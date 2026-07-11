Elektrikli araç çağında ters köşe. Efsanevi manuel şanzıman geri dönüyor
11.07.2026 10:29
Subaru, 6 vitesli manuel şanzımanı yeniden hayata geçirerek spor otomobil köklerine geri dönüyor.
Subaru, yakıt verimliliği ve emisyon standartlarını daha iyi karşılayan elektrikli araçlara geçiş yaparken, müşteri tabanını elde tutma çabalarının bir parçası olarak, uzun zamandır hayranlarının favorisi olan 6 vitesli manuel şanzımanı geri getirmeyi planlıyor.
Haziran ayında düzenlenen Super Taikyu Serisi dayanıklılık şampiyonasının üçüncü turunda Subaru, yüksek performanslı motorlar için tasarlanan TY85 manuel şanzımanının seri üretimine başlayacağını duyurdu. Otomobil üreticisi, 2027 yılına kadar Japonya'da manuel şanzımanlı üç model sunmayı planlıyor.
TY85, yüksek performanslı ve yüksek torklu motorları idare edebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bir spor otomobil şanzımanı gibi, metal bir vites koluyla kumanda edilen doğrudan mekanik vites değiştirme sistemini kullanılıyor. İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen Impreza WRX STI ve WRX STI modellerinde kullanılmıştı. Otomobil üreticisinin sadık hayranları arasında bu teknoloji, Subaru adıyla özdeşleşmişti.
Ancak Subaru'nun kilit pazarları olan ABD ve Japonya'daki yakıt verimliliği düzenlemeleri, bu tutkunlara öncelik vermeyi giderek zorlaştırdı. Karbondioksit emisyonlarını azaltma ve yakıt ekonomisini iyileştirme söz konusu olduğunda, Subaru'nun imzası niteliğindeki boxer motoru, geleneksel motorlara göre daha az yakıt verimli olarak kabul edildi.
Subaru yöneticisi Tomoaki Emori, "Son birkaç yıldır yakıt verimliliği düzenlemelerine uymaya yoğunlaştık. Sonuç olarak, manuel modeller yakıt ekonomisi açısından dezavantajlı olduğundan, manuel şanzımanlı araçlar geliştirmiyorduk." dedi.
Subaru, 2011 yılında Japonya'da dokuz binek otomobil modelinin manuel şanzımanlı versiyonlarını sunmuştu, ancak şirket 2019'da WRX STI siparişlerini durdurunca bu durum sona erdi. Otomobil üreticisi artık BRZ spor otomobili (başka bir şirket tarafından üretilen bir şanzıman kullanıyor) ve bazı sınırlı sayıda üretilen modeller dışında manuel şanzımanlı model sunmuyor.
Aynı zamanda şirket, düzenlemelere uymak için elektrifikasyonu hızlandırdı. 2021'de tanıtılan Solterra elektrikli araçla başlayan Subaru, şu ana kadar dört elektrikli araç modeli ve üç hibrit araç duyurdu. Şirket, 2030'dan itibaren satışların %50'sinin elektrikli araçlardan oluşmasını planlıyor.