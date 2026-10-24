Ferrari CEO'sundan Tesla'ya övgü: Yeni Roadster'a 10 üzerinden 10 verdi

Vigna'nın övgüleri sadece yapılan gösteriyle sınırlı kalmadı. Tesla'nın dışarıdan bir tasarım stüdyosuyla çalışma tercihine de dikkat çeken yönetici, bu adımın Roadster'ı Tesla'nın tek başına ulaşamayacağı bir noktaya taşıdığını belirtti. Bu süreç, aslında Ferrari'nin kendi elektrikli araç projesinde yaşadığı deneyimle büyük bir paralellik gösteriyor.

Bilindiği gibi Ferrari, tamamen elektrikli ilk modeli olan Luce için Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'ın kurduğu LoveFrom stüdyosuyla iş birliği yapmıştı. Vigna, dışarıdan gelen bu gözlemin, markayı daha önce hiç düşünmedikleri sorularla yüzleşmeye ittiğini ve kendi başlarına olsalar bu noktaya gelemeyeceklerini açıkça itiraf ediyor.

RİSK ALMA CESARETİ VE GELECEĞE BAKIŞ

Tabii ki Ferrari için elektrikli dönüşüm tamamen pürüzsüz ilerlemiyor. Mayıs 2026'da Luce modelinin tanıtılmasının ardından şirket hisselerinde yaşanan düşüş ve markanın elektrikli güce geçişinin kamuoyu tarafından detaylıca eleştirilmesi, bu sancılı süreci gözler önüne seriyor. Yine de Ferrari, bataryalı elektrikli araç vizyonunun yanı sıra biyoyakıtlar konusundaki çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Benedetto Vigna'nın Tesla'nın radikal tanıtımına verdiği bu tam puan, aslında tüm otomotiv sektörünün şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şeye, yani sınırları zorlama ve kamuoyu önünde risk alma cesaretine duyduğu özlemi yansıtıyor. Vigna'nın da kendi konuşmasında altını çizdiği gibi: "Otomotiv dünyasında hâlâ yapılacak çok şey var. Hayal etmeye devam etmeliyiz."