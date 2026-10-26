Bentley Torcal First Edition dudak uçuklatan özellikleriyle yollara çıkıyor

Aracın dış tasarımı, abartıya kaçmadan kendini belli eden özel dokunuşlara sahip. Parlak siyah ve gümüş detaylara sahip 22 inçlik çift renkli jantlar, tekerlekler dönerken bile her zaman düz duran Bentley logolarıyla tamamlanıyor. Mulliner imzasını taşıyan grafen grisi fren kaliperleri, gövde rengiyle zarif bir kontrast yaratıyor.

Karbon fiber tasarım paketi sayesinde ön tampon ekleri, yan marşpiyeller, ayna kapakları ve arka difüzör gibi parçalarda hafif ve dayanıklı karbon fiber malzemeler karşımıza çıkıyor. Ön çamurluklara yerleştirilen özel "First Edition" logoları ise bu aracın sıradan bir versiyon olmadığını açıkça gösteriyor.

İÇ MEKÂNDA LÜKSÜN YENİ TANIMI

İç mekâna geçildiğinde yolcuları Bentley'den beklenen o üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi karşılıyor. Seriye özel kapitone dikişler ve ışıklı kapı eşikleri kabin içindeki havayı değiştiriyor. Renk seçimi konusunda müşterilere geniş bir özgürlük tanıyan marka, Mulliner tarafından özenle hazırlanan iki farklı renk kombinasyonunun yanı sıra sekiz farklı vurgu rengi ve üçüncü bir iç mekân rengi ekleme opsiyonu sunuyor.

Dışarıdaki sportif görünümü içeriye taşıyan parlak karbon fiber trimler, kontrast dikişli deri döşemelerle uyum içinde çalışıyor. Ön yolcular için geliştirilen "Wellness" koltuklar ve arka taraftaki havalandırmalı, konforlu başlıklar seyahat deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Teknolojik yenilikler arasında otomatik açılıp kapanabilen kapılar ve isteğe göre şeffaflığı ayarlanabilen "Frosted Diamond" cam tavan yer alıyor. Müzik tutkunları için ise ön koltuk başlıklarına entegre edilmiş hoparlörleri ve Dolby Atmos desteğiyle gelen 1780 watt gücünde, 28 hoparlörlü Naim ses sistemi sunuluyor.