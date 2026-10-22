Efsanevi Fiat Multipla yollara dönmeye hazırlanıyor
22.10.2026 21:45
Fiat, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Multiplay konseptini seri üretime taşımayı değerlendiriyor. Efsanevi Multipla modelinden ilham alan yeni otomobilin, SUV'lara alternatif olması hedefleniyor.
Fiat, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı "Multiplay" konseptiyle ezber bozmaya hazırlanıyor. İtalyan marka, halihazırda oldukça doygunluğa ulaşmış olan aile otomobili segmentine farklı bir soluk getirmek amacıyla bu sıra dışı konsepti seri üretime geçirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.
Ülkemizde yollarda ender rastlanan orijinal Multipla, özellikle ön taraftaki üç kişilik oturma düzeniyle kullanıcılarına oldukça ilginç bir deneyim yaşatıyordu. Günümüzde popülerliğini yitiren MPV segmentinin en ikonik ama estetik açıdan bir o kadar da albenisiz örneklerinden biri olarak otomotiv tarihine geçen bu model, sıra dışı tasarımıyla hafızalara kazınmıştı. 1998 yılında piyasaya çıkan orijinal versiyon, altı koltuğu kompakt bir gövdeye sığdırma başarısıyla Avrupa'da geniş yankı uyandırmıştı.
POST-SUV DÖNEMİ İÇİN YENİ BİR ADIM
Fiat'ın yeni yönetimi, otomobil fuarlarında sadece dikkat çekip sonrasında tozlu raflara kalkan konseptlerin aksine Multiplay projesine büyük önem veriyor. Markanın yeni patronu Arnaud Belloni, ürün gamında bir aile otomobiline daha kesinlikle ihtiyaç duyduklarını belirtirken, Avrupa'daki müşterilerde karşılık bulan tek ismin Multipla olduğunun altını çiziyor.
Yaklaşık otuz yıl sonra gelen yeni Multiplay konsepti, bir MPV'nin yolcu dostu düzenini bir SUV'nin sağlam görünümü ve esnekliğiyle harmanlayarak çok yönlülüğe modern bir dokunuş katıyor. Fiat Tasarım Şefi François Leboine, bu modeli kullanıcıların görsel çekicilikten ödün vermeden geleneksel modellere alternatif arayabileceği bir "SUV sonrası" çağın başlangıcı olarak görüyor. Temel amaç, bir MPV'yi normal şartlarda SUV tercih edecek müşteriler için cazip hâle getirmek.
Olası bir seri üretim versiyonunun 4,5 metreden daha kısa olması planlanıyor. Bu boyutlar, devasa bir araç olmadan ailelere oldukça geniş bir iç mekân sunma potansiyeli taşıyor. Elbette bir konsept aracı seri üretime taşımak kolay bir süreç değil. Fiat'ın, üretim maliyetlerini ve nihai satış fiyatını kontrol altında tutarken Multiplay'in akıllıca tasarlanmış özelliklerini nasıl koruyacağını çözmesi gerekiyor.
Bu hedefe ulaşmak, her şeyi sıfırdan geliştirmek yerine devasa Stellantis portföyündeki mevcut bileşenleri ve altyapıları kullanmaktan geçiyor. Arnaud Belloni, geliştirme süreci hızlı ilerlese bile seri üretim bir modelin en az iki ila üç yıl uzağımızda olduğunu belirtiyor.
Peki yeni nesil Multipla, Türkiye pazarında nasıl bir konum elde edebilir? Günümüzde aileler büyük ölçüde B veya C-SUV modellerine yönelmiş durumda. Ancak artan araç fiyatları ve şehir içi kullanım zorlukları, kompakt ama içi ferah araçlara olan ihtiyacı artırıyor. Eğer Fiat bu modeli ülkemizde rekabetçi bir fiyatlandırmayla ve belki de hafif ticari ile binek formunu harmanlayarak sunarsa, Doblò veya Fiorino gibi modellerin binek tarafında bıraktığı boşluğu daha modern bir şekilde doldurabilir. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve geniş aileleri hedefleyen yapısıyla yeni Multipla, Türkiye pazarında kendine oldukça sağlam bir yer edinebilir.
Fiat şu anda halkın bu konsepte vereceği tepkiyi ölçmeye devam ediyor. Buradaki asıl zorluk, alıcıların gerçekten farklı bir tasarıma hazır olup olmadığını veya pazarın mevcut eğilimlerinin aşılamayacak kadar güçlü olup olmadığını belirlemek. Sonuç ne olursa olsun, Multiplay konsepti Fiat'ın geleneksel sınırların ötesine bakmaya istekli olduğunu gösteriyor.
Otomobil üreticileri yıllardır bizi herkesin yüksek ve kaslı bir araca ihtiyacı olduğuna inandırmaya çalışsa da aslında gerçek bu değil. Otomotiv pazarındaki bu tek tipleşme, station wagon ve minivan gibi daha geleneksel gövde tiplerini arka plana iterek pazarın yapısını değiştirdi. Oysa station wagon modelleri benzer bagaj kapasitesi ve daha iyi aerodinami sunarken, minivanlar hâlâ en pratik aile araçları arasında yer alıyor. Multiplay gibi yenilikçi konseptler, aile dostu ulaşımın illa ki yüksek bir sürüş pozisyonu ve kaba plastik kaplamalarla gelmek zorunda olmadığını alıcılara hatırlatarak bu gidişatı tersine çevirmeye yardımcı olabilir.