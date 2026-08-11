BYD'nin mini elektriklisi Japonya'da beklentileri aştı

Racco'nun Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 13 bin dolar olarak açıklandı.

Giriş seviyesindeki Racco 200, 22,4 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryayla geliyor ve WLTC ölçüm standardına göre 210 kilometre menzil sunuyor.

300 Plus ve 300 Premium versiyonlarında ise 35,84 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunuyor.

Bu modellerin menzili 320 kilometreye kadar çıkıyor.

BYD, Racco'nun 300 kilometrenin üzerinde menzil sunan Japonya'daki ilk kei sınıfı elektrikli otomobil olduğunu belirtiyor.

NISSAN SAKURA'DAN DAHA UCUZ

Japonya'nın en çok satan otomobillerinden Honda N-Box, 10 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla Racco'dan daha ucuz.

Ancak elektrikli Racco, Japon hükümetinin teşvikinden yararlanabiliyor.

Teşvik sonrasında aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 12 bin 200 dolara düşüyor.

Racco ayrıca Japonya'nın en çok satan elektrikli otomobili Nissan Sakura'dan da daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip.

Nissan Sakura'nın fiyatı yaklaşık 15 bin dolardan başlıyor.

HEDEF 10 BİN SİPARİŞ

BYD, 2026 sonuna kadar Racco için toplam 10 bin siparişe ulaşmayı hedefliyor.

Modelin satışa sunulmasının ardından yalnızca iki hafta içinde 1000 sipariş sınırını aşması, şirketin Japonya'nın son derece rekabetçi kei otomobil pazarındaki büyüme hedefleri açısından olumlu bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.