Bugatti'yi tahtından etmişti. Çinli marka gözünü 500 km/h hız sınırına dikti
14.07.2026 15:19
Geçtiğimiz Eylül ayında 496,22 km/h hıza ulaşarak Bugatti Chiron'u tahtından eden elektrikli süper otomobil Yangwang U9 Xtreme, sınırları bir kez daha zorlamaya hazırlanıyor.
Goodwood Hız Festivali'nde Denza standının önünde konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Yangwang U9 Xtreme'in 500 km/h'nin üzerinde bir hız rekoru denemesi için yeni planlarını açıkladı. Geçtiğimiz Eylül ayında, süper otomobil 496,22 km/h hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olmuştu.
U9 Xtreme, Almanya'daki Papenburg Otomotiv Test Merkezi'nin (ATP) test pistinde mevcut rekorunu kırdı. Daha önce Bugatti Chiron Super Sport 300+ tarafından kırılan 490,5 km/h'lik rekoru geride bıraktı. Koenigsegg, Jesko Absolut hiper otomobilinin daha da yüksek hızlara ulaşabileceğini iddia ediyor, ancak bu simülasyonlara dayanıyor.
YANGWANG 500 KM/H HIZ SINIRINI NASIL AŞMAYI PLANLIYOR?
Yayınlanan videoda Stella Li, BYD'nin marka ve halkla ilişkiler müdürü Li Yunfei ile sohbet ederken görülüyor. Başkan Yardımcısı, U9 Xtreme'in geçen Eylül ayındaki rekor denemesinden sonra test ekibinin kendisine aracın henüz keşfedilmemiş bir hıza ve potansiyele sahip olduğunu söylediğini açıklıyor. Ekip daha sonra rekoru kırmak için ikinci bir deneme talep etti.
Video, başkan yardımcısının Yangwang'ın test ekibine "ikinci bir şans" sözü vermesi ve izleyicilerden U9 Xtreme'in Kasım ayındaki ikinci testini beklemelerini istemesiyle sona eriyor.
SÜRÜCÜ ERKEN Mİ YAVAŞLADI?
Görünüşe göre U9 Xtreme'in ilk denemesi, performans açısından bazı eksikliklere yol açtı. Geçtiğimiz Eylül ayında BBC'nin Top Gear programı, süper otomobilin rekor kıran sürüşünden sonra, test sürücüsü Marc Basseng'in yavaşlaması gerekmeden önce hala 1,5 saniye boyunca tam gaz gidebileceğini gösteren verilerin elde edildiğini bildirmişti.
Yangwang ekibinin Kasım ayındaki deneme sürüşünü, iki adet 4 km'lik düzlük bölümü bulunan 12,3 km uzunluğundaki yüksek hızlı oval pist olan ATP test pistinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Otomobilin, sürücünün ve pistin zaten sınırlarına kadar zorlandığı göz önüne alındığında, U9 Xtreme'in 500 km/h'lik hız iddiasına ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu.
YANGWANG VE U9 XTREE HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?
U9 Xtreme, Yangwang U9 süper otomobilinin performans odaklı bir versiyonu. Kapsamlı aerodinamik iyileştirmelere sahip: Büyük bir karbon ön splitter, arka difüzör, çift kanallı kaput ve yüksek kuğu boynu şeklinde arka spoyler.
BYD'nin dört motorlu e4 (Yi Si Fang) platformuyla güçlendirilen U9 Xtreme, artık 2.220 kW (2.977 hp) güç üretiyor. Ton başına 1.200 hp güç sağlayan araç, tork yönlendirme sistemiyle saniyede 100 defaya kadar ayarlama yapabiliyor.
BYD'nin performans odaklı amiral gemisi olan bu modelde, firmanın diğer öne çıkan teknolojik özellikleri de yer alıyor. Blade Battery teknolojisi artık çift katmanlı soğutma ile birleştirilmiş ve U9 Xtreme'in LFP bataryası, 30 dereceye kadar deşarj oranlarıyla pist seanslarını destekleyebiliyor.
Standart U9, BYD'nin DiSus-X aktif süspansiyon sistemine sahip olup, viral dans ve zıplama hareketlerine olanak tanıyor. Xtreme modelinde ise, yol tutuşunu ve sürüşü iyileştirmek için dikey hareketi kontrol ederek 2480 kilogramlık gövdenin her zaman dengeli kalmasını sağlar.
China EV DataTracker'a göre, Yangwang Haziran 2026'da yurt içinde 455 adet araç teslim etti. BYD'nin amiral gemisi markası olarak, büyük hacimlerde araç satması beklenmiyor. Bununla birlikte, Yangwang her ay yüzde 100'ün üzerinde istikrarlı bir yıllık büyüme kaydediyor.