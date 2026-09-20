Elektrikli otomobiller benzinlilerle fiyat farkını kapatıyor

Avrupa'daki satış rakamlarına göre 2026’nın sekiz ayında Avrupa'da 1 milyon 673 bin 856 tamamen elektrikli otomobil trafiğe kaydedildi. Yıllık büyüme ise yüzde 33,1 oldu.



Avrupa Birliği (AB) genelinde tamamen elektrikli araçların pazar payı Ağustos ayında yüzde 30,5'e ulaştı. Yılın genelinde ise bu pazar payı yüzde 22,5 oldu.



Ağustos ayında elektrikli otomobillerin payı Almanya’da yüzde 32,5’e, Fransa’da yüzde 38,3’e yükseldi. Norveç ve Danimarka gibi önde gelen pazarlarda ise oran sırasıyla yüzde 98,7 ve yüzde 85,9’a ulaştı.



TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ SAYISI YARIM MİLYONA YAKLAŞTI



Elektrikli otomobil sayısı dünyayla paralel olarak Türkiye 'de de yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenin bilgiye göre, ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.



HİBRİTLER DE YÜKSELİŞTE

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez kayda geçtiği 2011 yılında 23'tü. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023'te 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla ise 896 bin 270'e yükseldi.