Elektrikli araç çağında ters köşe. Efsanevi manuel şanzıman geri dönüyor

TY85, yüksek performanslı ve yüksek torklu motorları idare edebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bir spor otomobil şanzımanı gibi, metal bir vites koluyla kumanda edilen doğrudan mekanik vites değiştirme sistemini kullanılıyor. İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen Impreza WRX STI ve WRX STI modellerinde kullanılmıştı. Otomobil üreticisinin sadık hayranları arasında bu teknoloji, Subaru adıyla özdeşleşmişti.

Ancak Subaru'nun kilit pazarları olan ABD ve Japonya'daki yakıt verimliliği düzenlemeleri, bu tutkunlara öncelik vermeyi giderek zorlaştırdı. Karbondioksit emisyonlarını azaltma ve yakıt ekonomisini iyileştirme söz konusu olduğunda, Subaru'nun imzası niteliğindeki boxer motoru, geleneksel motorlara göre daha az yakıt verimli olarak kabul edildi.