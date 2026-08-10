Honda'nın aracında 3 bin 200 dolarlık zarara yol açan fare sorunu

Baar görüşmenin başında teşhisi koyarak arabada bir kemirgen sorunu olduğunu açıkladı. "İşte bu da ateşleme sorununa neden oluyor." diyen Baar, birkaç konektörün kemirildiğini ve en az bir sensörün tamamen fişinin çekili bırakıldığını söyledi.

Bu hasarın fabrika garantisi kapsamında olmadığını belirten Baar, "Fabrika garantisi yalnızca üretici hatalarını kapsar, ki bu açıkça bir üretici hatası değil." diye bildirdi.

Ona göre bunun yerine sigorta şirketini aramak daha doğru. "Çoğu zaman, muafiyet tutarınıza bağlı olarak, sigortanız bunu adeta mücbir sebep olarak değerlendiriyor ve eğer 500 dolarlık bir muafiyetiniz varsa, ödeyeceğiniz tek şey bu olur, çünkü şu anki tahmine göre hasar neredeyse 3200 dolara ulaşıyor."

Ayrıca Baar, müşterinin şanssız olmaktan ziyade mevsimlerin kurbanı olduğunu da açıkça belirtti. "Yalnız değilsiniz, bu oldukça sık yaşanan bir durum. Kemirgenler sonbaharda veya kışın sonunda çok fazla geliyor, oraya yuva yapmayı seviyorlar. Bu yüzden de birçok arabanın içinde canlı veya ölü fareler gördük." diye bildirdi servis müdürü.