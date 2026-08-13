Ford Ranger'ın 2026 modellerinde güvenlik sorunu, yaklaşık 14 bin araç geri çağrılacak

Avustralya'nın en çok satan otomobilinin yaklaşık 14 bin örneği, hava yastığıyla ilgili bir sorun nedeniyle güvenlik gerekçesiyle geri çağrıldı ve etkilenen araçlar için müşteri teslimatları ve test sürüşleri geçici olarak durduruldu.

Drive sitesinden gelen haberine göre, gönüllü güvenlik geri çağırma işlemi, Avustralya'da 26 Kasım 2025 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri ​​arasında üretilen ve 2026 model yılı ile 2026.5 model yılı örneklerini de içeren 13 bin 907 adet Ford Ranger aracını kapsıyor.

Ford Avustralya sözcüsü yaptığı basın açıklamasında, bir çarpışma durumunda yan perde hava yastıklarının şişme sırasında B sütunu kaplamasıyla etkileşime girebileceğini ve bunun da hava yastıklarının istenildiği gibi açılmasını engelleyebileceğini söyledi.

"Açılma sırasında bir etkileşim olursa, B sütunu rampası yerinden çıkabilir ve bu da yolcuların yaralanma riskini artırabilir." diye uyarıda bulunan sözcü, "Ford Avustralya, sorunu rutin araç testleri sırasında tespit etti ve bu durumla bağlantılı olarak müşteri araçlarında herhangi bir olay yaşandığından haberdar değil." diye de ekledi.

Etkilenen yaklaşık 8 bin araç Avustralya'daki müşterilere teslim edildi ve onarım sürecinin bir parçası olarak önceliklendirildi, geri kalan araçlar ise bayilerin stoklarında bulunuyor.