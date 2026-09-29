Bir efsane daha elektrikleniyor. Volkswagen ID. Tiguan için tarih belli oldu
29.09.2026 03:12
Son Güncelleme: 29.09.2026 03:13
Volkswagen, Tiguan adını elektrikli otomobillerine taşıyor. Ekim başında tanıtılacak ID. Tiguan, 2027’nin başında Avrupa’da satışa sunularak ID.4 ve ID.5’in yerini alacak.
Volkswagen’in elektrikli SUV ailesinde isim ve tasarım değişikliği yaşanıyor. Marka, yeni modelinin ID. Tiguan adını taşıyacağını doğrularken kamuflajlı görüntülerini de paylaştı. Dünya prömiyeri Ekim ayının başında yapılacak otomobilin testleri devam ediyor.
ID. Tiguan, elektrikli ürün gamında ID.4 ve ID.5’in görevini devralacak. Mevcut Tiguan ise içten yanmalı ve hibrit motor seçenekleriyle satışta kalacak. Böylece Tiguan ismi, farklı güç sistemlerini tercih eden müşterilere ulaşan daha geniş bir aileye dönüşecek.
TİGUAN’IN BİLİNİRLİĞİ ELEKTRİKLİ MODELE TAŞINIYOR
Volkswagen, ID. Polo ve ID. Cross’un ardından elektrikli modellerinde tanıdık isimlere yönelmeyi sürdürüyor. Şirket, bu yaklaşımın müşterilerin otomobilleri daha kolay tanımasını ve ürün gamındaki yerlerini anlamasını sağlayacağını belirtiyor.
Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, bugüne kadar 8,3 milyondan fazla Tiguan üretildiğini hatırlatarak bu ismin yarattığı güveni elektrikli geleceğe taşımak istediklerini söyledi. Marka, yeni tasarımın ID. Tiguan’a bir üst sınıftaki otomobilleri andıran güçlü bir görünüm kazandıracağını vurguluyor.
KABİNDE FİZİKSEL TUŞLAR GERİ DÖNÜYOR
Prototipi kullananların basına yansıyan izlenimlerine göre, değişim isimle sınırlı kalmamış. Test aracında fiziksel kumandalara sahip yeni bir direksiyon ve 15 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Ekranın altındaki düğmeler ise ID.4’te kullanılan dokunmatik klima ve ses kumandalarının yerini alıyor.
Dışarıda daha geleneksel kapı kolları tercih edilirken sürüş tarafında otomobili tamamen durdurabilen tek pedallı kullanım modu dikkat çekiyor.
DAHA HIZLI ŞARJ, DAHA UZUN MENZİL
Aracın batarya kapasitesi, motor gücü, menzil ve şarj performansına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Geliştirilmiş MEB+ platformu üzerine inşa edilecek olan ID. Tiguan’ın ID.4 ve ID.5’e göre daha hızlı şarj ve daha uzun menzil imkanı sunan yeni nesil batarya paketi kullanması bekleniyor.