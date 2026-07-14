Bugatti'yi tahtından etmişti. Çinli marka gözünü 500 km/h hız sınırına dikti

BYD'nin performans odaklı amiral gemisi olan bu modelde, firmanın diğer öne çıkan teknolojik özellikleri de yer alıyor. Blade Battery teknolojisi artık çift katmanlı soğutma ile birleştirilmiş ve U9 Xtreme'in LFP bataryası, 30 dereceye kadar deşarj oranlarıyla pist seanslarını destekleyebiliyor.

Standart U9, BYD'nin DiSus-X aktif süspansiyon sistemine sahip olup, viral dans ve zıplama hareketlerine olanak tanıyor. Xtreme modelinde ise, yol tutuşunu ve sürüşü iyileştirmek için dikey hareketi kontrol ederek 2480 kilogramlık gövdenin her zaman dengeli kalmasını sağlar.