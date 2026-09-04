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Eylül indirimleri başladı. En ucuz sıfır otomobil 1.4 milyon lira

04.09.2026 08:24

Son Güncelleme: 04.09.2026 08:25

Burak Taşçı

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Sıfır otomobil pazarında satışların durgun seyretmesi üzerine markalar ve bayiler eylül ayına özel indirim düğmesine bastı.

Eylül indirimleri başladı. En ucuz sıfır otomobil 1.4 milyon lira
iStockPhoto

Sıfır otomobil satışları güçsüz seyrederken markalar indirim yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte bazı markalar fiyatlarını yukarı yönlü güncellese de bayiye gidince büyük indirimler yapılabiliyor.

Eylül indirimleri başladı. En ucuz sıfır otomobil 1.4 milyon lira 1
iStockPhoto

Bayiler kendi karlarından da fedakarlık ederek araçların satılmasını istiyor.

 

Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 450 bin liradan satılıyor.

İŞTE FİYAT LİSTESİ 2
Özel Kurum

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Ford Puma Gen-E 2 milyon 158 bin 700 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira 3
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira 4
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira 5
Özel Kurum

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

BMW Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira 6
Özel Kurum

BMW Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira 7
Özel Kurum

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira 8
Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira 9
Özel Kurum

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira 10
Özel Kurum

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira 11
Özel Kurum

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira 12
Özel Kurum

Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira

Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira 13
Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira

Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 1 milyon 790 bin 432 lira 14
Özel Kurum

Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 1 milyon 790 bin 432 lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira 15
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira 16
Özel Kurum

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira 17
Özel Kurum

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira 18
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira 19
Özel Kurum

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 600 bin lira 20
Özel Kurum

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 600 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira 21
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira 22
Özel Kurum

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira 23
Özel Kurum

Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira 24
Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira 25
Özel Kurum

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira

Lexus LBX 2 milyon 865 bin lira 26
Özel Kurum

Lexus LBX 2 milyon 865 bin lira

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1 milyon 449 bin 900 lira 27
Özel Kurum

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1 milyon 449 bin 900 lira

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira 28
Özel Kurum

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira