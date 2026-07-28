Çinli BYD, yeni minyatür otomobiliyle Japon rakiplerine meydan okuyor

Japonca'da "kei-jidosha" ("hafif araç") olarak adlandırılan "kei" otomobilleri ilk çıkışını yaptıkları dönemden beri dünyanın dört bir yanından kendine özgü bir hayran kitlesi edindi.

Bu minyatür aracın hayranları arasında, Aralık ayında ABD'li şirketlere "HEMEN ÜRETİME BAŞLAYIN!" diyerek kendi ülkesinde de yerli tasarım "kei" araçlarını piyasaya sunma arzusunu dile getiren ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyor.