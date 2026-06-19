Herkes bunları alıyor, en ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu. 1,3 milyon liradan başlıyor
19.06.2026 10:13
Otomatik vitesli araçlara olan talep her geçen gün artıyor.
Otomobil satışları hız kesmeye devam etse de tercihler otomatik vitesten yana oluyor. Kullanım kolaylığı, ikinci el değeri gibi konularda otomatik vites bir adım öne çıkıyor.
Manuel vitesli araçlar genelde ticari ya da giriş segmentte bulunan B segment otomobillerde bulunmaya devam ediyor.
Manuel vitesli otomobil satışları ise neredeyse bitme noktasına geldi.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESİ OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 195 bin 200 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 892 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG 2 milyon 596 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 999 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 639 bin lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira
Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 999 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin 200 lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 540 bin lira
Opel Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 1 milyon 999 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 764 bin 800 lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira
Citroen e-C3 Plus 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 420 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik Crosstar 2 milyon 380 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 650 bin lira
Lexus LBX 3 milyon 5 bin lira
Fiat Grande Panda 83 Kw/113 Hp La Prima 44 Kwh Otomatik 1 milyon 440 bin lira
Omoda5 Ultima 1 milyon 999 bin lira
Jaecoo Revive 7 2 milyon 330 bin lira