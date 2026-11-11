Audi A8’in üretimi 32 yılın ardından sona erdi, amiral gemisi rolü Q9’a geçti

İlk A8, Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Audi V8’in yerini alan model, alüminyum gövdeli Audi Space Frame yapısıyla markanın lüks sedan sınıfındaki iddiasını güçlendirdi. Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi’yle rekabet eden A8, dört nesil boyunca Audi’nin teknoloji ve konfor vitrini oldu. Üretimi tamamlanan D5 nesli 2017’de tanıtılmış, 2021’de kapsamlı bir makyaj geçirmişti.

Modelin satış rakamları son yıllarda gittikçe geriledi. A8’in 2025 satışları, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 düştü.