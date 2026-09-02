Çin, küresel piyasalara giren otomobil üreticileri için yeni rekabet kuralları belirledi

Bu şartlar, Çinli düzenleyicilerin, otomobil üreticilerinin uluslararası operasyonlarına yönelik risk yönetimi çerçevesine, yerel otomobil pazarının uzun süredir var olan özellikleri olan fiyat dalgalanmalarını ve agresif promosyonları da dahil ettiklerini gösteriyor.

Yönergeler ayrıca yurtdışı üretim ve yerel operasyonlara da odaklanıyor. Şirketlerin iş yeri güvenliğini, kalite yönetimini, satış sonrası hizmetleri, işçi haklarını ve fikri mülkiyet korumalarını güçlendirmeleri bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu yönergelerin Çinli şirketlerin 80'den fazla ülke ve bölgede otomotiv üretimine yatırım yapmasının ardından getirildiğini belirtti.

Çin, 2025 yılında 200'den fazla ülke ve bölgeye 8,32 milyon araç ihraç etti. Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) verilerine göre, Çin 2026 yılının ilk 7 ayında ise yaklaşık 5,18 milyon binek araç ihraç etti; bunların yaklaşık 2,77 milyonu yeni enerji araçları (NEV) olup, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 129 artış gösterdi. Temmuz ayında sadece binek araç ihracatı 540 bin adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 147,8 artış gösterdi ve Çin'in toplam binek araç ihracatının yüzde 58,8'ini oluşturdu.

Hızlı büyüme, Çinli otomobil üreticilerini ürün ihracatının ötesine geçerek denizaşırı fabrikalar, tedarik zincirleri ve hizmet ağları kurmaya yöneltiyor. Sonuç olarak vergilendirme, istihdam, çevre koruma ve veri yerelleştirme daha belirgin işletme riskleri haline geliyor.

Ticaret Bakanlığı, yeni yönergelerin otomobil üreticilerinin, parça tedarikçilerinin ve servis ağlarının yurtdışında koordineli bir şekilde genişlemesine yardımcı olmayı ve Çin otomotiv endüstrisinin ürün ihracatından daha geniş tedarik zincirinin küreselleşmeye geçişini desteklemeyi amaçladığını belirtti.