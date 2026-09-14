Çinli şirket pazara hızlı girdi. 1 milyon 990 bine pickup

Çift kabinli olan T08'ın kaputunun 2.298 cc turbo dizel motor bulunuyor. 160 beygir gücü barındandıran motoru 420 Nm tork üretiyor.

Arkadan itişli 4x2 ve dört tekerlekten çekişli 4x4 seçenekleriyle gelen T08, kar, kum, çamur ve kaya dâhil yedi farklı sürüş modu barındırıyor.

T08’in gövdesi 5.610 mm ve genişliği ise 1.920 mm. Aracın 1.100 kilogram taşıma kapasitesi, frenli römorkla 3.000 kilograma kadar çekme kapasitesi var.