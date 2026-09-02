Çin, küresel piyasalara giren otomobil üreticileri için yeni rekabet kuralları belirledi
02.09.2026 10:24
Çin hükümetinin yeni yönergeleri, otomobil üreticilerini sık ve yüksek yurtdışı fiyat değişikliklerinden kaçınmaya ve yerel bayilerin fiyatlandırma özerkliğine saygı göstermeye çağırıyor.
Çin, otomotiv sektöründe yurtdışı rekabetine ilişkin, yerli otomobil üreticilerinin uluslararası pazarlardaki fiyatlandırma, tanıtım ve marka pazarlamasına odaklanan yönergeler yayınladı.
Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde Salı günü yayınlanan bir bildiriye göre, Çin Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi bu yönergeleri ortaklaşa yayınladı.
CnEVPost'un haberine göre, bu belge 4 bölüm ve 20 maddeden oluşmakta olup, Çinli otomotiv şirketlerinin pazar rekabeti ve yurtdışı iş operasyonları için bir referans niteliği taşıyor.
Bu belge, genel bir kılavuz işlevi görse de şirketler yine de ev sahibi ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yasalarına ve politikalarına uymak zorunda olmaya devam edecek.
Yönergeler, şirketleri piyasa rekabetini uygunsuz yollarla bozmadan, maliyetlere ve uluslararası piyasa arz ve talebine dayalı fiyatlandırma stratejileri benimsemeye çağırıyor.
ÇİN'İN ULUSLARARASI REKABET KURALLARI
Bu kurallara göre otomobil üreticileri, yurtdışında tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını belirlerken, farklı araç konfigürasyonları için net fiyat kademeleri oluşturmalı. Ayrıca şirketler, tüketicilerin çıkarlarına ve marka imajına zarar verebilecek sık ve yüksek fiyat değişikliklerinden kaçınmalı.
Otomobil üreticileri, yerel bayilerin ve acentelerin fiyatlandırma özerkliğine saygı duymak ve satış teşviklerinin şartlarını açıkça tanımlamakla yükümlü.
Ürün fiyatları, indirimler, hediyeler ve otomobil finansmanı teklifleri de şeffaf olmalı ve yerel iş uygulamalarına uygun olmak zorunda.
Otomobil üreticileri, yurt dışında marka tanıtım faaliyetleri yürütürken, bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde açıklamalı ve tüketicileri aldatan veya yanıltan yanlış reklamlardan kaçınmalı.
Bağlantılı araç ve otonom sürüş sektöründeki şirketler, tüketicilerin kişisel bilgilerini korurken, veri toplama, kullanma, koruma ve sınır ötesi transferinin geçerli kurallara uygun olmasını sağlamalı.
Şirketler ayrıca ev sahibi ülkelerdeki siyasi, ekonomik ve sektörel riskleri değerlendirmeli ve yerel pazarların veya faaliyet ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamayan ürünleri ihraç etmekten kaçınmalı.
İHRACAT VE YURTDIŞI YATIRIMLARINDA RİSK YÖNETİMİ
Bu şartlar, Çinli düzenleyicilerin, otomobil üreticilerinin uluslararası operasyonlarına yönelik risk yönetimi çerçevesine, yerel otomobil pazarının uzun süredir var olan özellikleri olan fiyat dalgalanmalarını ve agresif promosyonları da dahil ettiklerini gösteriyor.
Yönergeler ayrıca yurtdışı üretim ve yerel operasyonlara da odaklanıyor. Şirketlerin iş yeri güvenliğini, kalite yönetimini, satış sonrası hizmetleri, işçi haklarını ve fikri mülkiyet korumalarını güçlendirmeleri bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu yönergelerin Çinli şirketlerin 80'den fazla ülke ve bölgede otomotiv üretimine yatırım yapmasının ardından getirildiğini belirtti.
Çin, 2025 yılında 200'den fazla ülke ve bölgeye 8,32 milyon araç ihraç etti. Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) verilerine göre, Çin 2026 yılının ilk 7 ayında ise yaklaşık 5,18 milyon binek araç ihraç etti; bunların yaklaşık 2,77 milyonu yeni enerji araçları (NEV) olup, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 129 artış gösterdi. Temmuz ayında sadece binek araç ihracatı 540 bin adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 147,8 artış gösterdi ve Çin'in toplam binek araç ihracatının yüzde 58,8'ini oluşturdu.
Hızlı büyüme, Çinli otomobil üreticilerini ürün ihracatının ötesine geçerek denizaşırı fabrikalar, tedarik zincirleri ve hizmet ağları kurmaya yöneltiyor. Sonuç olarak vergilendirme, istihdam, çevre koruma ve veri yerelleştirme daha belirgin işletme riskleri haline geliyor.
Ticaret Bakanlığı, yeni yönergelerin otomobil üreticilerinin, parça tedarikçilerinin ve servis ağlarının yurtdışında koordineli bir şekilde genişlemesine yardımcı olmayı ve Çin otomotiv endüstrisinin ürün ihracatından daha geniş tedarik zincirinin küreselleşmeye geçişini desteklemeyi amaçladığını belirtti.