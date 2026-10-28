Audi ve Porsche'den elektrikli spor otomobil ortaklığı
28.10.2026 21:28
Alman otomobil üreticileri Audi ve Porsche, yeni nesil elektrikli spor otomobiller için güçlerini birleştiriyor.
Elektrikli otomobil pazarında lüks segmentin iki büyük oyuncusu Audi ve Porsche, yeni nesil spor modelleri için güçlerini birleştiriyor. Uzun zamandır otomotiv kulislerinde dolaşan iddialar nihayet resmiyet kazandı. Porsche cephesinden gelen son açıklamalar, Audi'nin merakla beklenen targa tavanlı yeni spor modelinin, elektrikli 718 Boxster ve Cayman için hazırlanan özel mimari üzerinde yükseleceğini ortaya koydu.
Volkswagen Grubu çatısı altındaki iki marka, yüksek Ar-Ge maliyetlerini optimize etmek amacıyla teknoloji takasına gidiyor. Porsche yöneticilerinden Jochen Breckner, şirket içinde "C-Sport" olarak adlandırılan Audi projesi için kendi elektrikli platformlarını sunduklarını ve bu iş birliğinin finansal geri dönüşünün 2027 yılında gerçekleşeceğini doğruladı. Bu ortaklık aslında karşılıklı bir alışverişe dayanıyor. Porsche, elektrikli spor otomobil altyapısını Audi'ye açarken, kendi içten yanmalı yeni Macan modelini geliştirmek için de Audi Q5 platformunu kullanıyor.
Aynı altyapıyı kullanacak olsalar da her iki markanın araçları tasarımsal anlamda tamamen farklı kimliklere bürünecek. Porsche, 718 serisinde alıştığımız kumaş tavanlı Boxster ve sabit tavanlı Cayman gövde tiplerini korumaya devam edecek. Audi tarafı ise marka tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir adım atarak, Concept C adını verdiği modelde elektrikli mekanizmaya sahip bir targa tavan kullanacak. Arka bölmenin altına gizlenebilen iki parçalı tavan yapısı, araca hem coupe hem de üstü açık bir görünüm kazandıracak.
ORTADAN MOTOR HİSSİYATI
Mühendislik tarafında geçmişin içten yanmalı motor alışkanlıkları elektrikli döneme uyarlanıyor. Porsche, ağır batarya paketlerini eskiden motorun bulunduğu arka orta kısma yerleştirerek ağırlık merkezini aşağı çekmeyi ve ideal dengeyi sağlamayı hedefliyor. Sürüş hissiyatını artırmak adına sanal vites geçişleri ve yapay motor sesleri de araçlarda yer alacak.
Yaklaşık 1.690 kilogram ağırlığındaki Audi konsepti, arkadan itişli tek motorlu bir yapıya sahip olsa da platformun dört tekerlekten çekiş sistemini de desteklediği biliniyor. 4.520 milimetre uzunluğa ve 1.970 milimetre genişliğe sahip olan yeni model, boyut olarak TT serisini epey aşarken efsanevi R8 modelinden bile biraz daha iri bir duruş sergiliyor.
Audi'nin bu yeni projesi, sadece dış tasarımıyla değil iç mekân felsefesiyle de markanın geleceğine yön veriyor. Son yıllarda sektörde sıkça rastlanan devasa ekranlardan ve dokunmatik parlak yüzeylerden uzaklaşma kararı alan şirket, daha geleneksel ve premium bir kabin deneyimine odaklanıyor. Gerçek metal detayların ve fiziksel düğmelerin ön plana çıkacağı yeni tasarım dili, sürücülerin yaşadığı dijital yorgunluğu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Geliştirme takvimine bakıldığında, yeni nesil elektrikli Porsche Boxster ve Cayman modellerinin önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Audi'nin bu ortak platformu kullanan spor otomobilinin ise 2027 yılı içerisinde yollara çıkması öngörülüyor.