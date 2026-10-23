İkinci el otomobil pazarında sedan yerini hatchback ve SUV modellere bırakıyor
23.10.2026 14:21
Türkiye'de eylül ayında ikinci el sedan otomobil satışları yüzde 4,5 azalırken, SUV satışları yüzde 9,8, hatchback satışları ise yüzde 1,8 arttı.
A SEGMENTİNE TALEP ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Türkiye otomotiv pazarında eylül ayına ait ikinci el online satış verileri paylaşıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ve Indicata verilerine dayanan rapor, tüketici tercihlerinde yaşanan yapısal değişimi tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.
Açıklanan rakamlar, yıllardır ülkemizin vazgeçilmezi olan sedan otomobillerin kan kaybettiğini ve alıcıların farklı gövde tiplerine yöneldiğini gösteriyor.
Özellikle artan sürücü sayısı ve şehir içi kullanım kolaylığı arayışı kullanıcıları B segmenti hatchback modellere iterken, trafiğe yeni çıkan sürücülerin yerden yüksek yapısıyla daha güvende hissettiği B-SUV modellerine olan ilgisi pazarın yeni dinamiği hâlini alıyor.
Eylül 2026 dönemine ait verilere göre, kurumsal ilan adetlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tüm segmentlerde azalma yaşandı. Oransal olarak en büyük yüzde 13,6'lık düşüşle kayıp son zamanlarda yeni trafiğe çıkanların favorisi A segmentinde gerçekleşti.
İlan hacmi bakımından pazarın lideri konumundaki C segmenti yüzde 11,5 azalarak 158 bin 220 adede gerilerken, en çok ilana sahip ikinci grup olan B segmentinde yüzde 12,6'lık bir düşüş yaşandı.
Lüks E segmenti ve üst lüks F segmenti araç ilanlarında da sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 9,6 oranında daralma görüldü.
SATIŞLARDA SADECE B VE C SEGMENTİ BÜYÜMEYİ BAŞARDI
İlanlardaki genel düşüş eğilimi satış tarafında biraz daha farklı bir tablo çiziyor. Rapor, yüksek fiyatlı ve büyük hacimli araçlara olan talebin azaldığını kanıtlıyor. Online satışlarda en sert düşüş yüzde 15 ile F segmenti araçlarda yaşanırken, onu yüzde 8,2'lik kayıpla E segmenti izledi.
Pazarın genelindeki bu daralmaya rağmen ivme kazanmayı başaran yegâne gruplar B ve C segmentleri oldu.
B segmenti araçların satışları yüzde 2,2 artışla 41 bin 464 adede çıkarken, C segmenti satışları da yüzde 1,6 artarak 78 bin 614 adede ulaştı. Yaşlı araçların pazardaki ağırlığı ise devam ediyor; 11 yaş ve üzeri araçlar toplam satışlardan yüzde 41 pay alırken, 0-4 yaş yüzde 30, 5-10 yaş grubu ise yüzde 29'luk bir dilimde kaldı.
SEDAN KAN KAYBEDİYOR HATCHBACK VE SUV YÜKSELİŞTE
Gövde tiplerine göre yapılan analiz, Türkiye'deki otomobil alıcısının değişen zevklerini net bir şekilde belgeliyor. Geçtiğimiz yıla göre tüm gövde tiplerinin ilan sayısında düşüş yaşanırken, en büyük azalma yüzde 28,7 ile spor otomobillerde ve yüzde 19 ile station wagon modellerde görüldü.
İkinci el pazarının geleneksel favorisi olan sedan araçların ilanları da yüzde 14,4 oranında azalarak 139 bin 915 adede geriledi.
Satış tarafında ise tablo çok daha net bir mesaj veriyor. Spor, station wagon, MPV ve sedan araçların satışlarında gerileme yaşanırken, sadece hatchback ve SUV modeller grafiğini
yukarı taşımayı bildi. Sedan satışları yüzde 4,5 oranında düşerek 66 bin 963 adede geriledi. Buna karşılık, şehir içi trafiğinde pratiklik arayanların tercihi hatchback otomobillerin satışları yüzde 1,8 artışla 49 bin 992 adede ulaştı.
Pazarın asıl kazananı ise yüzde 9,8'lik etkileyici bir artışla 36 bin 928 adet satış rakamına ulaşan SUV'ler oldu. Bu veriler, tüketicinin artık geniş bagajlı uzun sedanlar yerine, park kolaylığı sunan hatchback'leri ve yüksek sürüş pozisyonuyla güven veren SUV'leri tercih ettiğini açıkça teyit ediyor.