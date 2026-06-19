Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor

19.06.2026 10:13

Burak Taşçı

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Otomatik vitesli araçlara olan talep her geçen gün artıyor.

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor
iStockPhoto

Otomobil satışları hız kesmeye devam etse de tercihler otomatik vitesten yana oluyor. Kullanım kolaylığı, ikinci el değeri gibi konularda otomatik vites bir adım öne çıkıyor.

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 1
iStockPhoto

Manuel vitesli araçlar genelde ticari ya da giriş segmentte bulunan B segment otomobillerde bulunmaya devam ediyor.

 

Manuel vitesli otomobil satışları ise neredeyse bitme noktasına geldi.

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESİ OTOMOBİLLER 2
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İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESİ OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 195 bin 200 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 3
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Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 4
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Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 892 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 5
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Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 6
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BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 7
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Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 596 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 8
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Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 9
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Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 10
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Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 11
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Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 999 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 12
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Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 639 bin lira

 

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 13
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Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 14
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Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 999 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 15
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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin 200 lira

 

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 16
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Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

 

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 17
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MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 18
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Opel Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 1 milyon 999 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 19
NTV

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 764 bin 800 lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 20
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Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira

 

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 21
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Citroen e-C3 Plus 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 420 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 22
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Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 23
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Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 2 milyon 380 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 24
NTV

Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 25
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KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 26
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Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 650 bin lira

 

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 27
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Lexus LBX 3 milyon 5 bin lira

 

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 28
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Fiat Grande Panda 83 Kw/113 Hp La Prima 44 Kwh Otomatik 1 milyon 440 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 29
NTV

Omoda5 Ultima 1 milyon 999 bin lira

 

Jaecoo Revive 7 2 milyon 330 bin lira

Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor 30
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BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira