BYD fabrika kurmaktan vazgeçti yerel ortak arıyor
11.09.2026 08:04
Son Güncelleme: 11.09.2026 08:05
Çinli otomobil devi BYD, kendi montaj tesisini kurma planlarını rafa kaldırdı. Şirket, ülkedeki üretim hedeflerine ulaşmak için yerel bir ortakla "ileri düzey görüşmeler" yürütüyor.
Çinli otomotiv devi BYD, Malezya'da kendi montaj fabrikasını kurma planlarından vazgeçti ve bunun yerine ülkedeki üretim hedeflerini karşılamak için yerel bir ortakla "ileri düzeyde görüşmeler" yürütüyor.
BYD Malezya Genel Müdürü Jacob Ma, kararı dün düzenlenen bir basın toplantısında açıkladı. Perak eyaletindeki Tanjung Malim'de fabrika kurma planı ilk olarak Ağustos 2025'te duyurulmuştu.
Ma, "Yanlış anlaşılmaları gidermek için şunu belirtelim: Tanjung Malim tesisi hayata geçirilmeyecek" dedi.
Otomobil üreticisi şu anda, "BYD gereksinimlerini karşılayabilecek ve yerel montaj operasyonlarımızı tamamen destekleyebilecek kapasite ve yeteneğe sahip" köklü bir yerel oyuncuyla çalışıyor. Görüşmeler zaten çok ileri bir aşamada ve gerekli belgeleri tamamlıyoruz. Her şey tamamlandığında resmi bir duyuru yapacağız." ifadesini kullandı.
The Edge, Mart ayında BYD'nin Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları kabul etmemesi üzerine Tanjung Malim tesisine ilişkin planların tehlikeye girdiğini bildirmişti.
İddialara göre, anlaşmazlık noktalarından biri, yerel olarak monte edilen araçların yüzde 80'e kadarının ihraç edilmesi şartıydı.
Ma, tesisin neden rafa kaldırıldığına dair soruya doğrudan cevap vermedi ve sadece BYD'nin kültürünün "uzun vadeli keşifler" üzerine kurulu olduğunu söyledi.
Mayıs ayında, BYD'nin yerel ortağı Sime Motors ile potansiyel bir sözleşmeli montaj ortaklığı değerlendirdiği ve bu ortaklığın Sime Motors'un Inokom yan kuruluşuna ait Kulim, Kedah'taki bir fabrikayı kullanacağı bildirilmişti.
Malezya, 1 Temmuz'dan itibaren ithal edilen, tamamen monte edilmiş elektrikli araçların beyan edilen maliyet, sigorta ve nakliye (CIF) değerinin en az 200 bin ringgit (49 bin dolar) ve minimum güç çıkışının da 245 beygir gücü (180 kilovat) olmasını şart koşmaya başladı.
Bu yeni şartlar, ithal edilen tamamen monte edilmiş elektrikli araçlar için geçerli olan özel vergi muafiyetinin 2025 yılının sonunda sona ermesinin ardından getirildi.
BYD'nin Malezya'daki en çok satan elektrikli araçlarından bazılarının fiyatı 200 bin ringgitin altında olduğundan, yerel bir montaj tesisi kurulması daha da acil bir ihtiyaç haline geliyor.
Ma, BYD'nin "Malezya'da kalıcı olacağını" vurguladı.
TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMINDAN DA VAZGEÇMİŞTİ
BYD, Manisa'da kurmayı planladığı 150 bin araç kapasiteli Türkiye'deki fabrika yatırım planlarını ve kurulum sürecini askıya aldı. İnşaat çalışmalarına henüz başlanmadığı, teşvik sürecinin de durdurulduğu ve şirketin Avrupa'da sıfırdan tesis kurmak yerine farklı alternatifleri değerlendirdiği bildirildi.