En ucuz otomobiller belli oldu. 1 milyon 460 bin liradan başlıyor
07.10.2026 11:03
Son Güncelleme: 07.10.2026 11:06
Dövizdeki dalgalanma nedeniyle otomobil fiyatları sürekli değişiyor. En ucuz otomobil fiyatı ekim ayında 1 milyon 400 bin lira. En ucuz otomobil listesinde hangi markalar var ve fiyat kaç lira?
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan üretim maliyetleri, sıfır otomobil fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Araç fiyatları, marka, model ve özellikle donanım seçenekleri nedeniyle büyük farklılık gösteriyor. Motor seçenekleri de çok önemli bir etken.
Ekim 2026 itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araba, Dacia marka Sandero Essential TCe 100 modeli. Bu otomobilin fiyatı 1 milyon 460 bin liradan başlıyor. Bu marka ile rekabet eden Kia da 1 milyon 460 bin liraya bir modelini piyasada tutuyor. Fiat 1 milyon 499 bin lira en ucuz otomobiller sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
2026 yılı ekim ayı için en ucuz araç fiyatları şöyle...
MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ NE KADAR?
Togg 1.884.980 TL
Renault 1.830.000 TL
Chery 2.175.000 TL
Dacia 1.460.000 TL
Citroen 1.645.000 TL
Opel 1.535.000 TL
Peugeot 1.999.500 TL
Ford 2.158.700 TL
Hyundai 1.562.000 TL
Kia 1.460.000 TL
Skoda 2.009.900 TL
Seat 1.857.000 TL
Honda 2.665.000 TL
Toyota 2.521.000 TL
Fiat 1.499.900 TL
Volkswagen 2.292.000 TL
Nissan 2.351.600 TL
MG 2.685.000 TL
BMW 4.037.800 TL
Mercedes 3.420.000 TL
BYD 4.077.000 TL
Tesla 2.474.985 TL
Suzuki 2.079.000 TL
Cupra 2.650.000 TL
DACIA SIFIR ARAÇ FİYATLARI
Dacia şu an en ucuz otomobili sunan marka. Bu markada modellerin fiyatları şöyle:
Dacia Sandero expression TCe 100 1.460.000 TL
Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 otomatik 1.786.000 TL
Dacia Sandero Stepwat Extreme Eco-G 120 otomatik 1.851.000 TL
Dacia Logan essential TCe 100 1.470.000 TL
Dacia Logan expression Eco-G 120 otomatik 1.734.000 TL
Dacia Logan journey Eco-G 120 otomatik 1.809.000 TL
Dacia Jogger expression Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.730.000 TL
Dacia Jogger expression Eco-G 120 - 7 koltuklu 1.790.000 TL
Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.650.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.760.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.904.000 TL
SIFIR RENAULT FİYATLARI NE KADAR?
Sıfır Renault otomobil fiyatları 1.830.000 TL ile 4.050.000 TL arasında değişmekte. Bu marka da cazip fiyatlar sunuyor. Bur markanın model ve fiyatlaır şöyle:
Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC 1.830.000 TL
Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL
R5 E-Tech Techno EV52 150hp 2.140.000 TL
Captur techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL
Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL
Megane E-Tech Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL
Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL
Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL
Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL
Duster evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.050.000 TL
Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.850.000 TL
Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL
Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.920.000 TL
Austral Techno mild hybrid 160 hp auto 2.900.000 TL
Austral Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.220.000 TL
Austral Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 3.650.000 TL
Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL
Rafale esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 4.050.000 TL
Rafale esprit alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300 hp plug-in
SIFIR HYUNDAI ARAÇ FİYATLARI NE KADARDAN BAŞLIYOR?
Sıfır Hyundai otomobil fiyatları 1.562.000 TL ile 7.080.000 TL arasında değişiyor. 2026 yılı ekim ayına aitt güncel Hyundai otomobil fiyatları şöyle:
20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel -
i20 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) Manuel 1.562.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS Jump (GSR2C & E-Call) DCT 1.736.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS Style (GSR2C & E-Call) DCT 1.890.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS Elite (GSR2C & E-Call) DCT 2.068.000 TL
i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT 2.099.000 TL
i30 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT 2.299.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump 1.642.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump (GSR2C & E-Call) 1.726.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style (GSR2C & E-Call) 2.045.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2.192.000 TL
Kona 1.6 T-GDI Prime DCT 2.384.050 TL
KONA Elektrik Advance 115 kW 2.450.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort 2.577.000 TL
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof 2.760.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime 2.771.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite 3.470.000 TL
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 3.770.000 TL
Ioniq 5 N 448 kW 4x4 Advance 6.205.000 TL
Ioniq Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 3.150.000 TL
Ioniq 5 160 kW Advance 3.490.000 TL
Yeni Hyundai Ioniq 6 125W Standart Menzil Advance 3.225.000 TL
Yeni Hyundai Ioniq 6 160W Uzun Menzil Progressive 3.770.000 TL
Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 5.930.000 TL
Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 7.080.000 TL
Staria Hibrit 1.6 T-GDI HEV Elite AT 4X2 2.721.000 TL
SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV 215PS Progressive 4X4 AT 6.120.000 TL
INSTER Dynamic 71.1 kW 1.595.000 TL
INSTER Advance 84.5 kW 1.845.000 TL
INSTER Cross Advance 84.5 kW
SIFIR TOGG FİYATLARI
Sıfır Togg otomobil fiyatları 1 milyon 886 bin ile 3 milyon 218 bin lira arasında.
Togg T10X V1 RWD standart menzil 1.909.048 TL
Togg T10X V1 RWD uzun menzil 2.219.668 TL
Togg T10X V2 RWD uzun menzil 2.411.000 TL
Togg T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
Togg T10F V2 4More 3.217.937