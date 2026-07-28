Çinli BYD, yeni minyatür otomobiliyle Japon rakiplerine meydan okuyor
28.07.2026 14:06
Japonya'nın popüler "kei" otomobili piyasasına girmeyi hedefleyen BYD, bu alandaki ilk girişimleri olan Racco modeliyle büyük ilgi topladı.
Çinli otomobil devi BYD, Salı günü Japonya'da, ünlü bir oyuncunun yer aldığı reklam kampanyasında kendi minyatür araçlarıyla yollara hükmeden yerel rakiplerine meydan okuyarak kendi elektrikli "kei" otomobil modeli Racco'yu piyasaya sürdü.
Japonya'nın genellikle dar yolları için ideal olan, genişliği 1,4 metreye ve uzunluğu 3,4 metreye kadar varabilen süper kompakt otomobil kategorisi, ülkede yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
BU PİYASADAKİ İLK YABANCI GİRİŞİM
Avrupa'da da önemli ilerlemeler kaydeden ve 2025 yılında dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olarak Tesla'yı geride bırakan BYD, Racco'nun Japonya'da yabancı bir otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen ilk "kei" otomobili olduğunu açıkladı. 180 santimetre yüksekliğindeki aracın fiyatının ise 2,1 milyon yen (12 bin 830 dolar) civarında olduğu bildirildi.
HEDEF KİTLENİN ODAĞINDA JAPONYA VAR
Reklamlarında yer alması için Japonya'nın en tanınmış oyuncularından Alice Hirose ile anlaşan BYD, iddialı bir pazarlama hamlesinde bulunmuş oldu.
BYD Japonya Başkanı Liu Xueliang, Tokyo'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde, "Teknolojimiz aracılığıyla Japonya genelindeki tüm insanlara eşi benzeri görülmemiş bir kolaylık ve keyif sunmak istiyoruz" dedi.
BYD de dahil olmak üzere yabancı otomobil üreticileri, geleneksel olarak Japonya'da pazar payı elde etmekte zorlanıyorlar.
Bloomberg News'e göre, Çinli otomobil üreticisi bugüne kadar Japonya genelinde 77 satış mağazası kurdu.
TRUMP'IN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ
Japonca'da "kei-jidosha" ("hafif araç") olarak adlandırılan "kei" otomobilleri ilk çıkışını yaptıkları dönemden beri dünyanın dört bir yanından kendine özgü bir hayran kitlesi edindi.
Bu minyatür aracın hayranları arasında, Aralık ayında ABD'li şirketlere "HEMEN ÜRETİME BAŞLAYIN!" diyerek kendi ülkesinde de yerli tasarım "kei" araçlarını piyasaya sunma arzusunu dile getiren ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyor.