Honda'dan radikal karar. Son elektrikli modelinin de fişini çekiyor

Prologue'un piyasadan çekilmesiyle birlikte, Honda Motor'un ABD ürün gamında artık tek bir elektrikli araç bile kalmadı. ZDX 2025 yılında ürün gamından çıkarıldı ve Honda o zamandan beri üretime geçmeden önce birçok diğer elektrikli araç projesini de iptal etti.