Elektrikli otomobiller benzinlilerle fiyat farkını kapatıyor
20.09.2026 21:27
ABD’de yeni elektrikli otomobiller ile içten yanmalı modeller arasındaki fiyat farkı yüzde 16’dan yüzde 9,4'e kadar düştü. Avrupa'da ise fiyat farkı ile birlikte satışların artışı dikkat çekiyor.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen yüksek satın alım maliyetleri azalmaya devam ediyor.
Piyasa araştırması yapan Kelley Blue Book firması tarafından yayımlanan Ağustos 2026 verileri, ABD pazarındaki elektrikli ve içten yanmalı otomobillerin ortalama fiyatlarının birbirine hiç olmadığı kadar yaklaştığını gösteriyor.
Yeni bir elektrikli otomobilin ortalama fiyatı Ağustos ayında 54 bin 813 dolara kadar geriledi. Bu rakam Temmuz ayına kıyasla yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 düşüş anlamına geliyor.
Aynı dönemde satılan içten yanmalı yeni otomobillerle karşılaştırıldığında fiyat farkı yüzde 9,4 olarak hesaplandı. Ağustos 2025’te bu fark yüzde 16’nın üzerindeydi.
TESLA FİYATLARI AŞAĞI ÇEKİYOR
ABD elektrikli otomobil pazarında büyük paya sahip olan Tesla, fiyat seviyesini belirlemeye devam ediyor.
Tesla modelleri için Ağustos ayında ödenen ortalama fiyat 52 bin 616 dolar olarak hesaplandı. Bu rakam Temmuz ayına göre yüzde 2,4, Ağustos 2025’e kıyasla ise yüzde 3,4 daha düşük.
Tesla’nın pazar içerisindeki yüksek satış hacmi nedeniyle Model 3 ve Model Y gibi modellerde yaşanan fiyat düşüşleri, elektrikli otomobillerin genel ortalamasını doğrudan etkiliyor.
AVRUPA'DA DA FİYATLAR DÜŞÜYOR
Elektrikli otomobiller ile benzinli modeller arasındaki fiyat farkı yalnızca ABD’de kapanmıyor. Avrupa’da da daha uygun fiyatlı modellerin satışa çıkmasıyla elektrikli otomobillerin ortalama fiyatında uzun süren yükseliş sona erdi.
Araştırmalara göre Avrupa Birliği’nde yeni bir elektrikli otomobilin ortalama fiyatı 2025 yılında yüzde 4 gerileyerek 42 bin 700 euroya kadar düştü. Bu da bir yılda ortalama bin 800 euro azalış demek.
Burada en büyük değişim küçük sınıf otomobillerde görülüyor. Daha ulaşılabilir seçeneklerin çoğalmasıyla B segmentindeki elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı yüzde 13 geriledi.
Araştırmaya göre büyük elektrikli otomobiller bazı pazarlarda benzinli ve dizel muadilleriyle fiyat eşitliğine ulaşmış durumda. Küçük ve orta sınıftaki modellerde ise fiyat farkının tamamen kapanmasının 2030’u bulabileceği tahmin ediliyor.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verileri de Avrupa’daki makasın her araç sınıfında aynı olmadığını gösteriyor. Elektrikli otomobiller 2025 yılında bütün sınıflar birlikte değerlendirildiğinde içten yanmalı modellerden ortalama yüzde 20 daha pahalıydı. Ancak elektrikli SUV’larda fark bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 20’den yüzde 10’a kadar geriledi.
AVRUPA'DA SATIŞLAR FİYATLARDAN DAHA HIZLI DEĞİŞİYOR
Avrupa'daki satış rakamlarına göre 2026’nın sekiz ayında Avrupa'da 1 milyon 673 bin 856 tamamen elektrikli otomobil trafiğe kaydedildi. Yıllık büyüme ise yüzde 33,1 oldu.
Avrupa Birliği (AB) genelinde tamamen elektrikli araçların pazar payı Ağustos ayında yüzde 30,5'e ulaştı. Yılın genelinde ise bu pazar payı yüzde 22,5 oldu.
Ağustos ayında elektrikli otomobillerin payı Almanya’da yüzde 32,5’e, Fransa’da yüzde 38,3’e yükseldi. Norveç ve Danimarka gibi önde gelen pazarlarda ise oran sırasıyla yüzde 98,7 ve yüzde 85,9’a ulaştı.
TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ SAYISI YARIM MİLYONA YAKLAŞTI
Elektrikli otomobil sayısı dünyayla paralel olarak Türkiye'de de yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenin bilgiye göre, ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.
HİBRİTLER DE YÜKSELİŞTE
Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez kayda geçtiği 2011 yılında 23'tü. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023'te 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla ise 896 bin 270'e yükseldi.