Hyundai Tucson'ın 2027 modeli, cesur tasarım değişiklikleriyle geliyor
19.08.2026 11:50
Son Güncelleme: 19.08.2026 11:51
Hyundai Tucson'un tamamen yenilenmiş tasarımıyla Kore'de tanıtılan modeli, sınıfının en iyi pratikliğini sunmayı hedefliyor.
Hyundai Motor firması, Koreli markanın yeni 'Çelik Sanatı' olarak lanse edilen tasarım dilini ve en güncel araç içi teknolojisini sergileyen yeni beşinci nesil Tucson SUV modelini tanıttı.
CarExpert sitesinden gelen habere göre, 2027 Hyundai Tucson, kıvrımlı hatlara sahip mevcut modelden oldukça farklı bir tasarıma sahip; daha dik bir gövdeye, köşeli detaylara ve ön ile arka kısımlarda dikkat çekici, boydan boya LED aydınlatmaya sahip.
4 bin 700 mm uzunluğunda, bin 905 mm genişliğinde ve bin 685 mm yüksekliğinde olan ve 2 bin 785 mm aks mesafesine sahip yeni Tucson, önceki nesle göre toplamda 60 mm, aks mesafesinde ise 30 mm daha uzun; genişliği ise 40 mm artırılmış durumda.
Bu nedenle Hyundai, Yeni Tucson modelinin yolcular ve bagaj için sınıfının en iyi iç mekanına sahip olduğunu, ikinci sıra baş mesafesinin 29 mm artırıldığını ve ikinci sıra kapılarının daha kolay giriş ve çıkış sağlamak için 73 dereceden 83 dereceye açıldığını iddia ediyor.
İÇ MEKAN DEĞİŞİKLİKLERİ
Tucson'ın iç mekanı da, markanın daha büyük Palisade ve Ioniq 9 gibi en son modellerine uygun olarak, büyük bir yenilemeden geçti.
Değişiklikler arasında daha büyük bir orta dokunmatik ekranla desteklenen, yüzer görünümlü bir gösterge paneli ve markanın yeni Pleos araç içi yazılım arayüzü yer alıyor.
Geleneksel gösterge paneli de ortadan kalkmış durumda; sürücünün önünde, Elexio elektrikli SUV'da görülenlere benzer ince bir ekran yer alıyor ve D şeklinde kesilmiş direksiyon simidinin üst kenarının üzerinde yükseltilmiş konumuyla bir baş üstü ekranı görevi de görüyor gibi görünüyor.
Tucson'un kabininde Kore pazarı için onaylanan diğer özellikler arasında, sürücü havalandırmasının yanında bir kart tutucu ve çift kablosuz akıllı telefon şarj sistemi yer alıyor.
Hyundai'ın ana pazarında iç mekan, çift tonlu çamur grisi/güvercin grisi; siyah/kum beji; siyah/toprak kahverengisi; ve tek renk siyah dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor.
ÖN VE ARKA TARAFLARDAKİ TASARIM TERCİHLERİ
Kore'deki Tucson serisi ilk kez daha sağlam ve maceracı bir tasarıma sahip yeni bir XRT versiyonuyla güçlendirilecek. Bu model açık hava yaşam tarzını tercih eden müşteriler için tasarlanmış.
Sadece tek bir önden görünüm fotoğrafıyla tanıtılan yeni Tucson XRT, dikdörtgen motifli özel bir ön ızgara tasarımına ve geniş bir ön koruma plakası eklentisine sahip. Yan tarafta ise dövme karbon fiberden ilham alan bir desene sahip kontrast siyah tekerlek kemerleri bulunuyor.
XRT'ye özgü alaşım jantlar ve alt koruma plakası eklenmiş benzersiz bir arka tampon, başlıca tasarım değişikliklerini tamamlıyor; iç mekanda ise sadece arazi odaklı modele özgü desenli koltuklar ve koruyucu paspaslar bulunuyor.
Yeni Tucson XRT'nin bagaj kapağında ayrıca açık hava etkinlikleri için pratikliği artıran dokunmatik LED aydınlatma bulunuyor.
GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİNE YÖNELİK OLASILIKLAR
Yeni modelin platformu veya güç aktarma organları hakkında henüz hiçbir detay doğrulanmadı, ancak Tucson'ın markanın 1,6 litrelik hibrit sisteminin en son sürümünü kullanması muhtemel görünüyor; bu da güncellenmiş teknoloji sayesinde performans ve verimlilikte iyileştirmeler sunacaktır.
Pazara bağlı olarak, yeni Tucson'un küresel olarak atmosferik ve turboşarjlı benzinli motorların yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneğini de içeren mevcut güç aktarma sistemi yelpazesinin güncellenmiş versiyonlarını sunmasını bekleyebiliriz.
Ayrıca, Tucson'un pazara bağlı olarak tekrar birden fazla uzunlukta sunulup sunulmayacağı da belirsiz; zira mevcut model Avrupa için daha kısa dingil mesafeli bir versiyonla üretilirken, Kore, Avustralya ve Amerika modelleri daha uzun dingil mesafeli olarak üretiliyor.