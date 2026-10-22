Efsanevi Fiat Multipla yollara dönmeye hazırlanıyor

Olası bir seri üretim versiyonunun 4,5 metreden daha kısa olması planlanıyor. Bu boyutlar, devasa bir araç olmadan ailelere oldukça geniş bir iç mekân sunma potansiyeli taşıyor. Elbette bir konsept aracı seri üretime taşımak kolay bir süreç değil. Fiat'ın, üretim maliyetlerini ve nihai satış fiyatını kontrol altında tutarken Multiplay'in akıllıca tasarlanmış özelliklerini nasıl koruyacağını çözmesi gerekiyor.

Bu hedefe ulaşmak, her şeyi sıfırdan geliştirmek yerine devasa Stellantis portföyündeki mevcut bileşenleri ve altyapıları kullanmaktan geçiyor. Arnaud Belloni, geliştirme süreci hızlı ilerlese bile seri üretim bir modelin en az iki ila üç yıl uzağımızda olduğunu belirtiyor.

Peki yeni nesil Multipla, Türkiye pazarında nasıl bir konum elde edebilir? Günümüzde aileler büyük ölçüde B veya C-SUV modellerine yönelmiş durumda. Ancak artan araç fiyatları ve şehir içi kullanım zorlukları, kompakt ama içi ferah araçlara olan ihtiyacı artırıyor. Eğer Fiat bu modeli ülkemizde rekabetçi bir fiyatlandırmayla ve belki de hafif ticari ile binek formunu harmanlayarak sunarsa, Doblò veya Fiorino gibi modellerin binek tarafında bıraktığı boşluğu daha modern bir şekilde doldurabilir. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve geniş aileleri hedefleyen yapısıyla yeni Multipla, Türkiye pazarında kendine oldukça sağlam bir yer edinebilir.