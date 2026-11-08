BYD’den Rolls-Royce rakibi ultra lüks sedan: Yangwang Altior tanıtıldı
08.11.2026 03:47
BYD’nin lüks markası Yangwang, elektrikli sedanı Altior’u Abu Dabi’de tanıttı. Tersine açılan arka kapılarıyla dikkat çeken 5,60 metrelik sedan, dört elektrik motoruna ve 1000 kilometre menzile sahip.
Yangwang, dünya prömiyerini yaptığı Altior’u Rolls-Royce Ghost ve Mercedes-Maybach S-Serisi’nin karşısına konumlandırıyor. Çin’de Dingyao adıyla satışa sunulacak otomobilin tasarımı, geleneksel Çin törenlerinde kullanılan bronz ding kaplarından esinleniyor. Bu etki, sedanın dik ön yüzünde ve mücevher kesimli 137 parçadan oluşan ızgarasında görülüyor.
ARKA KAPILAR 90 DERECE AÇILIYOR
Altior, 5.600 mm uzunluğa, 2.030 mm genişliğe ve 1.590 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.500 mm. Ön kapılar 80 dereceye kadar açılırken arkadan menteşeli arka kapılar 90 dereceye ulaşıyor. Yangwang, 21 inçlik jantlar için çok kollu, parlak diskli ve tamamen kapalı olmak üzere üç tasarım sunuyor.
DÖRT KOLTUKLU KABİNDE 21,4 İNÇLİK TAVAN EKRANI VAR
Tanıtılan dört koltuklu versiyonda arka yolcuları iki bağımsız koltuk karşılıyor. Koltuklar yatırılabiliyor ve mekanik masaj ile bacak desteği sunuyor. Tek tuşla devreye giren dinlenme modu, koltukları yatırırken elektrikli perdeleri kapatıp ortam aydınlatmasını kısıyor. Ön yolcu koltuğu da sağ arka koltuktaki yolcunun görüş alanını açmak için katlanabiliyor.
Tavandan açılan 21,4 inçlik ekran, eğlence ve görüntülü toplantılarda ekran paylaşımı için kullanılabiliyor. Kabinde ayrıca 39 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, katlanır çalışma masası ve hem soğutma hem ısıtma yapabilen 5,5 litrelik arka saklama bölmesi bulunuyor. Modelin bagaj hacmi ise 532 litre.
DÖRT MOTOR VE 1.000 KİLOMETREYİ AŞAN CLTC MENZİLİ
BYD’nin e4 platformu, her tekerleğin torkunu dört bağımsız elektrik motoruyla ayrı ayrı ayarlıyor. Bu sistem Altior’un kendi ekseni etrafında dönebilmesini sağlıyor. Tam aktif DiSus süspansiyon ise aracın önündeki yol yüzeyini tarayarak darbeleri azaltmak için anlık ayar yapıyor. Bu özellik yüksek hızlarda meydana gelen lastik patlamalarında da devreye girerek aracı stabil tutuyor. Altior, BYD’nin 4 nm üretim sürecine sahip Xuanji A3 sürüş destek çipini kullanan ilk model.
Ayrıca dört elektrik motoru aracın tank dönüşüne de imkan sağlıyor.
İkinci nesil Blade batarya, Çin’in CLTC test döngüsünde 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor. Altior, BYD’nin FLASH Charging teknolojisini de destekliyor. Bataryanın uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 70’e yaklaşık beş dakikada şarj edilebildiği gelen bilgiler arasında.
ÇİN’DE ÖN SİPARİŞLER ÖZEL SERİYLE BAŞLADI
Kahverengi ve altın tonlarında çift renkli gövdeye sahip Shanhe Dingyun özel serisi, Çin’de yaklaşık 310 bin dolar (Yaklaşık 15,5 milyon TL) fiyatla ön siparişe açıldı. Özel seri dünya çapında 399 adetle sınırlı olacak.