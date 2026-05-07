En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. Satamayınca zam yapamadılar
07.05.2026 10:33
Otomotiv distribütörleri satışların gerilemesi nedeniyle Mayıs ayında bazı modellerine zam yapmaktan vazgeçti.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otomobil satışların artacağı beklentisi ortaya çıktı. ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle yatırım yerine beklemeye geçenlerin Kurban Bayramı öncesinde alımlara başlaması bekleniyor.
Türkiye'de altına olan yatırım talebinin yüksek olmasından dolayı ve ABD-İran savaşı öncesinde 8 bin lira seviyesini aşan gram altın nedeniyle şu sıralar 6 bin 800 liraya gerilemesinden ötürü yatırımcılar altının yeniden değerlenmesini bekliyor.
Bu nedenle ev ve otomobil satışlarında gerilemeler görünüyor.
SIFIR OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLİYOR
Sıfır otomobillerde kampanyaların olmasına rağmen satışlar geriliyor. Savaşın ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle vatandaşlar alım yapmaktan imtina ediyor.