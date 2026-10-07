Jaguar'dan radikal tasarım: 1.015 beygirlik elektrikli markanın yeni yüzü oldu

Type 01’in tanıtılması, Jaguar’ın yeni kimliği etrafındaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Eleştirilerin geçmişi, markanın 2024’te başlattığı “Copy Nothing” kampanyasına ve ardından gösterdiği Type 00 konseptine uzanıyor. Bazı otomobil tutkunları bu değişimi Jaguar’ın tasarım mirasından uzaklaşması olarak değerlendirirken markanın daha genç ve farklı bir müşteri kitlesine yönelmesi de tartışmanın merkezinde yer aldı.



Seri üretim modelinde ise tartışma daha çok tasarımın kullanışlılık üzerindeki etkisine odaklanıyor. Uzun kaput ve geriye yerleştirilen kabinin güçlü bir görünüm oluşturduğunu ancak otomobilin büyük boyutlarına rağmen iç mekanı sınırladığını belirtiyor. Kabini boydan boya bölen kalın orta konsol da eleştirilen ayrıntılar arasında. Ayrıca özellikle uzun boylu yolcular açısından baş mesafesinin ve arka bölümün sınırlı kalabildiğini aktarıyor.