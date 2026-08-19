Hyundai Tucson'ın 2027 modeli, cesur tasarım değişiklikleriyle geliyor

Hyundai Motor firması, Koreli markanın yeni 'Çelik Sanatı' olarak lanse edilen tasarım dilini ve en güncel araç içi teknolojisini sergileyen yeni beşinci nesil Tucson SUV modelini tanıttı.

CarExpert sitesinden gelen habere göre, 2027 Hyundai Tucson, kıvrımlı hatlara sahip mevcut modelden oldukça farklı bir tasarıma sahip; daha dik bir gövdeye, köşeli detaylara ve ön ile arka kısımlarda dikkat çekici, boydan boya LED aydınlatmaya sahip.

4 bin 700 mm uzunluğunda, bin 905 mm genişliğinde ve bin 685 mm yüksekliğinde olan ve 2 bin 785 mm aks mesafesine sahip yeni Tucson, önceki nesle göre toplamda 60 mm, aks mesafesinde ise 30 mm daha uzun; genişliği ise 40 mm artırılmış durumda.

Bu nedenle Hyundai, Yeni Tucson modelinin yolcular ve bagaj için sınıfının en iyi iç mekanına sahip olduğunu, ikinci sıra baş mesafesinin 29 mm artırıldığını ve ikinci sıra kapılarının daha kolay giriş ve çıkış sağlamak için 73 dereceden 83 dereceye açıldığını iddia ediyor.