İndirimler devam ediyor. En ucuz araba 1.4 milyon lira

Sıfır otomobil satışları güçsüz seyrederken markalar indirim yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte bazı markalar fiyatlarını yukarı yönlü güncellese de bayiye gidince büyük indirimler yapılabiliyor.

Bayiler kendi karlarından da fedakarlık ederek araçların satılmasını istiyor.

Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 450 bin liradan satılıyor.