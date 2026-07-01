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Bugün son kez banttan indi. Egea efsanesi sona erdi

01.07.2026 14:56

Burak Taşçı

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Türkiye'de 2015 yılından bu yana üretilen ve Fiat Egea'nın son aracı banttan indi ve üretimi sonlandırıldı.

Bugün son kez banttan indi. Egea efsanesi sona erdi
iStockPhoto

Tofaş'ın üretim bantları bugün bir efsaneyi uğurladı. Türkiye'de 2015 yılından beri üretimde bulunan, yollarda en çok görülen, ucuzluğu ve sağlamlığıyla adından söz ettiren Fiat Egea'nın üretimi sona erdi.

Bugün son kez banttan indi. Egea efsanesi sona erdi 1
iStockPhoto

Sedan, hachtback, cross ve stationwagon kasa tipleriyle üretilen Fiat Egea'lar bundan sonra bayilerde sınırlı sayıda sıfır olarak satılacak ve kısa süre sonra satışının da sona ermesi bekleniyor.

11 YILDIR ÜRETİMDEYDİ 2
iStockPhoto

11 YILDIR ÜRETİMDEYDİ

Fiat Egea 11 yıldır üretimdeydi ve satış rakamları da markayı güçlü kılmayı başarıyordu.

TAKSİCİLERİN VAZGEÇİLMEZİ 3
iStockPhoto

TAKSİCİLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Taksi esnafının vazgeçilmezi olan Fiat Egea'dan sonra taksicilerin hangi model araçları kullanacağı da belirsizliğe neden oldu.