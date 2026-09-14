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İndirimler devam ediyor. En ucuz araba 1.4 milyon lira

14.09.2026 11:12

NTV - Haber Merkezi

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Sıfır otomobil pazarında satışların durgun seyretmesi üzerine markalar ve bayiler eylül ayına özel indirim düğmesine bastı.

İndirimler devam ediyor. En ucuz araba 1.4 milyon lira
iStockPhoto

Sıfır otomobil satışları güçsüz seyrederken markalar indirim yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte bazı markalar fiyatlarını yukarı yönlü güncellese de bayiye gidince büyük indirimler yapılabiliyor.

 

Bayiler kendi karlarından da fedakarlık ederek araçların satılmasını istiyor.

 

Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 450 bin liradan satılıyor.

İŞTE FİYAT LİSTESİ 1
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İŞTE FİYAT LİSTESİ

Ford Puma Gen-E 2 milyon 158 bin 700 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira 2
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Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira 3
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Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira 4
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Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

BMW Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira 5
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BMW Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira 6
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Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira 7
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Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira 8
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Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira 9
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Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira 10
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Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira 11
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Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira

Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira 12
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Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira

Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 1 milyon 790 bin 432 lira 13
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Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 1 milyon 790 bin 432 lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira 14
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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira 15
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Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira 16
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MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira 17
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira 18
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Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira

Chery Tiggo 7 Comfort 2 milyon 220 bin lira 19
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Chery Tiggo 7 Comfort 2 milyon 220 bin lira

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 600 bin lira 20
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Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 600 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira 21
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Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira 22
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Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira 23
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Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira 24
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KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira 25
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Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira

Lexus LBX 2 milyon 865 bin lira 26
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Lexus LBX 2 milyon 865 bin lira

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1 milyon 449 bin 900 lira 27
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Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1 milyon 449 bin 900 lira

Jaecoo Revive 2 milyon 390 bin lira 28
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Jaecoo Revive 2 milyon 390 bin lira

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira 29
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BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira