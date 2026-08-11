BYD'nin mini elektriklisi Japonya'da beklentileri aştı
11.08.2026 07:40
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Japonya'nın uzun yıllardır yerli markaların hakimiyetinde bulunan küçük otomobil pazarına yönelik geliştirdiği Racco modeliyle hızlı bir başlangıç yaptı.
BYD, 28 Temmuz'da satışa sunduğu tamamen elektrikli Racco'nun ilk iki haftada 1000'in üzerinde sipariş aldığını açıkladı.
Şirket, bunun Japonya'da şimdiye kadar piyasaya sürdüğü modeller arasında ulaşılan en hızlı sipariş temposu olduğunu belirtti.
Racco, BYD'nin özellikle Japonya pazarı için geliştirdiği ilk elektrikli "kei" otomobili olma özelliğini taşıyor.
Japonya'da boyutları ve motor gücü belirli sınırlar içinde bulunan küçük otomobiller "kei car" olarak adlandırılıyor. Bu segment uzun yıllardır Suzuki, Honda, Nissan ve Toyota gibi Japon markalarının hakimiyetinde bulunuyor.
BYD'nin ilk müşterileri arasında yaptığı araştırmaya göre Racco'nun fiyat-performans dengesi, donanımı ve işçilik kalitesi öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
Sipariş verenlerin yaklaşık yüzde 80'i daha pahalı olan Racco 300 Premium versiyonunu tercih etti.
Alıcıların yüzde 14'ü 300 Plus, yüzde 6'sı ise giriş seviyesindeki Racco 200 modelini seçti.
Müşterilerin yüzde 37,5'i Racco'yu mevcut araçlarına ek olarak satın alırken, yüzde 35,7'si eski aracının yerine modeli tercih etti. Yüzde 26,8'lik kesim ise Racco'yu yeni bir araç alımı kapsamında seçti.
İlk müşterilerin yüzde 55,4'ünün evinde halihazırda elektrikli otomobil şarj altyapısı bulunduğu belirtildi.
Racco'nun Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 13 bin dolar olarak açıklandı.
Giriş seviyesindeki Racco 200, 22,4 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryayla geliyor ve WLTC ölçüm standardına göre 210 kilometre menzil sunuyor.
300 Plus ve 300 Premium versiyonlarında ise 35,84 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunuyor.
Bu modellerin menzili 320 kilometreye kadar çıkıyor.
BYD, Racco'nun 300 kilometrenin üzerinde menzil sunan Japonya'daki ilk kei sınıfı elektrikli otomobil olduğunu belirtiyor.
NISSAN SAKURA'DAN DAHA UCUZ
Japonya'nın en çok satan otomobillerinden Honda N-Box, 10 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla Racco'dan daha ucuz.
Ancak elektrikli Racco, Japon hükümetinin teşvikinden yararlanabiliyor.
Teşvik sonrasında aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 12 bin 200 dolara düşüyor.
Racco ayrıca Japonya'nın en çok satan elektrikli otomobili Nissan Sakura'dan da daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip.
Nissan Sakura'nın fiyatı yaklaşık 15 bin dolardan başlıyor.
HEDEF 10 BİN SİPARİŞ
BYD, 2026 sonuna kadar Racco için toplam 10 bin siparişe ulaşmayı hedefliyor.
Modelin satışa sunulmasının ardından yalnızca iki hafta içinde 1000 sipariş sınırını aşması, şirketin Japonya'nın son derece rekabetçi kei otomobil pazarındaki büyüme hedefleri açısından olumlu bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.