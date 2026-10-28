Elon Musk'ın 3,5 trilyon dolarlık yeni girişimi teknoloji dünyasını değiştirebilir

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, otomotiv devi Tesla ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX'i tek bir çatı altında birleştirme fikrine yeşil ışık yaktı. Bu iki devin bir araya gelmesi, yaklaşık 3,5 trilyon dolar değerinde, dünyanın en değerli şirketlerinden birinin doğması anlamına geliyor.

Bir zamanlar tamamen farklı alanlarda faaliyet gösteren bu iki şirket, Musk'ın yapay zekâ, robotik, uydu iletişimi ve gelişmiş üretim teknolojilerine yönelmesiyle birbirine oldukça yaklaşmış durumda.

ELON MUSK NEDEN BÖYLE BİR BİRLEŞME İSTİYOR?

Olası bir birleşme, Musk'ın uzun vadeli vizyonunun tam merkezinde yer alıyor. Hedef; yapay zekâ, enerji, robotik ve hem Dünya'da hem de uzayda ulaşımı kapsayan entegre bir teknoloji imparatorluğu kurmak. Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, süper zekâ tekilliğine yaklaştığımızı ve çip tasarımı, robotik teknolojiler ve yörünge içi veri merkezleri gibi konularda iki şirketin iş birliği yapmasının büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Bunun yanı sıra, şirketleri birleştirmek karar alma süreçlerini de büyük ölçüde hızlandıracak. Musk'ın yürüttüğü birçok proje hâlihazırda her iki şirketi de ilgilendiriyor ve şu anki yapıda farklı yönetim kurullarından onay alınması gerekiyor. Birleşik bir yapı, yönetime sermayeyi ve mühendislik yeteneklerini en doğru alanlara yönlendirme özgürlüğü sunacak. Ayrıca, Tesla üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen Musk, bu birleşmeyle birlikte kendi nüfuzunu da tek bir noktada toplamış olacak.