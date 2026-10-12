Hyundai yeni SUV modellerini Paris'te tanıttı
12.10.2026 23:43
Hyundai, İzmit fabrikasında üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek yeni Bayon'un yanı sıra yeni Tucson ve Tucson N Line'ı Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Expo Porte de Versailles'ta bu yıl 91. kez düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nın basın gününde, Hyundai'nin yeni modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Hyundai standındaki tanıtıma Hyundai Motor Company Başkanı ve Global Üst Yöneticisi (CEO) Jose Munoz ile Hyundai Motor Europe Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet katıldı.
İzmit'teki Hyundai Fabrikası'nda üretilecek yeni Bayon ile Hyundai'nin Avrupa ürün gamının merkezini güçlendiren Avrupa versiyonu Tucson ve Tucson N Line da kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Hyundai, Avrupa'daki büyümesinin yeni aşamasını temsil eden SUV modellerinin tanıtımını ve yeni müşteri segmentlerine girişini, bölgede yürüttüğü stratejik marka girişimleriyle destekledi. Bu girişimler arasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi otomotiv partneri olarak futbolseverler ve müşterilerle bağ kurma hedefiyle Waymo ortaklığının uluslararası pazarlara genişletilmesi olasılığı yer alıyor.
Avrupa'daki büyümeye yönelik stratejik odağın ve mobilitenin geleceğine ilişkin vizyonun yansıtıldığı Hyundai standında, Avrupa'da Avrupalı kullanıcılar için tasarlanıp geliştirilen ve bayilerdeki yerini alan yeni IONIQ 3 de sergileniyor.
Daha güçlü bir SUV kimliğiyle tasarlanan yeni Bayon, Hyundai Digital Key 2, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, opsiyonel çift 12,3 inç kavisli ekran ve 440 litrelik bagaj hacmi sunuyor.
C-SUV segmentindeki Yeni Tucson, sınıfının en geniş iç mekanını ve 695 litrelik bagaj hacmini, 12,9 ya da 17 inç merkezi ekranla sunulan Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle birleştiriyor.
Model, 245 beygir güç üreten hibrit, 292 beygir güç üreten ve tahmini 81 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunan şarj edilebilir hibrit ile 150 beygirlik 1.6 T-GDI benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor.
Tucson N Line ise özel N Line dış tasarım paketi, 20 inç alaşım jantlar, belirgin alt spoylerli ön tampon ve çift egzoz çıkışlı arka tamponla daha dinamik bir görünüm sunuyor.
Modelin iç mekanında kırmızı detaylarla tamamlanan Black Monotone tasarım, tekstil süet kaplı sportif koltuklar ve N direksiyon simidi yer alıyor.
Tamamen elektrikli hafif ticari araç Staria Cargo, 800 voltluk elektrik mimarisiyle 450 kilometreye kadar WLTP menzili ve yüzde 10'dan yüzde 80'e 20 dakikada şarj imkânı sunuyor.
Araç, 218 beygir gücündeki elektrik motoruyla 1040 kilogram taşıma, 2 bin kilogram çekme kapasitesi ve üç Euro paletlik yükleme alanıyla profesyonel kullanıcılara yönelik tasarlandı.
Hyundai Motor Europe Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte yaptıkları tanıtımlarla Avrupa'ya yönelik kararlılıklarını ve iddialarını ortaya koymak istediklerini belirtti.
Türkiye'de üretilen modelleri Paris'e getirdiklerini aktaran Martinet, "Hyundai'nin Avrupa'daki iddiasını ortaya koyan yeni nesil Tucson'u getiriyoruz. C-SUV segmentindeki başarılı formülü B-SUV segmentine uyarladığımız ve Türkiye'de üretilecek olan yeni Bayon'u da getiriyoruz. Ayrıca yeni bir ticari araç daha sunuyor ve çok daha 'Şampiyonlar Ligi' niteliğindeki modellerimizle çok daha fazlasıyla kararlılığımızı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.
Martinet, Paris Otomobil Fuarı'nda yaptıkları tanıtımların Avrupalı kullanıcılara her geçen gün daha iyi hizmet sunma konusundaki kararlılıklarının bir ifadesi olduğunu vurguladı.
Yeni Bayon'un üretileceği İzmit'teki Hyundai Fabrikası'nın önemine de değinen Martinet, şunları kaydetti:
"İzmit, Güney Kore dışında kurulan ilk fabrikamız, dolayısıyla İzmit, bizim için büyük bir önem taşıyor. İzmit'te, yakın zamana kadar yalnızca benzinli motorlara sahip küçük araçlar üretiyorduk ancak artık rotamızı ciddi şekilde değiştiriyoruz. Hatta IONIQ 3 elektrikli modelin üretileceğini şimdiden duyurduk. Bugün, 2027'de piyasaya sürülecek olan yeni Bayon'un bir hibrit seçeneğine sahip olacağının duyuracağız. Dolayısıyla İzmit tesisi aslında sadece küçük araçlarımızı değil, aynı zamanda bugünün ve yarının müşteri taleplerine tam anlamıyla yanıt veren yeni motorları ve yeni güç aktarım sistemlerini de üretiyor."
İzmit'te artık benzinli motorlar ile hibrit motorlar ve elektrikli araçlar da üreteceklerinin altını çizen Martinet, fabrikanın kompakt sınıftaki araçlara hizmet etme konusunda kilit rol oynayan bir fabrika olduğunu vurguladı.
Martinet, Avrupa'da biraz zemin kaybettiklerini, bu nedenle Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine tam anlamıyla yanıt verdiklerine inandıkları araçlarla kaybettikleri bu zemini yeniden kazanmayı hedeflediklerini belirtti.
Çok sayıda Avrupalı kullanıcıyı cezbedecek tasarıma, teknolojiyle ve doğru fiyatlandırmaya sahip araçlar sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Martinet, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Burada tasarımı ve teknolojisiyle kendine has bir kişiliğe sahip araçlar görüyorsunuz. Piyasaya yeni, taze ve katma değer sağlayan bir şeyler sunma konusunda gerçekten benzersiz olduğumuza inanıyorum. Bu nedenle, bugün sergilediğimiz tüm içeriklerden dolayı büyük bir heyecan duyuyorum. Temel amaç, Avrupalı müşterilere her geçen yıl daha iyi hizmet sunmak."