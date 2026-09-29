Bir efsane daha elektrikleniyor. Volkswagen ID. Tiguan için tarih belli oldu

Volkswagen’in elektrikli SUV ailesinde isim ve tasarım değişikliği yaşanıyor. Marka, yeni modelinin ID. Tiguan adını taşıyacağını doğrularken kamuflajlı görüntülerini de paylaştı. Dünya prömiyeri Ekim ayının başında yapılacak otomobilin testleri devam ediyor.



ID. Tiguan, elektrikli ürün gamında ID.4 ve ID.5’in görevini devralacak. Mevcut Tiguan ise içten yanmalı ve hibrit motor seçenekleriyle satışta kalacak. Böylece Tiguan ismi, farklı güç sistemlerini tercih eden müşterilere ulaşan daha geniş bir aileye dönüşecek.