Hyundai yeni SUV modellerini Paris'te tanıttı

Hyundai Motor Europe Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte yaptıkları tanıtımlarla Avrupa'ya yönelik kararlılıklarını ve iddialarını ortaya koymak istediklerini belirtti.

Türkiye'de üretilen modelleri Paris'e getirdiklerini aktaran Martinet, "Hyundai'nin Avrupa'daki iddiasını ortaya koyan yeni nesil Tucson'u getiriyoruz. C-SUV segmentindeki başarılı formülü B-SUV segmentine uyarladığımız ve Türkiye'de üretilecek olan yeni Bayon'u da getiriyoruz. Ayrıca yeni bir ticari araç daha sunuyor ve çok daha 'Şampiyonlar Ligi' niteliğindeki modellerimizle çok daha fazlasıyla kararlılığımızı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Martinet, Paris Otomobil Fuarı'nda yaptıkları tanıtımların Avrupalı kullanıcılara her geçen gün daha iyi hizmet sunma konusundaki kararlılıklarının bir ifadesi olduğunu vurguladı.