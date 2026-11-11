Audi A8’in üretimi 32 yılın ardından sona erdi, amiral gemisi rolü Q9’a geçti
11.11.2026 02:35
Audi’nin lüks sedanı A8, 32 yıllık üretim serüvenini tamamladı. Son otomobil banttan inerken, markanın ürün gamının zirvesinde artık Q9 yer alıyor.
Audi A8’in dördüncü neslinin üretimi resmen sona erdi. Audi sözcüsünün Alman yerel basınına doğruladığı bilgiye göre son A8, ekim ayı ortasında Neckarsulm’daki montaj hattından çıktı.
Şirket, Almanya’da müşteriye özel siparişleri 18 Şubat 2026’da kapatmıştı. A8’den boşalan montaj kapasitesi, A5 Sedan ve A5 Avant için kullanılacak.
1994’TEN BU YANA DÖRT NESİL ÜRETİLDİ
İlk A8, Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Audi V8’in yerini alan model, alüminyum gövdeli Audi Space Frame yapısıyla markanın lüks sedan sınıfındaki iddiasını güçlendirdi. Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi’yle rekabet eden A8, dört nesil boyunca Audi’nin teknoloji ve konfor vitrini oldu. Üretimi tamamlanan D5 nesli 2017’de tanıtılmış, 2021’de kapsamlı bir makyaj geçirmişti.
Modelin satış rakamları son yıllarda gittikçe geriledi. A8’in 2025 satışları, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 düştü.
A8’İN HALEFİ İÇİN HEDEF 2020’LERİN SONU
A8 ürün grubu sözcüsü Marcel Bestle, yılın başlarında yaptığı açıklamada halef konusunda karar alındığını ve otomobilin 2020’lerin sonuna doğru tanıtılmasının hedeflendiğini söylemişti.
Alman basınında yeni modelin Porsche Panamera ile aynı mimariyi kullanabileceği ve Leipzig’de üretilebileceği konuşuluyor. Ayrıca Çin pazarı için Huawei teknolojilerinden yararlanan farklı bir model ihtimali ele alınıyor.
Q9, AUDI’NİN EN BÜYÜK MODELİ OLDU
A8'in vedasının ardından Audi’nin Temmuz'da tanıttığı Q9, markanın ürün gamının zirvesine yerleşti. 5,31 metre uzunluğa ve 3,14 metre aks mesafesine sahip SUV, özellikle ABD müşterilerinin beklentileri dikkate alınarak geliştirildi. Standart yedi koltuklu düzenin yanında, ikinci sırada iki bağımsız elektrikli koltuk bulunan altı kişilik kabin de sunuluyor.