Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce'nin fiyatı belli oldu
25.10.2026 20:09
Lüks otomobil dünyası, Ferrari'nin uzun süredir beklenen ve markanın tarihinde yeni bir sayfa açan ilk tamamen elektrikli modeli Luce'nin fiyat etiketini konuşuyor.
Geleneksel içten yanmalı motorların güçlü sesiyle özdeşleşen İtalyan devi, radikal tasarımı ve tartışmalara konu olan sessiz karakteriyle dikkat çeken Luce modelinin Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki başlangıç fiyatını 560 bin 800 dolar olarak açıkladı.
İlk tahminler aracın 640 bin dolar seviyesinde olacağı yönündeydi ancak resmi rakam, beklenen bu tutarın yaklaşık 80 bin dolar altında kalarak sürpriz yaptı. Buna rağmen Luce, pazarın en üst noktasındaki yerini koruyor ve günümüzde satın alınabilecek en pahalı beş koltuklu seri üretim otomobil unvanını eline alıyor. Karşılaştırmak gerekirse, ultra lüks segmentin zirvelerinden biri olan Rolls-Royce Cullinan'ın en donanımlı versiyonu bile Luce'den yaklaşık 50 bin dolar daha uygun bir fiyatla satılıyor.
Ferrari'nin kendi ürün gamına baktığımızda ise durum daha da çarpıcı. Markanın safkan bir V12 motora sahip olan ve geleneksel Ferrari müşterisine hitap eden SUV modeli Purosangue, 438 bin 610 dolarlık başlangıç fiyatıyla elektrikli kardeşinin tam 122 bin 190 dolar gerisinde kalıyor. Bu ciddi fiyat farkı, sessiz bir otomobilin ikonik V12 motorundan çok daha pahalı olması nedeniyle geleneksel Ferrari tutkunları arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.
DÖRT KAPI, BEŞ KOLTUK VE 1.035 BEYGİRLİK GÜÇ
Ferrari, Luce modeliyle sadece elektrikli bir araç üretmekle kalmadı, aynı zamanda marka tarihi için birçok ilke de imza attı. Eski Apple tasarımcısı Jony Ive ve endüstriyel tasarımcı Marc Newson iş birliğiyle geliştirilen araç, alışılagelmiş Ferrari çizgilerinin çok dışında, oldukça kutuplaştırıcı ve cesur bir tasarım dili sunuyor.
Purosangue modelinden biraz daha uzun ve daha alçak olan Luce, önde 23 inç ve arkada 24 inç boyutlarıyla bir Ferrari yol otomobiline takılan en büyük jantlara ev sahipliği yapıyor. İç mekânda ise markanın tarihinde bir ilk yaşanıyor: Luce, arka tarafında sunduğu üç kişilik koltuk sırasıyla toplam beş kişinin seyahat etmesine olanak tanıyor. Hatırlanacağı üzere Purosangue, sadece dört kişilik bağımsız koltuk düzeniyle satılıyor.
Teknik tarafa baktığımızda ise safkan bir mühendislik harikasıyla karşılaşıyoruz. Aracın dört tekerleğine yerleştirilen dört ayrı elektrik motoru, toplamda 1.035 beygir güç üretiyor. Bu devasa güç, 2.260 kilogramlık ağırlığıyla bugüne kadar üretilmiş en ağır Ferrari olmasına rağmen Luce'nin 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede fırlamasını sağlıyor. Araçta vites kutusu bulunmamasına rağmen, direksiyon arkasındaki kulakçıklar anlık tork dağılımı ve rejeneratif frenleme ayarları için kullanılıyor.
Özel bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ve markanın ilk tamamen düz tabanlı otomobili olan Luce, 122 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine sahip. EPA standartlarına göre yaklaşık 450 kilometre menzil sunan araç, performans odaklı bir elektrikli model için makul değerler vadediyor. Üstelik Ferrari, diğer birçok üreticinin aksine sahte içten yanmalı motor sesleri kullanmak yerine, patentli özel bir ses sistemiyle arka akstan gelen gerçek mekanik ve elektriksel sesleri güçlendirerek kabine aktarıyor.
TÜRKİYE PAZARINDA FERRARİ LUCE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Amerika pazarında 2027 yılının ikinci çeyreğinde yollara çıkması beklenen Luce modelinin Türkiye pazarına ne zaman ve hangi fiyatla giriş yapacağı şimdiden merak konusu. Mevcut gümrük ve vergi mevzuatı üzerinden bir hesaplama yapıldığında, aracın Türkiye'deki etiket fiyatının dudak uçuklatıcı boyutlara ulaşması bekleniyor.
Aracın İtalya'da üretilip A.TR dolaşım belgesiyle Gümrük Birliği kapsamında Türkiye'ye gireceğini varsayarsak, yüzde 0 gümrük vergisi uygulanacaktır. Ancak 560 bin 800 dolarlık vergisiz baz fiyatın üzerine, motor gücü 160 kW'ı aşan yüksek matrahlı elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 60 oranındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklenecek. Bu da sadece ÖTV için 336 bin 480 dolarlık bir meblağ anlamına geliyor ve aracın ara toplamını 897 bin 280 dolara çıkarıyor.
Türkiye'deki kümülatif vergi sistemi gereği yüzde 20 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV), aracın ham fiyatı üzerinden değil, ÖTV dâhil edilen bu yeni rakam üzerinden hesaplanıyor. Bu da faturaya yaklaşık 179 bin 456 dolar daha ekleyerek, aracın sadece vergilerle birlikte toplam tutarını 1 milyon 76 bin 736 dolara yükseltiyor. Uluslararası sigortalı lojistik, tescil, plaka ve resmi bayi operasyon masrafları için tahmini 15 bin dolar da eklendiğinde, Ferrari Luce'nin Türkiye'deki tahmini anahtar teslim fiyatı 1 milyon 91 bin 736 dolara ulaşıyor.
Güncel döviz kuru baz alındığında, bu rakam Türk lirası cinsinden yaklaşık 54 milyon 263 bin 400 TL'ye tekabül ediyor. Markanın sunduğu zengin ve pahalı kişiselleştirme seçenekleri de işin içine girdiğinde, bu rakamın çok daha üst seviyelere çıkması kaçınılmaz.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ SATIŞLARI ETKİLEDİ Mİ?
Luce'nin radikal tasarımı ve elektrikli doğası, tanıtıldığı ilk günden bu yana sosyal medyada gelenekselci Ferrari hayranlarının yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Ancak Ferrari cephesinden gelen açıklamalar, bu çevrimiçi öfkenin satış rakamlarına yansımadığını gösteriyor. Maranello merkezli şirket, araca yönelik siparişlerin hızla arttığını ve ultra zengin müşterilerin bu yeni teknoloji harikasına büyük bir ilgi gösterdiğini belirtiyor. Luce'nin, sessiz güç aktarma organı ve yüksek fiyat etiketine rağmen Ferrari'nin satış başarılarına yeni bir halka eklemesi oldukça muhtemel görünüyor.