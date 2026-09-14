Çinli şirket pazara hızlı girdi. 1 milyon 990 bine pickup
14.09.2026 21:45
Türkiye pazarına giren Çinli araç markası Ultrand'ın T08 picup modelinin fiyatı 1 milyon 990 bin TL’den satışa sunuluyor.
Çin merkezli ticari araç markası Ultrand, Türkiye pazarına girdi.
Markanın Türkiye distribütörlüğünü Uzakdoğu Ticari Araçlar A.Ş. üstlendi. Satış, servis, yedek parça ve garanti süreçleri de Türkiye’de bu şirket tarafından yürütülecek.
Ultrand'ın T08 pickup modeli, 1 milyon 990 bin TL’den Türkiye pazarına girdi.
ULTRAND T08 ÖZELLİKLERİ
Çift kabinli olan T08'ın kaputunun 2.298 cc turbo dizel motor bulunuyor. 160 beygir gücü barındandıran motoru 420 Nm tork üretiyor.
Arkadan itişli 4x2 ve dört tekerlekten çekişli 4x4 seçenekleriyle gelen T08, kar, kum, çamur ve kaya dâhil yedi farklı sürüş modu barındırıyor.
T08’in gövdesi 5.610 mm ve genişliği ise 1.920 mm. Aracın 1.100 kilogram taşıma kapasitesi, frenli römorkla 3.000 kilograma kadar çekme kapasitesi var.
KABİN ÖZELLİKLERİ
T08’in kabininde 15,6 inç dokunmatik ekran, 9,2 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay, kablosuz şarj, 360 derece kamera ve uzaktan yazılım güncelleme desteği var.