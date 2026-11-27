Amerikalı otomotiv üreticisi , yaklaşık 60 yıllık aranın ardından Le Mans 24 Saat yarışının en üst sınıfına geri dönmeye hazırlanıyor. Marka, gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) piste çıkaracağı yeni hiper otomobili GT41'i resmî olarak tanıttı.

Adını tıpkı 1966 yılında zafere ulaşan efsanevi selefi GT40 gibi yerden yüksekliğinden (104 santimetre) alan GT41, Şükran Günü'nde düzenlenen ve geçen yıl 50 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Detroit Lions Amerikan futbolu maçı sırasında Ford Field stadyumunda görücüye çıktı. Tanıtım etkinliğine, yönetmenliğini Zack Snyder'ın üstlendiği ve ünlü oyuncu Matt Damon'ın seslendirdiği sinematik bir tanıtım filmi de eşlik etti.

Ford GT41'i rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özellik, güç aktarma organlarının tamamen marka bünyesinde geliştirilmesi oldu. LMDh kuralları çerçevesinde hazırlanan ve Acura, Alpine ile Genesis gibi markaların da tercih ettiği Oreca şasisi üzerine kurulan otomobilde, Bosch imzalı hibrit sistemle eşleştirilen 5,4 litrelik atmosferik V8 motor görev yapıyor. Mustang Dark Horse yol otomobilindeki Coyote motor bloğu temel alınarak kapsamlı biçimde yeniden tasarlanan bu ünite, 9.000 devire kadar çıkabiliyor.

Ford Racing, daha önce GT3, NASCAR ve Formula 1 projelerinde dış ortaklarla çalışırken hiper otomobil programında tüm sorumluluğu kendi bünyesine aldı. Michigan eyaletinin Dearborn kentindeki merkezde geliştirilen motorun parçaları, kalibrasyonu, yazılımı ve hatta farlar ile silecekleri yöneten düşük voltajlı sistemleri dahi tamamen Ford mühendisleri tarafından üretildi. Ford Racing Güç Aktarma Organları Baş Mühendisi Christian Hertrich, bu projede yalnızca kendilerinin yer aldığını belirterek başarıya ulaşma sürecinde yaşanabilecek tüm olası aksaklıkların da sorumluluğunu üstlendiklerini ifade etti.

TARİHÎ TEST MERKEZİNDE LE MANS SİMÜLASYONLARI

GT41'in motor üretim ve test süreçleri, Ford'un motor sporları mirasıyla iç içe geçmiş bir tesiste yürütülüyor. Seri üretim hattından doğrudan seçilen Coyote motor blokları, şirketin yeni küresel genel merkezinin hemen yakınındaki Dearborn dinamometre laboratuvarına sevk ediliyor. İlk kanadı 1949 yılında inşa edilen ve bugün 100'den fazla test hücresine ev sahipliği yapan bu dev tesiste, bugüne kadar NASCAR ve WRX motorlarının yanı sıra Dark Horse SC'nin 795 beygirlik süperşarjlı 5,2 litrelik V8 motoru da onay almıştı.

Aynı test odasında şimdi ise yedek olarak kullanılacak motorlar dâhil olmak üzere GT41'in 5,4 litrelik V8 üniteleri Le Mans pistinin sanal turlarına tabi tutuluyor. Simülasyon sırasında Mulsanne Düzlüğü koşulları test edilirken egzoz manifoldlarının kıpkırmızı kesildiği görülüyor. Test hücresinin yalnızca birkaç metre ilerisinde, 1960'lı yıllarda Le Mans'ı kazanan motorların hazırlandığı odanın hemen karşısında ise 15 ay önce kurulan 74 metrekarelik kompakt bir

atölye yer alıyor. İki Ford Racing teknisyeninin motor montajını gerçekleştirdiği bu alanın test birimiyle aynı binada bulunması, ekipler arası iletişimi hızlandırarak geliştirme süresini kısaltıyor.