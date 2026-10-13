BYD'den yedi kişilik elektrikli SUV. 5 dakikada yüzde 70 şarj
13.10.2026 03:25
BYD, Avrupa’daki SUV ailesinin en üstüne yerleşecek Atto 8’i tanıttı. Elektrikli model, Flash Charging teknolojisiyle 5 dakikada yüzde 10'dan 70'e ulaşırken, yüzde 97 doluluğa 9 dakikada ulaşıyor.
Kapılarını açan Paris Otomobil Fuarı'nda markalar tanıtımlarına devam ediyor. Fuarda yer alan yaklaşık 20 Çinli markadan biri olan BYD de büyük ailelere yönelik elektrikli Atto 8 modelini tanıttı. Üç sıra koltuğa sahip model, markanın Avrupa’da Flash Charging teknolojisini kullanacak ilk BYD logolu otomobili olacak. Avrupa satışlarının 2027’nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.
Atto 8’in en dikkat çekici özelliği, büyük bataryasına rağmen açıklanan kısa şarj süreleri.
BEŞ DAKİKADA YÜZDE 10'DAN 70'E
BYD’nin verilerine göre 115 kWh kapasiteli paket, yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa beş dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise dokuz dakikada ulaşabiliyor.
Atto 8, ikinci nesil Blade Battery ile birlikte markanın yüksek güçlü Flash Charging sistemini kullanıyor.
BYD, soğuk hava performansına ilişkin de bir değer paylaşıyor. Şirketin açıklamasına göre eksi 30 derecede yüzde 20’den yüzde 97’ye şarj 12 dakika sürüyor. Burada başlangıç doluluğunun normal koşullar için verilen yüzde 10 seviyesinden farklı olduğu görülüyor.
ARKADAN İTİŞLİ VE DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞLİ İKİ SEÇENEK
Atto 8’in Design RWD versiyonunda arka tekerlekleri hareket ettiren tek elektrik motoru bulunuyor. 340 kW, yaklaşık 456 beygir güç ve 365 Nm tork üreten bu versiyon, 0-100 km/sa hızlanmasını sekiz saniyede tamamlıyor. Daha uzun menzile odaklanan seçeneğin açıklanan WLTP karma menzili 653 kilometreye ulaşıyor.
Excellence AWD’de ön aksa eklenen motorla toplam güç 570 kW, yaklaşık 764 beygire, tork ise 775 Nm’ye çıkıyor. Bu versiyonun 0-100 km/sa hızlanması 4,6 saniye olarak açıklanıyor. İki seçenek de 115 kWh kapasiteli batarya kullanıyor.
BEŞ METRELİK GÖVDEDE YEDİ KOLTUK
Yeni SUV, 5.040 mm uzunluğa, 1.996 mm genişliğe ve 1.760 mm yüksekliğe sahip. 2.950 mm aks mesafesiyle büyük SUV sınıfına yerleşiyor.
Üç koltuk sırası kullanımdayken bagaj hacmi 270 litre. İkinci ve üçüncü sıra katlandığında kapasite 1.960 litreye çıkıyor. Ön kaputun altında ayrıca 136 litrelik bir eşya alanı yer alıyor.
Kabinde 10,25 inç dijital gösterge, 15,6 inç multimedya ekranı ve 26 inçlik baş üstü gösterge bulunuyor. Google entegrasyonu navigasyon, sesli asistan ve uygulama erişimi sağlıyor.
Ön koltuklarla ikinci sıranın dış koltuklarında ısıtma, havalandırma ve masaj özellikleri sunuluyor. Üç bölgeli klima ve panoramik cam tavanın yanında, donanıma göre 21 hoparlöre ulaşan ses sistemi ve soğutma-ısıtma yapabilen bir saklama bölmesi de bulunuyor.
AVRUPA SATIŞLARI 2027’NİN BAŞINDA
Atto 8’in Avrupa fiyatları henüz açıklanmadı. Modelin 2027 başında bayilere ulaşması bekleniyor.
BYD, otomobille birlikte şarj altyapısını da genişletmeyi planlıyor. Şirketin hedefi, 2027 sonuna kadar Avrupa genelinde 3 bin Flash Charging istasyonu kurmak.