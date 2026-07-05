En ucuz kampanyalı sıfır otomobiller belli oldu. Temmuz ayı kampanyalarına göre en ucuz markalar listesi
05.07.2026 14:07
Yaz aylarının gelişiyle birlikte otomotiv firmaları temmuz ayı kampanyalarını duyurdu. Döviz kurlarındaki oynaklık ve maliyet artışlarına rağmen bazı modeller fiyatlarını korumayı başarırken, bazılarında indirime gidildi.
Yılın ikinci yarısı otomobil piyasasında kampanya savaşıyla başladı. Temmuz 2026 itibarıyla dev üreticiler fiyat listelerini sıfırlarken, peş peşe gelen indirim haberleri sektörü hareketlendirdi. İşte temmuz ayı kampanyalarına göre en ucuz sıfır otomobiller.
TOGG
Yerli üretim TOGG'un SUV modeli T10X'te ufak bir fiyat artışına gidilirken, tüketicinin yüzünü güldüren yüzde 0 faiz avantajı tam gaz devam ediyor. Sedan segmentindeki T10F modelinde ise fiyatlar değişmedi.
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL
Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL
T10X V2 kampanyası: Temmuz ayı boyunca T10X V2 satın almak isteyenler için 600.000 TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Bu kampanyada aylık taksitler 50.000 TL olarak uygulanırken, kurumsal şirketlere özel yüzde 100 kredi desteği de sürüyor.
PEUGEOT
Peugeot, Temmuz ayında genel fiyat yapısını koruyarak zam uygulamadı. İndirimlere giden markada, sadece 2008 GT modelinde sembolik bir artış yaşandı.
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 240.000 TL indirimle 2.330.000 TL
3008 Allure 1.2 Hybrid: 202.000 TL indirimle 2.649.000 TL
Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 13.500 TL küçük bir zamla 2.580.000 TL
Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL
Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL
E-208 kampanyası: Şehir içi elektriklisi E-208 almayı düşünenler için 340.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi paketi yer alıyor.
FİAT
Fiat, yeni nesil 2026 modellerine zam yaparken, Haziran ayında üretimi resmen sonlanan efsanevi Egea modeli için ellerindeki son stokları eritmek amacıyla nakit indirimi başlattı.
Egea Sedan 1.6 M.Jet (Lounge): 145.000 TL nakit indirimiyle 1.529.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet (Limited): 100.000 TL indirimle 1.990.500 TL
Fiat Grande Panda (Elektrikli): 144.900 TL indirimle 1.465.000 TL
Fiat Topolino: 90.000 TL indirimle 594.900 TL
Fiat 500e Cabrio La Prima: 2.249.900 TL
RENAULT
Yeni Clio evolution plus: Fiyatı sabit tutuldu, 1.830.000 TL
Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Kampanyalı özel fiyatıyla 2.194.000 TL
Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 50 bin TL’ye varan artışla 1.841.000 TL
Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL
TOYOTA
Japon otomotiv devi Toyota, Temmuz ayında fiyat istikrarını korudu. Corolla başta olmak üzere seçili modellerde indirim yaptı.
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Kampanyalı olarak 1.790.000 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Kampanyalı olarak 2.370.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: Kampanyalı olarak 2.530.000 TL
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Kampanyalı olarak 2.250.000 TL
DACİA
Yeni Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL
Yeni Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
Yeni Logan expression Eco-G 120 auto: 1.709.000 TL
Yeni Jogger extreme TCe 110 (7 Koltuklu): 1.600.000 TL
OPEL
Opel, özellikle yeni nesil motor seçeneklerine sahip hibrit ve elektrikli modellerinde temmuz ayında indirimleri artırdı.
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin (Edition): 140.000 TL indirimle 1.395.000 TL
Opel Astra 1.5 130 HP Dizel (GS): 300.000 TL indirimle 2.290.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 (Edition): Tam 716.000 TL indirimle 2.386.000 TL
Opel Frontera Elektrik 44 kWh (GS): 294.000 TL indirimle 1.600.000 TL
CİTROEN
Citroen, Temmuz ayında Ami modeli haricindeki tüm 2025 model araçları listeden çıkardı. Tamamen 2026 model yılına odaklanan marka, özellikle elektrikli ve hibrit seçeneklerde indirimler uyguluyor.
Ami 6 kW Elektrikli: 30.000 TL nakit desteğiyle 555.000 TL
e-C3 Max (Elektrikli): 140.000 TL indirimle 1.490.000 TL
C5 Aircross Hybrid 145 Plus: 275.000 TL indirimle 2.375.000 TL
e-C4 X Elektrikli: 155.000 TL indirimle 2.100.000 TL
Ticari araç kampanyası: Berlingo modelinde 1.000.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli ve %0 faizli finansman desteği Temmuz ayı sonuna kadar geçerli.
TESLA
Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 2.474.985 TL
Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4.546.500 TL