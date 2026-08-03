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İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste

03.08.2026 08:37

Burak Taşçı

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Sıfır araç piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Satışları yavaşlayan dev markalar kampanya yarışına girerken, ikinci el piyasası da dalgalandı.

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste
iStockPhoto

Sıfır otomobil fiyatlarında değişiklikler yapıldı. Bazı markalar pas geçerken bazı markalar zam, bazıları da indirim gerçekleştirdi.

 

Sıfır otomobillerdeki fiyat değişiklikleri ikinci el otomobil piyasasında da etkisini gösteriyor.

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 1
iStockPhoto

Satışları yavaşlayan otomobil markaları kampanya üzerine kampanya düzenliyor.

 

Sıfır araç alırken mutlaka pazarlık yapın ve farklı bayileri dolaşarak en uygun fiyatı almaya gayret gösterin.

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER 2
Özel Kurum

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 3
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 4
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 5
Özel Kurum

Subaru Crosstrek e-Boxer 2.0i Xclusive 3 milyon 919 bin 900 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 6
Özel Kurum

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 7
Özel Kurum

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 8
Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 9
Özel Kurum

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

 

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 10
Özel Kurum

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 11
Özel Kurum

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 3 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 12
Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 13
Özel Kurum

Ssangyong Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik 1 milyon 905 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 14
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 15
Özel Kurum

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1 milyon 841 bin lira

 

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 16
Özel Kurum

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 290 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 17
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 18
Özel Kurum

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus 1 milyon 470 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 19
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 20
Özel Kurum

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 525 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 21
Özel Kurum

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 22
Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 23
Özel Kurum

Cupra Leon 2 milyon 650 bin lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 24
Özel Kurum

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel 1 milyon 384 bin 900 lira

İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri. Marka marka tam liste 25
Özel Kurum

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira