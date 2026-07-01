Bugün son kez banttan indi. Egea efsanesi sona erdi
01.07.2026 14:56
Türkiye'de 2015 yılından bu yana üretilen ve Fiat Egea'nın son aracı banttan indi ve üretimi sonlandırıldı.
iStockPhoto
Tofaş'ın üretim bantları bugün bir efsaneyi uğurladı. Türkiye'de 2015 yılından beri üretimde bulunan, yollarda en çok görülen, ucuzluğu ve sağlamlığıyla adından söz ettiren Fiat Egea'nın üretimi sona erdi.
iStockPhoto
Sedan, hachtback, cross ve stationwagon kasa tipleriyle üretilen Fiat Egea'lar bundan sonra bayilerde sınırlı sayıda sıfır olarak satılacak ve kısa süre sonra satışının da sona ermesi bekleniyor.
iStockPhoto
11 YILDIR ÜRETİMDEYDİ
Fiat Egea 11 yıldır üretimdeydi ve satış rakamları da markayı güçlü kılmayı başarıyordu.