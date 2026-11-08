BYD’den Rolls-Royce rakibi ultra lüks sedan: Yangwang Altior tanıtıldı

Tanıtılan dört koltuklu versiyonda arka yolcuları iki bağımsız koltuk karşılıyor. Koltuklar yatırılabiliyor ve mekanik masaj ile bacak desteği sunuyor. Tek tuşla devreye giren dinlenme modu, koltukları yatırırken elektrikli perdeleri kapatıp ortam aydınlatmasını kısıyor. Ön yolcu koltuğu da sağ arka koltuktaki yolcunun görüş alanını açmak için katlanabiliyor.

Tavandan açılan 21,4 inçlik ekran, eğlence ve görüntülü toplantılarda ekran paylaşımı için kullanılabiliyor. Kabinde ayrıca 39 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, katlanır çalışma masası ve hem soğutma hem ısıtma yapabilen 5,5 litrelik arka saklama bölmesi bulunuyor. Modelin bagaj hacmi ise 532 litre.