Ferrari CEO'sundan Tesla'ya övgü: Yeni Roadster'a 10 üzerinden 10 verdi
24.10.2026 16:39
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Tesla'nın yeni Roadster modelinin tanıtımını ve mühendisliğini överek 10 üzerinden 10 puan verdi.
TAM PUAN
Otomotiv dünyasında nadir görülen bir olay yaşandı ve lüksün sembolü Ferrari'nin bir numaralı ismi Benedetto Vigna, rakibi Tesla'yı açıkça övdü. Vigna, Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve adeta yer çekimine meydan okuyan yeni nesil Roadster modeli için hem teknoloji hem de sunum açısından 10 üzerinden 10 puan verdi. Quattroruote otomotiv konferansında yapılan bu açıklama, sektörde büyük bir yankı uyandırdı.
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İÇİN İLHAM VERİCİ BİR ŞOV
Hatırlanacağı üzere Tesla, yeni Roadster modelini Teksas'taki SpaceX tesislerinde oldukça sıra dışı bir gösteriyle tanıtmıştı. Araç, güçlü bir vakum fan sistemi sayesinde ters dönerek ilerlemiş, ardından SpaceX donanımlarından ilham alan basınçlı gaz iticileriyle havada kendi etrafında dönerek yere inmişti. Vigna, 2028 yılında piyasaya çıkması beklenen bu araca verilen teslimat sözlerinden veya finansal tartışmalardan ziyade, doğrudan şovun kendisine ve sergilenen mühendisliğe odaklandı.
Ferrari'nin patronu, Tesla'nın bu cesur sunumunu sektörün yeni fikirlere hâlâ açık olduğunun bir kanıtı olarak görüyor. Vigna'nın, "Bir Avrupalı olarak, eski dünyada bile hâlâ yenilik yapabileceğinizi ve cesaret gösterebileceğinizi bize gösterdiğiniz için teşekkür ederim" şeklindeki sözleri, rakibine duyduğu saygıyı net bir şekilde ortaya koyuyor.
FERRARİ’NİN KENDİ İÇİNDEKİ YÜZLEŞMESİ
Vigna'nın övgüleri sadece yapılan gösteriyle sınırlı kalmadı. Tesla'nın dışarıdan bir tasarım stüdyosuyla çalışma tercihine de dikkat çeken yönetici, bu adımın Roadster'ı Tesla'nın tek başına ulaşamayacağı bir noktaya taşıdığını belirtti. Bu süreç, aslında Ferrari'nin kendi elektrikli araç projesinde yaşadığı deneyimle büyük bir paralellik gösteriyor.
Bilindiği gibi Ferrari, tamamen elektrikli ilk modeli olan Luce için Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'ın kurduğu LoveFrom stüdyosuyla iş birliği yapmıştı. Vigna, dışarıdan gelen bu gözlemin, markayı daha önce hiç düşünmedikleri sorularla yüzleşmeye ittiğini ve kendi başlarına olsalar bu noktaya gelemeyeceklerini açıkça itiraf ediyor.
RİSK ALMA CESARETİ VE GELECEĞE BAKIŞ
Tabii ki Ferrari için elektrikli dönüşüm tamamen pürüzsüz ilerlemiyor. Mayıs 2026'da Luce modelinin tanıtılmasının ardından şirket hisselerinde yaşanan düşüş ve markanın elektrikli güce geçişinin kamuoyu tarafından detaylıca eleştirilmesi, bu sancılı süreci gözler önüne seriyor. Yine de Ferrari, bataryalı elektrikli araç vizyonunun yanı sıra biyoyakıtlar konusundaki çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.
Benedetto Vigna'nın Tesla'nın radikal tanıtımına verdiği bu tam puan, aslında tüm otomotiv sektörünün şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şeye, yani sınırları zorlama ve kamuoyu önünde risk alma cesaretine duyduğu özlemi yansıtıyor. Vigna'nın da kendi konuşmasında altını çizdiği gibi: "Otomotiv dünyasında hâlâ yapılacak çok şey var. Hayal etmeye devam etmeliyiz."