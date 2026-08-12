Hidrojenli otomobille dünya rekoru. 653 kilometreyi aştı

Green ayrıca 20 yıl önce yine Bonneville Tuz Düzlükleri'nde JCB Dieselmax ile saatte yaklaşık 563,4 kilometre hıza çıkarak dizel araçlar için kara hız rekorunu kırmıştı.

Green, son rekorunun ardından, "Bonneville, Dünya Kara Hız Rekoru'nun manevi evidir ve Hydromax şimdi kendisini bu tarihe yazdırdı. Araç muhteşemdi; dengeli, güçlü ve hızlıydı. Dieselmax'ten 20 yıl sonra hidrojenle dünya rekoru kırmak benim için bir ayrıcalık." dedi.