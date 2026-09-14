İndirimler devam ediyor. En ucuz araba 1.4 milyon lira
14.09.2026 11:12
Sıfır otomobil pazarında satışların durgun seyretmesi üzerine markalar ve bayiler eylül ayına özel indirim düğmesine bastı.
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Sıfır otomobil satışları güçsüz seyrederken markalar indirim yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte bazı markalar fiyatlarını yukarı yönlü güncellese de bayiye gidince büyük indirimler yapılabiliyor.
Bayiler kendi karlarından da fedakarlık ederek araçların satılmasını istiyor.
Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 450 bin liradan satılıyor.
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Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira
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Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira
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Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira
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Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira
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KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira
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Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira
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