Audi ve Porsche'den elektrikli spor otomobil ortaklığı

Audi'nin bu yeni projesi, sadece dış tasarımıyla değil iç mekân felsefesiyle de markanın geleceğine yön veriyor. Son yıllarda sektörde sıkça rastlanan devasa ekranlardan ve dokunmatik parlak yüzeylerden uzaklaşma kararı alan şirket, daha geleneksel ve premium bir kabin deneyimine odaklanıyor. Gerçek metal detayların ve fiziksel düğmelerin ön plana çıkacağı yeni tasarım dili, sürücülerin yaşadığı dijital yorgunluğu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Geliştirme takvimine bakıldığında, yeni nesil elektrikli Porsche Boxster ve Cayman modellerinin önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Audi'nin bu ortak platformu kullanan spor otomobilinin ise 2027 yılı içerisinde yollara çıkması öngörülüyor.