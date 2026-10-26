Cadillac'tan 239 bin dolarlık özel seri: Yalnızca 252 kişi sahip olabilecek
26.10.2026 18:27
Cadillac, kuruluşunun 125. yılını kutlamak için yalnızca 252 adet üretilecek özel Escalade-V modelini tanıttı.
Otomotiv tarihinin en köklü markalarından biri olan Cadillac, kuruluşunun 125. yıl dönümünü oldukça görkemli ve bir o kadar da pahalı bir modelle kutlamaya hazırlanıyor. 1900'lerin başında sadece 10 beygir güç üreten ve o dönemin parasıyla 850 dolara satılan Runabout modeliyle yola çıkan marka, bugün 683 beygirlik devasa bir lüks SUV ile şov yapıyor.
Yeni tanıtılan 2027 Escalade-V 125. Yıl Koleksiyonu markanın mirasını onurlandırırken koleksiyonerlere eşsiz bir deneyim sunmayı vadediyor.
SADECE 252 KİŞİYE ÖZEL TASARIM VE KİŞİSELLEŞTİRME
Yalnızca 252 adet üretilecek olan ve sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada pazarında satışa sunulacak bu özel seri, baştan aşağı "ayrıcalık" teması üzerine inşa edilmiş. Escalade-V 125. Yıl Koleksiyoncu Serisi'nde müşterilerin dış renk dışında tasarıma müdahale etme şansı pek bulunmuyor.
Araç sadece iki özel renk seçeneğiyle geliyor: Mat gece taşı (Midnight Stone Frost) ve Üç katmanlı canlı beyaz (Vibrant White Tricoat). Ancak Cadillac, alıcılara kendi Şasi Numaralarını ve seri numaralarını seçme imkânı tanıyarak bu kısıtlamayı telafi ediyor ve kişiselleştirmeyi tamamen farklı bir boyuta taşıyor.
Görsel detaylara bakıldığında bu özel sürüm standart modelden belirgin şekilde ayrılıyor. Dövme 24 inçlik devasa jantlar, mavi fren kaliperleri ve koyu renkli logolar dikkat çeken ilk detaylar arasında. Karbon fiber kullanımı ise aracın sportif lüks karakterini vurguluyor; ön panjur çerçevesi, arka alt difüzör, ayna kapakları ve motor kapağında bu hafif malzemeye yer verilmiş.
Ayrıca kapılar açıldığında yere yansıyan klasik V8 grafikli karşılama lambaları da markanın köklü motor geçmişine şık bir gönderme yapıyor.
İÇ MEKANDA MAVİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Aracın iç mekânına geçildiğinde, siyah ve gri tonların hâkim olduğu çift renkli bir tasarım bizi karşılıyor. Ancak asıl farkı yaratan, dışarıdaki mavi fren kaliperleriyle uyum sağlayan Santorini Mavisi dikişler ve emniyet kemerleri oluyor.
Koleksiyoncu serisine özel paspaslar, iç mekân rozetleri, özel kapı eşik plakaları ve mavi renkli bir anahtarlık da bu paketi tamamlayan özel dokunuşlar arasında yer alıyor.
Cadillac Global Başkan Yardımcısı Kristian Aquilina, bu özel modelin markanın hem geçmişine hem de geleceğine bir köprü olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Escalade-V 125. Yıl Koleksiyoncu Serisi, Cadillac'ın mirasını ve performans odaklı lüks anlayışımızı kutluyor. Özel tasarımından yüksek sınırlı üretimine kadar bu versiyon, koleksiyonerlere Cadillac'ın geçmişini onurlandırırken geleceğine de bakmaları için benzersiz bir yol sunuyor."
KAPUTUN ALTINDA DEĞİŞİKLİK YOK, FİYAT ETİKETİ DUDAK UÇAKLATIYOR
Cadillac, bu özel seri için dış ve iç mekânda oldukça cömert davransa da kaputun altında herhangi bir performans yükseltmesine gitmemiş. Ancak buna pek de gerek yok gibi görünüyor. Escalade-V'nin kalbinde, tamamen el yapımı olan 6.2 litrelik süperşarjlı devasa bir LT4 V8 motor bulunuyor. 683 beygir güç ve 885 Nm tork üreten bu ünite, devasa SUV'yi 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,3 saniye gibi inanılmaz bir sürede ulaştırabiliyor.
Gelelim işin en can alıcı noktasına: Fiyat. Bugün itibarıyla siparişe açılan Cadillac Escalade-V 125. Yıl Koleksiyoncu Serisi'nin başlangıç fiyatı tam 239 bin dolar olarak belirlenmiş. Bu rakam, standart 2027 model Escalade-V'ye göre yaklaşık 66 bin 805 dolarlık oldukça yüklü bir fark anlamına geliyor. Bu fiyat farkı, aracın sunduğu ekstra karbon fiber parçalar, özel renkler ve sadece 252 kişinin sahip olabileceği bir otomobil olmanın bedeli olarak yansıtılıyor.