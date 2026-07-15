Ezber bozan karar geldi. Sıfır ve ikinci el elektrikli otomobillerde 165 bin lira indirim
15.07.2026 10:02
Sıfır emisyonlu araçlar için indirim kampanyaları devam ediyor. Fiyatı 2,3 milyon liraya kadar olan otomobillerde 165 bin lira indirim yapılıyor.
Küresel çapta elektrikli otomobillere ilgi büyüyor. Çinli otomobil üreticileri piyasayı ele geçirmeye çalışsa da diğer markalar da elektrikli alanında hızlı yol almaya başladılar.
ABD'de Donald Trump yönetimi geçen yıl temiz araç vergi indirimini kaldırdı, ancak eyaletler ve şehirler kendi teşviklerini sunabiliyor. Kaliforniya da tam olarak bunu yapıyor. Vali Gavin Newsom, ilk sıfır emisyonlu araçlarını satın alan sakinlerin bayilerde 3.500 (yaklaşık 165 bin lira) dolar indirimden yararlanabileceğini duyurdu.
MyFirstEV olarak bilinen program, 50 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) kadar olan yeni elektrikli araçlarda 3 bin 500 dolarlık (yaklaşık 165 bin lira) indirim sağlıyor.
İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE DE İNDİRİM VAR
Müşteriler ayrıca 25 bin dolara kadar fiyatlandırılmış kullanılmış elektrikli araçlarda da bin 750 dolarlık indirimden yararlanabiliyor.
Araçların boş ağırlığının 8 bin 500 lbs (3 bin 856 kg)'ı aşamayacağı gibi bazı ilginç ayrıntılar mevcut. Daha da önemlisi, "Kaliforniya merkezli sıfır emisyonlu araç" şirketleri için özel bir istisna bulunuyor.