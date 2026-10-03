Ibrahimovic'ten kendisine doğum günü hediyesi. 1200 beygir, 3,5 milyon euro

Ferrari F80, markanın GTO, F40, F50, Enzo ve LaFerrari ile devam eden özel süper otomobil serisinin yeni temsilcisi. Üretimi 799 adetle sınırlandırılan modelin bütün otomobilleri, 2024’teki tanıtımında müşterilere tahsis edilmişti.

O dönemde açıklanan başlangıç fiyatı 3,7 milyon euroydu. Ibrahimovic’in kişiselleştirme seçenekleriyle birlikte otomobilin fiyatının çok daha yukarı olduğu tahmine diliyor.

F80’de 3,0 litrelik çift turbo V6 motor, elektrik desteğiyle birlikte çalışıyor. Benzinli motor tek başına yaklaşık 888 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor. Hibrit sistemin desteği ile güç yaklaşık 1200 beygire ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli yapı, bu gücün yola aktarılmasına yardımcı oluyor.