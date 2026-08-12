Hidrojenli otomobille dünya rekoru. 653 kilometreyi aştı
12.08.2026 03:07
Eski savaş pilotu Andy Green, ABD'nin Utah eyaletindeki Bonneville Tuz Düzlükleri'nde hidrojenle çalışan bir otomobille hız rekoru kırdı.
Daha önce de karada mutlak dünya hız rekorunu kıran İngiliz pilot Green, JCB Hydromax adlı araçla iki sürüşte ortalama saatte 653,909 kilometre hıza ulaştı.
JCB Hydromax, seri üretim ekskavatör motorları temel alınarak geliştirilen iki hidrojenli içten yanmalı motordan güç aldı.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) gözetiminde gerçekleştirilen rekor denemesi, kurumun Kara Hız Rekorları Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak.
63 yaşındaki Green, kurallar gereği bir saat içinde birer millik parkuru iki farklı yönde geçti.
İlk sürüşte saatte 644,7 kilometre, ikinci sürüşte ise 663,3 kilometre hıza ulaşan Green'in iki derecesinin ortalaması yeni rekor olarak kayıtlara geçti.
FIA gözetimindeki önceki hidrojenli içten yanmalı motor hız rekoru, BMW H2R tarafından 2004 yılında saatte yaklaşık 298,5 kilometre ile kırılmıştı.
JCB Hydromax ayrıca hidrojen yakıt hücreli araçlarda ulaşılan saatte yaklaşık 487,6 kilometrelik hızın da üzerine çıktı.
Green ayrıca 20 yıl önce yine Bonneville Tuz Düzlükleri'nde JCB Dieselmax ile saatte yaklaşık 563,4 kilometre hıza çıkarak dizel araçlar için kara hız rekorunu kırmıştı.
Green, son rekorunun ardından, "Bonneville, Dünya Kara Hız Rekoru'nun manevi evidir ve Hydromax şimdi kendisini bu tarihe yazdırdı. Araç muhteşemdi; dengeli, güçlü ve hızlıydı. Dieselmax'ten 20 yıl sonra hidrojenle dünya rekoru kırmak benim için bir ayrıcalık." dedi.
İngiliz mühendislik ve iş makinesi üreticisi JCB, Hydromax projesini Prodrive, Ricardo ve Xtrac ile birlikte Haziran 2025'te başlattı.
Aston Martin Formula 1 takımıyla da ortaklık yapan JCB, hidrojenle çalışan içten yanmalı motorların geliştirilmesi için 100 milyon sterlin yatırım yaptı.
Şirket, Hydromax projesiyle üretim hatlarından çıkmaya başlayan hidrojen motorlu iş makinelerinin teknolojisini de tanıtmayı amaçlıyor.
Rekor denemesi, JCB'nin ABD pazarı için iş makineleri üretecek 500 milyon dolarlık yeni San Antonio fabrikasının açılışından kısa süre önce gerçekleştirildi.