En ucuz kampanyalı sıfır otomobiller belli oldu. Temmuz ayı kampanyalarına göre en ucuz markalar listesi

Yerli üretim TOGG'un SUV modeli T10X'te ufak bir fiyat artışına gidilirken, tüketicinin yüzünü güldüren yüzde 0 faiz avantajı tam gaz devam ediyor. Sedan segmentindeki T10F modelinde ise fiyatlar değişmedi.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL

Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL

T10X V2 kampanyası: Temmuz ayı boyunca T10X V2 satın almak isteyenler için 600.000 TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Bu kampanyada aylık taksitler 50.000 TL olarak uygulanırken, kurumsal şirketlere özel yüzde 100 kredi desteği de sürüyor.