Elmas tozu, platin ve manuel vites: Pagani Huayra 70 Anima tanıtıldı
03.11.2026 05:06
Pagani, üç otomobilden oluşan Huayra 70 serisini Anima ile tamamladı. Elmas tozuyla zenginleştirilen karbon fiber gövdeli özel üretim model, çift turbolu V12 motoru manuel şanzımanla birleştiriyor.
Pagani, kişiye özel otomobiller geliştirdiği Grandi Complicazioni programının son çalışmalarından Huayra 70 Anima’yı Las Vegas’taki Concours at Wynn etkinliğinde tanıttı. Trionfo ve Derecho’nun ardından gelen Anima, Huayra 70 projesinin üçüncü ve son örneği oldu. İtalyanca “ruh” anlamına gelen adı taşıyan otomobil, sahibinin tercihleri doğrultusunda geliştirilen tasarımıyla serinin diğer üyelerinden ayrılıyor.
KARBON FİBER GÖVDEDE ELMAS TOZU VE PLATİN
Huayra 70 Anima’nın gövdesinde açık mavi metalik ve koyu mürekkep mavisi tonları bir araya getiriliyor. Karbon fiber dokusunu görünür bırakan yüzeyler, ışık altında farklı bir parlaklık oluşturması için elmas tozuyla zenginleştirilmiş. Gövde boyunca uzanan ana şerit ise elle uygulanan ve desen verilen platin yapraklardan oluşuyor.
Otomobilin görünümündeki değişiklikler renk ve malzeme seçimiyle sınırlı değil. Farklı tamponlar, büyük arka difüzör, sabit arka kanat ve Zonda Cinque’den ilham alan üst hava girişi, standart Huayra’dan daha belirgin bir aerodinamik tasarım oluşturuyor. Arka bölümdeki altı çıkışlı egzoz sistemi de beyaz seramik kaplamasıyla öne çıkıyor.
V12 MOTOR VE YEDİ İLERİ MANUEL ŞANZIMAN
Anima’da Mercedes-AMG tarafından Pagani için geliştirilen 6,0 litrelik çift turbolu V12 motor görev yapıyor. Motorun gücü yaklaşık 852 beygir, maksimum torku ise 1.100 Nm.
Motor, Xtrac tarafından geliştirilen enlemesine yerleştirilmiş yedi ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. Güç, elektromekanik kilitli diferansiyel üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor. Pagani, otomobilin azami hızını elektronik olarak 350 km/sa ile sınırlandırıyor.
KARBON VE TİTANYUM ŞASİ
Huayra 70 Anima’nın monokok yapısında Pagani’nin karbon-titanyum ve Carbo-Triax kompozitleri kullanılıyor. Ön ve arka alt şasiler çelikten, gövde panelleri ise karbon fiberden üretiliyor. Bağımsız çift salıncaklı süspansiyona, elektronik olarak ayarlanabilen ve birbiriyle bağlantılı amortisörler eşlik ediyor.
Fren sisteminde önde 398 mm, arkada 380 mm çapında Brembo karbon seramik diskler bulunuyor. Önde 20 inç ve arkada 21 inç jantlar kullanılıyor.
KABİNDE DE ELMAS TOZU KULLANILDI
İç mekanda bej ve süt beyazı deri, Loro Piana kumaş ve koyu mavi karbon fiber yüzeyler bir araya geliyor. Gövdedeki açık mavi ton, direksiyon ve manuel vites topuzu gibi sürücünün doğrudan temas ettiği parçalarda da kullanılıyor. Bu yüzeylerde de elmas tozlu kaplama bulunuyor.
Görünür alüminyum parçalar ve mekanizması açıkta bırakılan vites kolu, Huayra’nın karakteristik kabin düzenini koruyor. Arjantin ve Las Vegas bayraklarından esinlenen grafik ayrıntılar ise otomobilin kişiye özel tasarımını tamamlıyor.
BİR ÇOCUKLUK HAYALİNDEN DOĞDU
Pagani tasarımcısı Lorenzo Kerkoc’a göre Anima’nın kişiselleştirilmesi için otomobilin sahibiyle bir yılı aşkın süre çalışıldı. Tasarım ekibi, müşterinin anılarını ve otomobile ilişkin hayalini anlamaya odaklandı.
Projenin çıkış noktasını ise sahibinin çocukluğundan beri kurduğu, bir gün Horacio Pagani ile birlikte özel bir otomobil tasarlama isteği oluşturuyor.