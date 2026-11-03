Elmas tozu, platin ve manuel vites: Pagani Huayra 70 Anima tanıtıldı

Huayra 70 Anima’nın gövdesinde açık mavi metalik ve koyu mürekkep mavisi tonları bir araya getiriliyor. Karbon fiber dokusunu görünür bırakan yüzeyler, ışık altında farklı bir parlaklık oluşturması için elmas tozuyla zenginleştirilmiş. Gövde boyunca uzanan ana şerit ise elle uygulanan ve desen verilen platin yapraklardan oluşuyor.

Otomobilin görünümündeki değişiklikler renk ve malzeme seçimiyle sınırlı değil. Farklı tamponlar, büyük arka difüzör, sabit arka kanat ve Zonda Cinque’den ilham alan üst hava girişi, standart Huayra’dan daha belirgin bir aerodinamik tasarım oluşturuyor. Arka bölümdeki altı çıkışlı egzoz sistemi de beyaz seramik kaplamasıyla öne çıkıyor.



V12 MOTOR VE YEDİ İLERİ MANUEL ŞANZIMAN

Anima’da Mercedes-AMG tarafından Pagani için geliştirilen 6,0 litrelik çift turbolu V12 motor görev yapıyor. Motorun gücü yaklaşık 852 beygir, maksimum torku ise 1.100 Nm.

Motor, Xtrac tarafından geliştirilen enlemesine yerleştirilmiş yedi ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. Güç, elektromekanik kilitli diferansiyel üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor. Pagani, otomobilin azami hızını elektronik olarak 350 km/sa ile sınırlandırıyor.