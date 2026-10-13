BYD'den yedi kişilik elektrikli SUV. 5 dakikada yüzde 70 şarj

Yeni SUV, 5.040 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.760 mm yüksekliğe sahip. 2.950 mm aks mesafesiyle büyük SUV sınıfına yerleşiyor.

Üç koltuk sırası kullanımdayken bagaj hacmi 270 litre. İkinci ve üçüncü sıra katlandığında kapasite 1.960 litreye çıkıyor. Ön kaputun altında ayrıca 136 litrelik bir eşya alanı yer alıyor.



Kabinde 10,25 inç dijital gösterge, 15,6 inç multimedya ekranı ve 26 inçlik baş üstü gösterge bulunuyor. Google entegrasyonu navigasyon, sesli asistan ve uygulama erişimi sağlıyor.

Ön koltuklarla ikinci sıranın dış koltuklarında ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri sunuluyor. Üç bölgeli klima ve panoramik cam tavanın yanında, donanıma göre 21 hoparlöre ulaşan ses sistemi ve soğutma-ısıtma yapabilen bir saklama bölmesi de bulunuyor.