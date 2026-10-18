Küçük çocuk, fuardaki lüks Mercedes’i duvara çarptı: Marka inceleme başlattı

Olayın ardından Fransız basınına kazaya ilişkin bilgiler veren Mercedes-Benz Fransa, VLE’nin hafif hasar gördüğünü ve onarılmak üzere stanttan kaldırıldığını bildirdi. Hasar gören stant yapısı da yeniden düzenlendi.

Mercedes’in açıklamasına göre hiçbir ziyaretçi yaralanmadı. Marka, aracın hareket etmesine neyin izin verdiği konusunda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını ve şirket içi incelemenin sürdüğünü belirtti.