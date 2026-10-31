BYD büyük oynuyor. Rolls Royce rakibi Altior yüzünü gösterdi

Yangwang Altior’un tasarımını gizleyen örtü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk gösteriminden önce aralandı. Çin'de sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, daha önce kamuflajla görülen lüks sedanın ön bölümünü açık biçimde gösteriyor.



Görüntünün çözünürlüğü düşük olsa da ızgara, aydınlatma düzeni ve gövdenin renk seçimi ayırt edilebiliyor.



Fotoğraftaki Altior’da bronz gövde, siyah kaputla birleştirilmiş. Geniş ve koyu renkli ızgaranın altında dikdörtgen biçimli aktif hava girişi bulunuyor. Ana farlar tampon içerisinde konumlandırılırken gündüz aydınlatmaları, Yangwang U8 ile tanıtılan tasarım anlayışını sürdürüyor.

Tavan üzerindeki LiDAR sensörü de görülebilen ayrıntılar arasında. Sensör, BYD’nin God’s Eye sürüş destek sisteminin bir parçası olarak görev yapıyor.