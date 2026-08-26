Hyundai, hibrit model yelpazesini genişletiyor

Güney Koreli otomobil üreticisi, faaliyet kar marjını yüzde 9'un üzerine çıkarmayı hedeflediği için, 2030 yılına kadar dünya çapında 100'den fazla aracı piyasaya sürerek veya yenileyerek ABD'deki hibrit ürün gamını genişleteceğini açıkladı.

Hyundai, bugüne kadarki en büyük ürün lansmanı olarak tanımladığı planıyla, sınırlı varlığı bulunan araç segmentlerinde pazar payı kazanmak ve artan rekabeti savuşturmak amacıyla 2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da 58 model piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

Şirket, Çarşamba günü Seul'de düzenlediği 2026 CEO yatırımcı günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, bunu "her bölgede bir ürün atağı" olarak nitelendirirken, markasının bugüne kadar yeterince temsil edilmediği boşlukları da hedeflediğini bildirdi.

Yapılan açıklamada,"Bu segmentler, tüm otomotiv satışlarının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor ve önemli büyüme fırsatları sunuyor." denildi.

Ancak net karının en az yüzde 35'ini hissedarlara geri ödeme oranı olarak koruduğundan dolayı, Hyundai Motor hisseleri yüzde 3,3 düşüş gösterdi ve genel piyasadaki yüzde 1,3'lük yükselişin gerisinde kaldı.