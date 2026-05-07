En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. Satamayınca zam yapamadılar

07.05.2026 10:33

Burak Taşçı

Otomotiv distribütörleri satışların gerilemesi nedeniyle Mayıs ayında bazı modellerine zam yapmaktan vazgeçti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otomobil satışların artacağı beklentisi ortaya çıktı. ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle yatırım yerine beklemeye geçenlerin Kurban Bayramı öncesinde alımlara başlaması bekleniyor.

 

Türkiye'de altına olan yatırım talebinin yüksek olmasından dolayı ve ABD-İran savaşı öncesinde 8 bin lira seviyesini aşan gram altın nedeniyle şu sıralar 6 bin 800 liraya gerilemesinden ötürü yatırımcılar altının yeniden değerlenmesini bekliyor.

 

Bu nedenle ev ve otomobil satışlarında gerilemeler görünüyor.

SIFIR OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLİYOR

Sıfır otomobillerde kampanyaların olmasına rağmen satışlar geriliyor. Savaşın ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle vatandaşlar alım yapmaktan imtina ediyor.

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 131 bin 500 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 892 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 122 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 455 bin 221 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 999 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel 1 milyon 470 bin lira

Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 999 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 699 bin lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 540 bin lira

Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira

Skoda Fabia remium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 727 bin 200 lira

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 175 bin lira

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 400 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira

Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira

Dacia Sandero 1 milyon 295 bin lira

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 650 bin lira

Lexus LBX 3 milyon 5 bin lira

Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 440 bin lira

Omoda 5 Ultima 1 milyon 999 bin lira

BYD SEAL 160 kW 2 milyon 429 bin lira