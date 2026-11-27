Ford 60 yıl sonra efsaneyi canlandırıyor: Le Mans'ın yeni yıldızı GT41 tanıtıldı
27.11.2026 13:53
Ford, yaklaşık 60 yıllık aranın ardından Le Mans 24 Saat yarışının en üst sınıfına dönmeye hazırlanıyor. Markanın yeni yarış otomobili GT41, 2027'de piste çıkacak.
5,4 LİTRELİK ATMOSFERİK V8 MOTOR DEARBORN'DA GELİŞTİRİLDİ
Amerikalı otomotiv üreticisi , yaklaşık 60 yıllık aranın ardından Le Mans 24 Saat yarışının en üst sınıfına geri dönmeye hazırlanıyor. Marka, gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) piste çıkaracağı yeni hiper otomobili GT41'i resmî olarak tanıttı.
Adını tıpkı 1966 yılında zafere ulaşan efsanevi selefi GT40 gibi yerden yüksekliğinden (104 santimetre) alan GT41, Şükran Günü'nde düzenlenen ve geçen yıl 50 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Detroit Lions Amerikan futbolu maçı sırasında Ford Field stadyumunda görücüye çıktı. Tanıtım etkinliğine, yönetmenliğini Zack Snyder'ın üstlendiği ve ünlü oyuncu Matt Damon'ın seslendirdiği sinematik bir tanıtım filmi de eşlik etti.
Ford GT41'i rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özellik, güç aktarma organlarının tamamen marka bünyesinde geliştirilmesi oldu. LMDh kuralları çerçevesinde hazırlanan ve Acura, Alpine ile Genesis gibi markaların da tercih ettiği Oreca şasisi üzerine kurulan otomobilde, Bosch imzalı hibrit sistemle eşleştirilen 5,4 litrelik atmosferik V8 motor görev yapıyor. Mustang Dark Horse yol otomobilindeki Coyote motor bloğu temel alınarak kapsamlı biçimde yeniden tasarlanan bu ünite, 9.000 devire kadar çıkabiliyor.
Ford Racing, daha önce GT3, NASCAR ve Formula 1 projelerinde dış ortaklarla çalışırken hiper otomobil programında tüm sorumluluğu kendi bünyesine aldı. Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki merkezde geliştirilen motorun parçaları, kalibrasyonu, yazılımı ve hatta farlar ile silecekleri yöneten düşük voltajlı sistemleri dahi tamamen Ford mühendisleri tarafından üretildi. Ford Racing Güç Aktarma Organları Baş Mühendisi Christian Hertrich, bu projede yalnızca kendilerinin yer aldığını belirterek başarıya ulaşma sürecinde yaşanabilecek tüm olası aksaklıkların da sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti.
TARİHÎ TEST MERKEZİNDE LE MANS SİMÜLASYONLARI
GT41'in motor üretim ve test süreçleri, Ford'un motor sporları mirasıyla iç içe geçmiş bir tesiste yürütülüyor. Seri üretim hattından doğrudan seçilen Coyote motor blokları, şirketin yeni küresel genel merkezinin hemen yakınındaki Dearborn dinamometre laboratuvarına sevk ediliyor. İlk kanadı 1949 yılında inşa edilen ve bugün 100'den fazla test hücresine ev sahipliği yapan bu dev tesiste, bugüne kadar NASCAR ve WRX motorlarının yanı sıra Dark Horse SC'nin 795 beygirlik süperşarjlı 5,2 litrelik V8 motoru da onay almıştı.
Aynı test odasında şimdi ise yedek olarak kullanılacak motorlar dâhil olmak üzere GT41'in 5,4 litrelik V8 üniteleri Le Mans pistinin sanal turlarına tabi tutuluyor. Simülasyon sırasında Mulsanne Düzlüğü koşulları test edilirken egzoz manifoldlarının kıpkırmızı kesildiği görülüyor. Test hücresinin yalnızca birkaç metre ilerisinde, 1960'lı yıllarda Le Mans'ı kazanan motorların hazırlandığı odanın hemen karşısında ise 15 ay önce kurulan 74 metrekarelik kompakt bir
atölye yer alıyor. İki Ford Racing teknisyeninin motor montajını gerçekleştirdiği bu alanın test birimiyle aynı binada bulunması, ekipler arası iletişimi hızlandırarak geliştirme süresini kısaltıyor.
YOL OTOMOBİLLERİNE TASARIM VE TEKNOLOJİ AKTARIMI
Kamuflajlarından arındırılan GT41, yalnızca pist performansı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Ford'un gelecekteki seri üretim otomobillerinin tasarım diline dair somut ipuçları veriyor. Markanın yakında tanıtacağı Avrupa pazarındaki elektrikli modellerinde de görülecek dama bayrağı desenli ön far imzası ve dev arka kanadı çevreleyen ultra hafif LED ışık şeridi, ilerleyen yıllarda sadeleştirilmiş formlarıyla yol otomobillerine taşınacak.
Gövdenin alt yan bölümlerinde yer alan klasik Ford logolu yarış şeritleri ve hava girişinin yerden 104 santimetre yükseklikte konumlanması ise 1966'da ilk üç sırayı alan GT40'lara zarif bir gönderme yapıyor.
Ford CEO'su Jim Farley, Le Mans zaferinin şirket çalışanları için Amerikan futbolundaki Super Bowl şampiyonluğu kadar prestijli olduğunu vurgularken temel hedeflerinin Ferrari, 2026 galibi Toyota ve diğer güçlü rakipleri geride bırakmak olduğunu dile getirdi. Rakiplerin güncellenmiş "evo" paketli LMDh araçlarıyla piste çıkacağının ve Performans Dengesi (BoP) kurallarının yeni katılımcıları zorlayabildiğinin farkında olduklarını belirten Farley, temkinli ancak kararlı bir yaklaşım sergilediklerini aktardı. Farley ayrıca 13,6 kilometrelik Circuit de la Sarthe pistinde geliştirilen öngörülü arıza tespit bileşenlerinin, diferansiyel kontrol yazılımlarının ve hibrit enerji yönetimi çözümlerinin gelecekteki yeni nesil hibrit yol otomobillerine ve hatta ticarî Transit modellerine aktarılacağını ifade etti.
PİLOT KADROSU VE 2027 YARIŞ TAKVİMİ NETLEŞTİ
Ford Racing Direktörü Mark Rushbrook, 1960'lardaki tesislerin yanı başında geliştirilen bu projeden elde edilen verilerin diğer tüm yarış programlarıyla paylaşıldığını belirtti. Red Bull Powertrains ile yürütülen Formula 1 ortaklığından edinilen tecrübelerin de LMDh projesine katkı sunduğunu söyleyen Rushbrook, piste her zaman kazanmak için çıktıklarını ve kendilerini bu konuma getirmek adına gereken her adımı attıklarını vurguladı.
GT41'in kokpitinde ise deneyimli bir pilot kadrosu görev alacak. Eski Formula 1 pilotu Logan Sargeant, dayanıklılık yarışlarının tecrübeli ismi Seb Priaulx ile daha önce hem Le Mans 24 Saat zaferi hem de DTM şampiyonluğu yaşayan Mike Rockenfeller direksiyon başına geçecek. Aralık ve ocak aylarında yoğun kış testlerine odaklanacak olan Ford GT41, ilk resmî yarışına Mart 2027'de Katar'daki sezon açılışında çıkacak. Dokuz ayaktan oluşan 2027 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminin tamamında mücadele edecek otomobil, 12 Haziran 2027'de Le Mans 24 Saat'te piste çıkacak ve kasım ayında Bahreyn'de sezonu noktalayacak.