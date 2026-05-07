En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. Satamayınca zam yapamadılar

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otomobil satışların artacağı beklentisi ortaya çıktı. ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle yatırım yerine beklemeye geçenlerin Kurban Bayramı öncesinde alımlara başlaması bekleniyor.

Türkiye'de altına olan yatırım talebinin yüksek olmasından dolayı ve ABD-İran savaşı öncesinde 8 bin lira seviyesini aşan gram altın nedeniyle şu sıralar 6 bin 800 liraya gerilemesinden ötürü yatırımcılar altının yeniden değerlenmesini bekliyor.

Bu nedenle ev ve otomobil satışlarında gerilemeler görünüyor.