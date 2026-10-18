Küçük çocuk, fuardaki lüks Mercedes’i duvara çarptı: Marka inceleme başlattı
18.10.2026 21:01
Paris Otomobil Fuarı’nda sürücü koltuğuna oturan bir çocuğun hareket ettirdiği Mercedes VLE, stant duvarına çarptı. Olayda kimse yaralanmazken, inceleme başlatıldığı açıklandı.
Paris Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin incelemesi için sergilenen bir Mercedes-Benz VLE, beklenmedik bir kazayla gündeme geldi.
Paris Expo Porte de Versailles’da gerçekleşen olayda, sürücü koltuğundaki küçük bir çocuğun geri vitese aldığı bildirilen elektrikli araç, arkasındaki stant duvarına çarptı.
Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler, fuar araçlarının güvenliği konusunda tartışma başlattı.
MERCEDES’TEN AÇIKLAMA: ARAÇ ONARIM İÇİN KALDIRILDI
Olayın ardından Fransız basınına kazaya ilişkin bilgiler veren Mercedes-Benz Fransa, VLE’nin hafif hasar gördüğünü ve onarılmak üzere stanttan kaldırıldığını bildirdi. Hasar gören stant yapısı da yeniden düzenlendi.
Mercedes’in açıklamasına göre hiçbir ziyaretçi yaralanmadı. Marka, aracın hareket etmesine neyin izin verdiği konusunda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını ve şirket içi incelemenin sürdüğünü belirtti.
SERGİ ARAÇLARININ HAREKET EDEMEMESİ BEKLENİYOR
Dikkat çeken noktalardan biri, fuarlarda sergilenen araçların genellikle ekran ve multimedya sistemleri kullanılabilirken sürüşün engellendiği özel bir ayarla hazırlanması.
VLE’nin buna rağmen nasıl hareket ettiği, Mercedes’in araştırmasının tamamlanmasının ardından belli olacak.
KAZAYA KARIŞAN MODEL TAMAMEN ELEKTRİKLİ MERCEDES VLE
Olayda adı geçen VLE, Mercedes-Benz’in geniş iç mekanı lüks yolculuk özellikleriyle birleştiren yeni elektrikli modeli. Araç, 115 kWh kapasiteli NMC bataryasıyla WLTP ölçümünde 700 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor.
Almanya'da modelin giriş versiyonunun fiyatı 70 bin dolardan başlıyor, en üst donanım seviyesinde ise 80 bin dolara yaklaşıyor.