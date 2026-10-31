BYD büyük oynuyor. Rolls Royce rakibi Altior yüzünü gösterdi
31.10.2026 19:42
BYD’nin üst sınıf sedanı Yangwang Altior, tanıtımına günler kala kamuflajsız görüntülendi. Modelin tanıtımı Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak.
Yangwang Altior’un tasarımını gizleyen örtü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk gösteriminden önce aralandı. Çin'de sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, daha önce kamuflajla görülen lüks sedanın ön bölümünü açık biçimde gösteriyor.
Görüntünün çözünürlüğü düşük olsa da ızgara, aydınlatma düzeni ve gövdenin renk seçimi ayırt edilebiliyor.
Fotoğraftaki Altior’da bronz gövde, siyah kaputla birleştirilmiş. Geniş ve koyu renkli ızgaranın altında dikdörtgen biçimli aktif hava girişi bulunuyor. Ana farlar tampon içerisinde konumlandırılırken gündüz aydınlatmaları, Yangwang U8 ile tanıtılan tasarım anlayışını sürdürüyor.
Tavan üzerindeki LiDAR sensörü de görülebilen ayrıntılar arasında. Sensör, BYD’nin God’s Eye sürüş destek sisteminin bir parçası olarak görev yapıyor.
UZUN KAPUT VE TERS AÇILAN ARKA KAPILAR
BYD’nin daha önce yayımladığı tanıtım görüntüleri, otomobilin yan profilinde uzun kaputun öne çıktığını göstermişti. Büyük krom jantlar ve geriye doğru açılan arka kapılar da Altior’un tasarımındaki diğer belirgin unsurlar arasında yer alıyor.
Geliştirme sürecinde HU koduyla anılan sedanın yurt dışındaki adı Altior olarak açıklanmıştı. Latincede “daha yüksek” anlamına gelen bu isim, Yangwang satış biriminin genel müdürü Hu Xiaoqing tarafından duyuruldu. Model, Çin pazarında ise Dingyao adını taşıyor.
HEDEFİNDE ÜST SINIF LÜKS SEDANLAR VAR
Altior için daha önce paylaşılan ölçüler, yaklaşık 5.500 mm uzunluğa ve 3.350 mm aks mesafesine işaret ediyor. Bu uzunluk, standart Rolls-Royce Ghost’un yaklaşık 100 mm üzerinde. Modelin rakipleri arasında Mercedes-Maybach S-Serisi ve Huawei ile JAC ortaklığının Maextro S800’ü de gösteriliyor.
Dört elektrik motoru ve hidrolik süspansiyon, otomobille ilgili beklentiler arasında bulunuyor. Ancak bu donanımlar henüz resmİ teknik açıklamayla doğrulanmadı.
İLK GÖSTERİM KASIM AYININ BAŞINDA
Yangwang Altior’un 5 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri’nde tanıtılması bekleniyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, kasım ayında markanın bir başka etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Yangwang U9 Xtreme’in burada 500 km/sa sınırını aşmayı hedefleyen bir azami hız denemesi gerçekleştirmesi planlanıyor.