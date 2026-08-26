Hyundai, hibrit model yelpazesini genişletiyor
26.08.2026 15:32
Hyundai, 2030 yılına kadar dünya çapında 100'den fazla yeni veya güncellenmiş modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.
Güney Koreli otomobil üreticisi, faaliyet kar marjını yüzde 9'un üzerine çıkarmayı hedeflediği için, 2030 yılına kadar dünya çapında 100'den fazla aracı piyasaya sürerek veya yenileyerek ABD'deki hibrit ürün gamını genişleteceğini açıkladı.
Hyundai, bugüne kadarki en büyük ürün lansmanı olarak tanımladığı planıyla, sınırlı varlığı bulunan araç segmentlerinde pazar payı kazanmak ve artan rekabeti savuşturmak amacıyla 2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da 58 model piyasaya sürmeyi amaçlıyor.
Şirket, Çarşamba günü Seul'de düzenlediği 2026 CEO yatırımcı günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, bunu "her bölgede bir ürün atağı" olarak nitelendirirken, markasının bugüne kadar yeterince temsil edilmediği boşlukları da hedeflediğini bildirdi.
Yapılan açıklamada,"Bu segmentler, tüm otomotiv satışlarının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor ve önemli büyüme fırsatları sunuyor." denildi.
Ancak net karının en az yüzde 35'ini hissedarlara geri ödeme oranı olarak koruduğundan dolayı, Hyundai Motor hisseleri yüzde 3,3 düşüş gösterdi ve genel piyasadaki yüzde 1,3'lük yükselişin gerisinde kaldı.
HİBRİT GENİŞLEME PLANLARI
Otomobil devi, 2030 yılına kadar küresel üretim kapasitesine 1,27 milyon adet araç ekleyeceğini, bu araçların 500 bin adedinin Kuzey Amerika'da olacağını açıkladı.
İştiraki Kia ile birlikte dünyanın satış hacmi bakımından en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Hyundai Motor Group'un CEO'su Jose Munoz, şirketin küresel konumunu vurgulayarak, "Temellerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı" dedi.
2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da 10 hibrit model piyasaya sürmeyi planlayan şirket, bölgesel satışların yarısını hibrit araçların oluşturacağını belirtti.
Bu girişim, İran savaşıyla bağlantılı olarak yükselen benzin fiyatlarının, özellikle hibrit araçlar olmak üzere, yakıt tasarruflu araçlara olan talebi artırmasıyla aynı döneme denk geliyor.
Ancak Hyundai Motor'un ABD'deki genişlemesi, Kuzey Amerika genelinde araç ve parçaların gümrüksüz geçişini düzenleyen ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) gözden geçirilme sürecinin devam etmesinden kaynaklanan ticaret politikası riskleriyle de karşı karşıya. ABD yetkilileri anlaşmayı otomatik olarak uzatmayı reddetti. Bu durum yıllık incelemeler olasılığını gündeme getiriyor ve sınır ötesi tedarik zincirlerine dayanan uzun vadeli yatırım planları için belirsizliği artırıyor.
Şirket ayrıca, Seul ve Washington arasında geçen yıl imzalanan bir ticaret anlaşması uyarınca otomobillere uygulanan yüzde 15'lik ABD gümrük vergisiyle karşı karşıya. Jose Munoz, ABD gümrük vergileri konusunda endişeli olduğunu ancak bu tarifelerin herkes için geçerli olduğu sürece büyük bir sıkıntı görmediğini ve Hyundai Motor'un bu koşulların üstesinden gelebileceğini belirtti.
ROBOTİK ALANINDAKİ PROJELER
Hyundai ayrıca robotik, otonom sürüş ve robot taksi gibi iş alanlarını genişletme planlarını da açıkladı.
Şirket, Nvidia ile iş birliği içinde, 2028 yılında gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmış yazılım tabanlı araçların seri üretimine başlayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Alphabet'in Waymo şirketine robot taksi olarak kullanılmak üzere IONIQ 5 araçlarının teslimatının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde başlayacağı belirtildi. Hyundai firmasının Motional girişimi de bu yılın sonlarında, ilk etapta Las Vegas'ta sürücüsüz ticari hizmetlere başlamayı planlıyor.
Otomobil üreticisi, 2028 yılında ABD'de robot üretimine başlayacağını ve yıllık 30 bin adet üretim kapasitesini hedeflediğini açıkladı. Şirket, 2028'den itibaren Georgia'daki Metaplant tesisinde Boston Dynamics'in Atlas insansı robotunu kullanmayı planlıyor.
Georgia'da fabrika ortamını simüle eden bir tesiste insansı robotların otomobil üretiminde nasıl kullanılabileceğini test eden Hyundai, 2030 yılı için daha önce öngörülen yüzde 8-9 aralığındaki konsolide faaliyet kar marjı hedefini yüzde 9'un üzerine çıkaracağını, 2026 yılı için ise kar marjı beklentisini yüzde 6,3 ila yüzde 7,3 aralığında tutacağını açıkladı.
Hyundai ayrıca, 2030 yılına kadar küresel çapta 5,55 milyon araç satışı hedeflediğini, bunun da yüzde 6'lık pazar payına denk geldiğini ve elektrikli araçların satışların yüzde 60'ını oluşturacağını, bu oranın 2025'te yüzde 23 olacağını belirtti.