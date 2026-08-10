Honda'nın aracında 3 bin 200 dolarlık zarara yol açan fare sorunu
10.08.2026 16:06
Otomobillerde giderek daha fazla görülmeye başlanan kemirgen sorunları, sigortaların bu tür hasarları kapsamamasına ilişkin tartışmaları kızıştırdı.
Motor arıza lambası yanması ve tekleme şikayetiyle aracını servise getiren bir müşteri, kimsenin duymak istemeyeceği bir teşhisle karşılaştı. Motor bölmesine giren keskin dişli bir kemirgen kablo demetinin büyük bir kısmını yemişti.
Motor1.com'un haberine göre, tamir masrafı yaklaşık 3 bin 200 dolara çıktı. Ancak fabrika garantisi bunu karşılamadı ve bunun nedenini bir bayilik servis müdürü açıklamak zorunda kaldı.
Chrysler Jeep bayilerinde çalıştığı günleri belgeleyen 'Mrs Boss Barr' adında bir kanalı olan servis müdürü, iki dakikalık telefon görüşmesinin kaydını yayınladı ve bu kayıt şu ana kadar 96 bin 800'den fazla izlenme elde etti.
Kanalın sahibi paylaştığı açıklamada, garantinin kemirilmiş kabloların masrafını karşılamadığını belirterek müşterinin içine düştüğü umutsuz durumu ortaya çıkardı.
"OLDUKÇA SIK YAŞANAN BİR DURUM"
Baar görüşmenin başında teşhisi koyarak arabada bir kemirgen sorunu olduğunu açıkladı. "İşte bu da ateşleme sorununa neden oluyor." diyen Baar, birkaç konektörün kemirildiğini ve en az bir sensörün tamamen fişinin çekili bırakıldığını söyledi.
Bu hasarın fabrika garantisi kapsamında olmadığını belirten Baar, "Fabrika garantisi yalnızca üretici hatalarını kapsar, ki bu açıkça bir üretici hatası değil." diye bildirdi.
Ona göre bunun yerine sigorta şirketini aramak daha doğru. "Çoğu zaman, muafiyet tutarınıza bağlı olarak, sigortanız bunu adeta mücbir sebep olarak değerlendiriyor ve eğer 500 dolarlık bir muafiyetiniz varsa, ödeyeceğiniz tek şey bu olur, çünkü şu anki tahmine göre hasar neredeyse 3200 dolara ulaşıyor."
Ayrıca Baar, müşterinin şanssız olmaktan ziyade mevsimlerin kurbanı olduğunu da açıkça belirtti. "Yalnız değilsiniz, bu oldukça sık yaşanan bir durum. Kemirgenler sonbaharda veya kışın sonunda çok fazla geliyor, oraya yuva yapmayı seviyorlar. Bu yüzden de birçok arabanın içinde canlı veya ölü fareler gördük." diye bildirdi servis müdürü.
SORUNUN KAYNAĞI HONDA'NIN TASARIMI OLABİLİR
Yorumlar sigorta konularından oldukça hızlı bir şekilde uzaklaştı ve bunun yerine tellerin sarılı olduğu malzemeye odaklandı.
Derek takma adıyla yorum yapan bir kişi, hasarın bir kazadan ziyade bir tasarım sonucu olduğunu savunarak, üreticilerin kemirgenler için açıkça daha çekici olan soya bazlı tel yalıtımına bilerek geçtiklerinde, kemirgen hasarının tamamen dışsal bir olay olmaktan çıkıp, bir tasarım kararının öngörülebilir bir sonucu haline geldiğini ileri sürdü.
Otomobil üreticilerinde çalıştıklarını söyleyen iki kişi, bu faktörün önemi konusunda farklı görüşlere sahipti. Biri, çalıştığı iki üretici arasında soya bazlı malzeme kullanan için daha çok kemirgen hasarı nedeniyle kablo demeti değişimi yaptığını söyledi. İgor takma adıyla yorum yapan bir kişi ise bu teoriden ikna olmadığını belirterek "İkisinde de kemirgen hasarı oluyor, en sonuncusu yakıt hortumuydu. Bunun soya bazlı olmadığına eminim. Plastikleri de bolca kemiriyorlar." diye yazdı.
Bu argüman daha önce federal mahkemede test edildi. Araç sahipleri, çeşitli üreticilere karşı toplu davalar açtı. Başlıca dava, davacıların 2022'de gönüllü olarak davayı geri çekmesinden önce Kaliforniya'da altı yıl sürdü. Benzer davalar American Honda, Kia, Ford ve FCA'ya karşı da açıldı. Hiçbir üretici sorumlu bulunmadı.
Ancak üreticiler bu fırsatı değerlendirerek bir önlem sunmaya başladılar. Honda'nın 2022 yılında Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne sunduğu bir servis bülteninde, teknisyenlere, bir koşum takımındaki kemirgen hasarını onardıktan sonra etkilenen bölgeleri kemirgen kovucu bantla sarmaları gerektiği belirtiliyor. Bu bantın mekanizması, "İçinde acı biberlerin aktif bileşeni olan kapsaisin var. Bu, herhangi bir hayvanın gelecekte sorun çıkarmasını engelleyecektir." denilerek açıklanıyor.
Dendz adlı bir yorumcu, kendi deneyiminden yola çıkarak aynı bandı tavsiye etti ve çoğu mağazanın sipariş verebilmesi için resmi bir parça numarası taşıdığını belirtti.
SİGORTA KEMİRGENLERİ KAPSAMALI MI?
Sigorta konusuna gelince, hizmet müdürünün tavsiyesi bazı poliçelerin sunduğu teminatlarla örtüşüyor. Sigorta Bilgi Enstitüsü, kapsamlı sigortayı "hırsızlık veya başka bir araç veya nesneyle çarpışma dışında bir şeyden kaynaklanan hasar nedeniyle oluşan kayıpları tazmin eden" bir sigorta olarak tanımlıyor. Ancak kapsamlı sigortanın isteğe bağlı olması nedeniyle yorumlardaki sonuçlar oldukça farklılık gösterdi.
Sektördeki birçok kişi bu iddiaların rutinleştiğini belirtti. Yılda yaklaşık 20 kemirgen hasarı talebiyle 22 yıldır ilgilenen bir yorumcu, yalnızca birinin reddedildiğini, "çünkü sadece sorumluluk sigortaları vardı" dedi. Claire Peifly takma adıyla yorum yapan bir servis yazarı, bir sigorta şirketinin bir elektrikli araçtaki yüksek voltaj kablosunun değiştirilmesi için 12 bin dolara yakın ödeme yaptığını söyledi.
Clarence adlı bir yorumcu ise tam tersi bir deneyim yaşadığını ve masrafları kendi cebinden ödediğini, bunun üzerine diğerlerinin onun kapsamlı bir sigortası olmadığını öne sürdüğünü belirtti.
Birçok kişi tarafından sorulan bir diğer soru ise, kemirilmiş bölüm yerine neden tüm kablo demetinin değiştirildiğiydi. Bayiliklerinin her onarımın, parça ve işçilik dahil olmak üzere, garantili olmasını gerektirdiğini söyleyen bir yorumcu, bu durumun sadece kablonun hasarlı kısımlarının değiştirilmesini imkansız kıldığını açıkladı. "Onarmayı çok istesek de değiştirmek zorunda kalıyoruz." diye belirtti yorumcu.