Düşük satış rakamlarıyla gündemdeydi. Tesla'da tartışmalı modelin fişi çekildi

Cybertruck'ın ticari performansı, Elon Musk'ın başlangıçtaki iddialı hedeflerine ulaşamadı. Şirket bir dönem yıllık 250 bin adet üretim hedefinden bahsederken, gerçek pazar verileri oldukça farklı bir tablo çiziyor. Sektör verilerine göre araç, bu yılın üçüncü çeyreğinde sadece 4 bin 323 adet sattı. 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemindeki toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüşle 11 bin 586 adette kaldı.

Modelin piyasaya sürüldüğü günden bu yana ulaştığı toplam teslimat sayısı ancak 70 bin civarına yaklaşabildi. Bu rakamlar, her çeyrekte yüz binlerce satan Model 3 ve Model Y'nin başarısının oldukça uzağında kalıyor.

Piyasaya çıkış sürecinde yaşanan kalite kontrol sorunları ve peş peşe gelen geri çağırma kararları, aracın ticari yolculuğunu daha da zorlaştırd

. Her ne kadar steer-by-wire (kablo kontrollü direksiyon) ve 48 voltluk düşük voltaj mimarisi gibi yenilikçi teknolojileri seri üretime taşısa da aracın keskin hatlı paslanmaz çelik tasarımı geniş kitleler tarafından tam anlamıyla benimsenemedi.

FİYATLAR ARTTI VE UCUZ VERSİYON SİPARİŞE KAPANDI

Cybertruck'ın sonunu hazırlayan bir diğer etken ise fiyatlandırma politikası oldu. 2019 yılında 39 bin 900 dolarlık başlangıç fiyatıyla duyurulan araç, Kasım 2023'te yollara çıktığında çok daha yüksek bir etiketle tüketicilerin karşısına geldi.

Üretimin sonlandırılacağı haberiyle eş zamanlı olarak Tesla, modelin giriş seviyesi olan çift motorlu dört çeker versiyonunu siparişe kapattı. Şu an şirketin web sitesinde sadece Premium ve Cyberbeast donanım paketleri bulunuyor.

Üstelik bu modellerin fiyatlarında da artışa gidildi. Ağustos ayında yapılan zamların ardından gelen bu yeni fiyat güncellemesiyle, Premium AWD modelinin fiyatı 92 bin 490 dolara, en üst seviye Cyberbeast versiyonunun fiyatı ise 102 bin 490 dolara yükseldi.

ELEKTRİKLİ PİKAP PAZARINDAKİ GENEL HAYAL KIRIKLIĞI

Cybertruck'ın yaşadığı bu durum, aslında sadece Tesla'ya özgü bir sorun değil. Elektrikli pikap segmenti, üreticilerin beklediği büyük patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Hatırlanacağı üzere Ford da düşük satış rakamları ve artan maliyetler nedeniyle büyük umutlarla piyasaya sürdüğü F-150 Lightning modelinin üretimini geçen yıl sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Otomotiv sektörü, yüksek fiyatlı ve spesifik kullanımlara hitap eden bu büyük araçlar yerine, daha kompakt ve kitlelere ulaşabilen modellere veya tamamen otonom çözümlere yönelmeyi tercih ediyor.