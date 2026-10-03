Ibrahimovic'ten kendisine doğum günü hediyesi. 1200 beygir, 3,5 milyon euro
03.10.2026 20:38
Zlatan Ibrahimovic, doğum günü geleneğini bozmadı ve 45’inci yaş gününü 799 adetlik sınırlı üretim olan Ferrari F80'le kutladı.
Zlatan Ibrahimovic’in doğum günlerinde kendisine Ferrari hediye etme geleneği devam ediyor. 45 yaşına giren İsveçli eski futbolcu, sosyal medya hesabında Ferrari F80’in yer aldığı bir video yayımlayarak yeni yaşını kutladı.
Paylaşımında yine kendisiyle özdeşleşen “Happy Birthday to Zlatan” ifadesini kullandı.
Futbolu bıraktıktan sonra Milan’da kıdemli danışmanlık yapmaya başlayan Ibrahimovic, otomobil tutkusuyla da gündemde kalmayı sürdürüyor.
GEÇEN YIL DUYURDU, BU YIL TESLİM ALDI
F80’in Ibrahimovic ile birlikte anılması aslında yeni değil. Eski yıldız futbolcu, otomobilin görselini 2025’teki doğum gününde de paylaşmıştı.
Ancak geçen yılki paylaşım sipariş aşamasına aitti. Bu yıl yayımlanan video ise otomobilin teslim alınmasının ardından geldi. Ferrari F80 satın alınmasından bir yıl sonra Zlatan'ın koleksiyonuna katıldı.
YALNIZCA 799 ADET ÜRETİLECEK
Ferrari F80, markanın GTO, F40, F50, Enzo ve LaFerrari ile devam eden özel süper otomobil serisinin yeni temsilcisi. Üretimi 799 adetle sınırlandırılan modelin bütün otomobilleri, 2024’teki tanıtımında müşterilere tahsis edilmişti.
O dönemde açıklanan başlangıç fiyatı 3,7 milyon euroydu. Ibrahimovic’in kişiselleştirme seçenekleriyle birlikte otomobilin fiyatının çok daha yukarı olduğu tahmine diliyor.
F80’de 3,0 litrelik çift turbo V6 motor, elektrik desteğiyle birlikte çalışıyor. Benzinli motor tek başına yaklaşık 888 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor. Hibrit sistemin desteği ile güç yaklaşık 1200 beygire ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli yapı, bu gücün yola aktarılmasına yardımcı oluyor.
0'DAN 100'E SADECE 2,15 SANİYE
Ferrari’nin açıkladığı verilere göre F80, 0’dan 100 km/s hıza 2,15 saniyede, 200 km/s hıza ise 5,75 saniyede ulaşıyor. Azami hızı 350 km/s olan otomobilin hibrit sisteminde 2,28 kWh kapasiteli batarya bulunuyor.
Performansta aerodinamik yapı da önemli rol oynuyor. Aktif arka kanat, gövde altındaki hava kanalları ve ön bölümdeki çözümler birlikte çalışarak 250 km/s hızda 1.050 kilogramlık yere basma kuvveti oluşturuyor. Ferrari’nin açıkladığı kuru ağırlık ise 1.525 kilogram.