İkinci el otomobil pazarında sedan yerini hatchback ve SUV modellere bırakıyor

Gövde tiplerine göre yapılan analiz, Türkiye'deki otomobil alıcısının değişen zevklerini net bir şekilde belgeliyor. Geçtiğimiz yıla göre tüm gövde tiplerinin ilan sayısında düşüş yaşanırken, en büyük azalma yüzde 28,7 ile spor otomobillerde ve yüzde 19 ile station wagon modellerde görüldü.

İkinci el pazarının geleneksel favorisi olan sedan araçların ilanları da yüzde 14,4 oranında azalarak 139 bin 915 adede geriledi.

Satış tarafında ise tablo çok daha net bir mesaj veriyor. Spor, station wagon, MPV ve sedan araçların satışlarında gerileme yaşanırken, sadece hatchback ve SUV modeller grafiğini

yukarı taşımayı bildi. Sedan satışları yüzde 4,5 oranında düşerek 66 bin 963 adede geriledi. Buna karşılık, şehir içi trafiğinde pratiklik arayanların tercihi hatchback otomobillerin satışları yüzde 1,8 artışla 49 bin 992 adede ulaştı.

Pazarın asıl kazananı ise yüzde 9,8'lik etkileyici bir artışla 36 bin 928 adet satış rakamına ulaşan SUV'ler oldu. Bu veriler, tüketicinin artık geniş bagajlı uzun sedanlar yerine, park kolaylığı sunan hatchback'leri ve yüksek sürüş pozisyonuyla güven veren SUV'leri tercih ettiğini açıkça teyit ediyor.