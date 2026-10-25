Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce'nin fiyatı belli oldu

Ferrari, Luce modeliyle sadece elektrikli bir araç üretmekle kalmadı, aynı zamanda marka tarihi için birçok ilke de imza attı. Eski Apple tasarımcısı Jony Ive ve endüstriyel tasarımcı Marc Newson iş birliğiyle geliştirilen araç, alışılagelmiş Ferrari çizgilerinin çok dışında, oldukça kutuplaştırıcı ve cesur bir tasarım dili sunuyor.

Purosangue modelinden biraz daha uzun ve daha alçak olan Luce, önde 23 inç ve arkada 24 inç boyutlarıyla bir Ferrari yol otomobiline takılan en büyük jantlara ev sahipliği yapıyor. İç mekânda ise markanın tarihinde bir ilk yaşanıyor: Luce, arka tarafında sunduğu üç kişilik koltuk sırasıyla toplam beş kişinin seyahat etmesine olanak tanıyor. Hatırlanacağı üzere Purosangue, sadece dört kişilik bağımsız koltuk düzeniyle satılıyor.

Teknik tarafa baktığımızda ise safkan bir mühendislik harikasıyla karşılaşıyoruz. Aracın dört tekerleğine yerleştirilen dört ayrı elektrik motoru, toplamda 1.035 beygir güç üretiyor. Bu devasa güç, 2.260 kilogramlık ağırlığıyla bugüne kadar üretilmiş en ağır Ferrari olmasına rağmen Luce'nin 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede fırlamasını sağlıyor. Araçta vites kutusu bulunmamasına rağmen, direksiyon arkasındaki kulakçıklar anlık tork dağılımı ve rejeneratif frenleme ayarları için kullanılıyor.

Özel bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ve markanın ilk tamamen düz tabanlı otomobili olan Luce, 122 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine sahip. EPA standartlarına göre yaklaşık 450 kilometre menzil sunan araç, performans odaklı bir elektrikli model için makul değerler vadediyor. Üstelik Ferrari, diğer birçok üreticinin aksine sahte içten yanmalı motor sesleri kullanmak yerine, patentli özel bir ses sistemiyle arka akstan gelen gerçek mekanik ve elektriksel sesleri güçlendirerek kabine aktarıyor.