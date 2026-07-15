Ezber bozan karar geldi. Sıfır ve ikinci el elektrikli otomobillerde 165 bin lira indirim

ABD'de Donald Trump yönetimi geçen yıl temiz araç vergi indirimini kaldırdı, ancak eyaletler ve şehirler kendi teşviklerini sunabiliyor. Kaliforniya da tam olarak bunu yapıyor. Vali Gavin Newsom, ilk sıfır emisyonlu araçlarını satın alan sakinlerin bayilerde 3.500 (yaklaşık 165 bin lira) dolar indirimden yararlanabileceğini duyurdu.