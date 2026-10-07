Jaguar'dan radikal tasarım: 1.015 beygirlik elektrikli markanın yeni yüzü oldu
07.10.2026 05:26
Jaguar, uzun süredir merakla beklenen Type 01’i tanıttı. Üç elektrik motoruyla 1015 beygir güç sunan ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken dört kapılı GT, tepkileri de beraberinde getirdi.
Jaguar’ın yeni tasarım anlayışı, Type 00 konseptinin ardından seri üretime taşındı. New York’ta tanıtılan Jaguar Type 01, İngiliz markasının elektrikli otomobiller üzerine kurduğu yeni dönemi başlatıyor. Baştan sona yeniden geliştirilen model, uzun kaputu ve alçak tavanıyla geleneksel grand tourer oranlarını tamamen elektrikli bir altyapıyla buluşturuyor. Jaguar, otomobili markanın bugüne kadarki en güçlü ve teknolojik açıdan en gelişmiş yol otomobili olarak tanımlıyor.
Type 01’in tasarımında, konsept otomobilin alışılmışın dışındaki çizgileri büyük ölçüde korunmuş. Geniş gövde, geriye doğru konumlandırılan kabin ve büyük jantlar, otomobilin siluetini belirliyor. Seri üretim gereklilikleri nedeniyle geleneksel yan aynalar ve silecekler eklenirken Type 00’ın iki kapılı yapısı, dört kapılı bir gövdeye dönüşmüş.
En dikkat çekici tercihlerden biri arka camın bulunmaması. Sürücünün arka görüşü kamera sistemi üzerinden sağlanıyor. Standart olarak sunulan 23 inç jantlara karşılık 21 inçlik seçenek de bulunuyor. Daha küçük jantlar, otomobilin açıklanan en yüksek menzil değerine ulaşmasında rol oynuyor.
1015 BEYGİR GÜÇ
Teknik tarafta Type 01, Jaguar’ın yeni elektrikli modelleri için geliştirdiği Jaguar Electric Architecture (JEA) platformunu kullanıyor. Otomobilde 118 kWh kapasiteli NMC batarya ve 850 voltluk elektrik mimarisi bulunuyor. DC hızlı şarj gücü 350 kW’a ulaşırken bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80’e doldurulması için 22 dakika açıklanıyor.
Önde bir, arkada iki elektrik motorundan oluşan sistem, yaklaşık 1.015 HP güç ve 1.365 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli otomobilin açıklanan 0-100 km/s hızlanma süresi 3,2 saniye.
Jaguar’a göre aracın menzili yaklaşık 644 kilometre. Şirket ayrıca uygun hızlı şarj koşullarında 13 dakikada yaklaşık 322 kilometrelik menzil eklenebileceğini belirtiyor.
Sürüş tarafında havalı süspansiyon, aktif amortisörler ve arka tekerleklerin de dönmesini sağlayan arka aks yönlendirme sistemi kullanılıyor. Ön ve arka akslar arasındaki ağırlık dağılımı yüzde 50-50 olarak açıklanıyor. Arka tekerleklerin altı dereceye kadar dönebilmesi sayesinde dönüş çapı 11,5 metreye iniyor.
İngiltere’de tasarlanan, geliştirilen ve üretilecek olan Jaguar Type 01’in siparişleri 2027’nin başında açılacak. İlk müşteri teslimatlarının ise aynı yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.
Dört kişilik oturma düzeni tercih edilen kabinde ön bölümden arkaya uzanan belirgin orta konsol, yolcular için ayrı oturma alanları oluşturuyor. Sürücü önünde 24 inç OLED ekran ve merkezde dikey konumlandırılan 7 inçlik ikinci ekran bulunuyor. İç mekanda traverten taşının katmanlı renklerinden esinlenen tonlar ve farklı dokulardaki kumaşlar kullanılmış.
TASARIMI TARTIŞMA KONUSU
Type 01’in tanıtılması, Jaguar’ın yeni kimliği etrafındaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Eleştirilerin geçmişi, markanın 2024’te başlattığı “Copy Nothing” kampanyasına ve ardından gösterdiği Type 00 konseptine uzanıyor. Bazı otomobil tutkunları bu değişimi Jaguar’ın tasarım mirasından uzaklaşması olarak değerlendirirken markanın daha genç ve farklı bir müşteri kitlesine yönelmesi de tartışmanın merkezinde yer aldı.
Seri üretim modelinde ise tartışma daha çok tasarımın kullanışlılık üzerindeki etkisine odaklanıyor. Uzun kaput ve geriye yerleştirilen kabinin güçlü bir görünüm oluşturduğunu ancak otomobilin büyük boyutlarına rağmen iç mekanı sınırladığını belirtiyor. Kabini boydan boya bölen kalın orta konsol da eleştirilen ayrıntılar arasında. Ayrıca özellikle uzun boylu yolcular açısından baş mesafesinin ve arka bölümün sınırlı kalabildiğini aktarıyor.
Uzun kaputun ve dar görüş sağlayan cam kısımların sürüş esnasında görüş açısını etkileyeceği, büyük yan aynaların da yine aynı şekilde görüşü bozabileceği eleştirileri sosyal medyada yer aldı.