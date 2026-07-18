Honda'dan radikal karar. Son elektrikli modelinin de fişini çekiyor
18.07.2026 08:04
Prologue'un piyasadan kalkmasıyla Honda, ABD'de seri üretim elektrikli araç olmadan kaldı ve otomobil üreticisi yeniden hibrit araçlara yöneliyor.
Japon otomobil üreticisi, odağını yeniden hibritlere kaydırırken, son seri üretim elektrikli aracının üretimini durduruyor.
Honda yaptığı açıklamada, "Son 18 ayda elektrikli araç modellerine yönelik müşteri talebinin önemli ölçüde değiştiğini" doğruladı. Prologue, geçen yıl üretimi durdurulan GM tabanlı kardeşi Acura ZDX'in yanına katıldı.
Honda, Prologue modelinin üretiminin 2026 model yılı sonunda sona ereceğini doğruladı. Satışlar, beklenen stok durumuna bağlı olarak 2027 yılına kadar devam edecek. Prologue müşterileri, servis, yedek parça ve garanti kapsamı da dahil olmak üzere bayi ağı aracılığıyla tam destek almaya devam edecek.
Prologue'un piyasadan çekilmesiyle birlikte, Honda Motor'un ABD ürün gamında artık tek bir elektrikli araç bile kalmadı. ZDX 2025 yılında ürün gamından çıkarıldı ve Honda o zamandan beri üretime geçmeden önce birçok diğer elektrikli araç projesini de iptal etti.