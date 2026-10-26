Cadillac'tan 239 bin dolarlık özel seri: Yalnızca 252 kişi sahip olabilecek

Otomotiv tarihinin en köklü markalarından biri olan Cadillac, kuruluşunun 125. yıl dönümünü oldukça görkemli ve bir o kadar da pahalı bir modelle kutlamaya hazırlanıyor. 1900'lerin başında sadece 10 beygir güç üreten ve o dönemin parasıyla 850 dolara satılan Runabout modeliyle yola çıkan marka, bugün 683 beygirlik devasa bir lüks SUV ile şov yapıyor.

Yeni tanıtılan 2027 Escalade-V 125. Yıl Koleksiyonu markanın mirasını onurlandırırken koleksiyonerlere eşsiz bir deneyim sunmayı vadediyor.

SADECE 252 KİŞİYE ÖZEL TASARIM VE KİŞİSELLEŞTİRME

Yalnızca 252 adet üretilecek olan ve sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada pazarında satışa sunulacak bu özel seri, baştan aşağı "ayrıcalık" teması üzerine inşa edilmiş. Escalade-V 125. Yıl Koleksiyoncu Serisi'nde müşterilerin dış renk dışında tasarıma müdahale etme şansı pek bulunmuyor.

Araç sadece iki özel renk seçeneğiyle geliyor: Mat gece taşı (Midnight Stone Frost) ve Üç katmanlı canlı beyaz (Vibrant White Tricoat). Ancak Cadillac, alıcılara kendi Şasi Numaralarını ve seri numaralarını seçme imkânı tanıyarak bu kısıtlamayı telafi ediyor ve kişiselleştirmeyi tamamen farklı bir boyuta taşıyor.

Görsel detaylara bakıldığında bu özel sürüm standart modelden belirgin şekilde ayrılıyor. Dövme 24 inçlik devasa jantlar, mavi fren kaliperleri ve koyu renkli logolar dikkat çeken ilk detaylar arasında. Karbon fiber kullanımı ise aracın sportif lüks karakterini vurguluyor; ön panjur çerçevesi, arka alt difüzör, ayna kapakları ve motor kapağında bu hafif malzemeye yer verilmiş.

Ayrıca kapılar açıldığında yere yansıyan klasik V8 grafikli karşılama lambaları da markanın köklü motor geçmişine şık bir gönderme yapıyor.