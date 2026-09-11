BYD fabrika kurmaktan vazgeçti yerel ortak arıyor

Malezya, 1 Temmuz'dan itibaren ithal edilen, tamamen monte edilmiş elektrikli araçların beyan edilen maliyet, sigorta ve nakliye (CIF) değerinin en az 200 bin ringgit (49 bin dolar) ve minimum güç çıkışının da 245 beygir gücü (180 kilovat) olmasını şart koşmaya başladı.

Bu yeni şartlar, ithal edilen tamamen monte edilmiş elektrikli araçlar için geçerli olan özel vergi muafiyetinin 2025 yılının sonunda sona ermesinin ardından getirildi.

BYD'nin Malezya'daki en çok satan elektrikli araçlarından bazılarının fiyatı 200 bin ringgitin altında olduğundan, yerel bir montaj tesisi kurulması daha da acil bir ihtiyaç haline geliyor.

Ma, BYD'nin "Malezya'da kalıcı olacağını" vurguladı.