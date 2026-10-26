Bentley Torcal First Edition dudak uçuklatan özellikleriyle yollara çıkıyor
26.10.2026 18:20
Bentley, ilk tamamen elektrikli SUV modeli Torcal'ın 876 beygir gücündeki First Edition versiyonunu tanıttı.
İngiliz otomotiv devi Bentley, tarihindeki ilk tamamen elektrikli modeli olan Torcal serisinin en donanımlı ve güçlü versiyonu Bentley Torcal First Edition paketini gün yüzüne çıkardı.
Elektrikli SUV pazarına oldukça iddialı bir giriş yapan bu özel sürüm, markanın gelecekteki tasarım dilini ve performans hedeflerini gözler önüne seriyor. Standart modellerden çok daha zengin bir ekipman listesiyle gelen araç, markanın geleneksel lüks anlayışını sıfır emisyonlu bir altyapıyla birleştiriyor.
ELEKTRİKLİ MOTORDAN GELEN ÜSTÜN PERFORMANS
Serinin şimdilik en üst noktasında konumlanan Bentley Torcal First Edition, kaputunun altında markanın bugüne kadar sunduğu en güçlü elektrikli güç aktarma organını barındırıyor.
Toplamda 876 beygir güç ve yaklaşık 1350 Nm tork üreten bu devasa sistem, ağır yapısına rağmen aracı 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hızı saatte 260 kilometreye sabitlenen model, Bentley'in Speed veya Mulliner gibi ikonik yüksek performans versiyonlarının elektrik çağındaki temsilcisi rolünü üstleniyor.
Aracın dış tasarımı, abartıya kaçmadan kendini belli eden özel dokunuşlara sahip. Parlak siyah ve gümüş detaylara sahip 22 inçlik çift renkli jantlar, tekerlekler dönerken bile her zaman düz duran Bentley logolarıyla tamamlanıyor. Mulliner imzasını taşıyan grafen grisi fren kaliperleri, gövde rengiyle zarif bir kontrast yaratıyor.
Karbon fiber tasarım paketi sayesinde ön tampon ekleri, yan marşpiyeller, ayna kapakları ve arka difüzör gibi parçalarda hafif ve dayanıklı karbon fiber malzemeler karşımıza çıkıyor. Ön çamurluklara yerleştirilen özel "First Edition" logoları ise bu aracın sıradan bir versiyon olmadığını açıkça gösteriyor.
İÇ MEKÂNDA LÜKSÜN YENİ TANIMI
İç mekâna geçildiğinde yolcuları Bentley'den beklenen o üst düzey işçilik ve malzeme kalitesi karşılıyor. Seriye özel kapitone dikişler ve ışıklı kapı eşikleri kabin içindeki havayı değiştiriyor. Renk seçimi konusunda müşterilere geniş bir özgürlük tanıyan marka, Mulliner tarafından özenle hazırlanan iki farklı renk kombinasyonunun yanı sıra sekiz farklı vurgu rengi ve üçüncü bir iç mekân rengi ekleme opsiyonu sunuyor.
Dışarıdaki sportif görünümü içeriye taşıyan parlak karbon fiber trimler, kontrast dikişli deri döşemelerle uyum içinde çalışıyor. Ön yolcular için geliştirilen "Wellness" koltuklar ve arka taraftaki havalandırmalı, konforlu başlıklar seyahat deneyimini üst seviyeye çıkarıyor. Teknolojik yenilikler arasında otomatik açılıp kapanabilen kapılar ve isteğe göre şeffaflığı ayarlanabilen "Frosted Diamond" cam tavan yer alıyor. Müzik tutkunları için ise ön koltuk başlıklarına entegre edilmiş hoparlörleri ve Dolby Atmos desteğiyle gelen 1780 watt gücünde, 28 hoparlörlü Naim ses sistemi sunuluyor.
TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLUR?
Bu denli özel ve lüks modeller genellikle ülkemize sipariş üzerine oldukça kısıtlı sayılarda ulaşıyor. Bentley Torcal serisinin Birleşik Krallık pazarında başlangıç fiyatı 173 bin sterlin seviyesinde bulunuyor. Daha donanımlı Torcal S versiyonunun 200 bin sterlin sınırına dayandığı göz önüne alındığında, serinin en dolu ve güçlü paketi olan First Edition modelinin 220 bin sterlin bandında bir baz fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Bu tutar üzerinden resmi bir Türkiye ithalatı senaryosu oluşturduğumuzda ortaya oldukça çarpıcı rakamlar çıkıyor. Araç İngiltere üretimi olmasına karşın, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ve menşe ispat belgesi sayesinde gümrük vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Ancak Türkiye’deki vergi mevzuatına göre, motor gücü 160 kW sınırını fazlasıyla aşan ve yüksek matrahlı elektrikli otomobil kategorisinde yer alan bu araca ilk olarak yüzde 60 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ekleniyor. Bu da 220 bin sterlinlik fiyata 132 bin sterlinlik bir vergi yükü getiriyor.
ÖTV dâhil 352 bin sterline ulaşan bu ara toplam üzerinden, Türkiye'deki kümülatif vergi sistemi gereği yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanıyor. Faturaya eklenen 70 bin 400 sterlinlik KDV ile birlikte, sırf vergilerle oluşan toplam tutar 422 bin 400 sterline ulaşıyor. Son aşamada yaklaşık 12 bin sterlin tutarındaki uluslararası sigortalı lojistik, resmi bayi kâr marjı, tescil ve plaka masrafları da eklendiğinde aracın Türkiye anahtar teslim fiyatı 434 bin 400 sterline çıkıyor. Bu tutar güncel sterlin kuru üzerinden hesaplandığında, Bentley Torcal First Edition modelinin Türkiye'deki tahmini satış fiyatı yaklaşık 28.874.550 TL seviyesinde konumlanıyor.