Lüks marka direksiyonu elektrikliye çevirdi. Fiyatı şimdilik 11 milyon 200 bin lira
24.09.2026 08:28
Bentley, ilk tamamen elektrikli modeli Torcal’ı tanıttı. İngiliz lüks otomobil üreticisi, 173 bin sterlinden (11 milyon 200 bin TL) başlayan elektrikli SUV’da geleneksel tasarım çizgilerini korudu.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, tarihindeki ilk tamamen elektrikli otomobili Torcal SUV’u tanıttı.
Şirket, sıfır emisyonlu bir modele geçerken 100 yılı aşkın süredir Bentley ile özdeşleşen tasarım özelliklerini korumayı tercih etti.
Torcal, markanın içten yanmalı motorlu modellerindeki tasarım dilini büyük ölçüde sürdürüyor. Elektrikli otomobillerde motor soğutmak için geleneksel bir ön ızgaraya ihtiyaç duyulmamasına rağmen Bentley, Torcal’ın ön bölümünde ızgara hissi uyandırmak amacıyla elmas biçimli aydınlatma unsurları kullandı.
V8 MOTOR SESİ DAVULLARDAN GELİYOR
Bentley, elektrik motorlarının sessiz çalışma karakterini de farklı bir yöntemle değiştirdi.
Torcal’da V8 motor hissi vermek amacıyla orkestra timpani ve diğer vurmalı çalgılardan oluşturulan özel bir ses sistemi kullanılıyor. Araç hızlandıkça sisteme daha küçük davulların sesleri de ekleniyor ve ritim hızlanıyor.
Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser, şirketin amacının baştan beri “önce bir Bentley yaratmak” olduğunu söyledi.
Walliser, müşterilerin otomobil elektrikli hale geldiği için tamamen farklı bir tasarım istemediğini düşündüklerini belirtti.
Bentley’nin yaklaşımı, Ferrari’nin ilk elektrikli modeli Luce ile farklılık gösteriyor.
Ferrari’nin elektrikli modeli, markanın geleneksel alçak ve benzinli spor otomobillerine yeterince benzemediği gerekçesiyle bazı otomobil tutkunlarının eleştirilerine maruz kalmıştı.
Bentley ise Torcal’da mevcut model ailesiyle görsel bağın korunmasına özellikle önem verdi.
Ultra lüks segmentte Bentley dışında tamamen elektrikli model satan büyük üreticiler arasında BMW bünyesindeki Rolls-Royce da bulunuyor.
Volkswagen Grubu bünyesinde Bentley ile aynı çatı altında bulunan Lamborghini, ilk tamamen elektrikli modelini on yılın sonuna kadar ertelemişti. McLaren ise kısa süre önce elektrikli otomobil üretme planı bulunmadığını açıklamıştı. Her iki üretici de gerekçe olarak müşteri talebinin sınırlı kalmasını gösterdi.
173 BİN STERLİNDEN BAŞLAYACAK
Torcal, Bentley model gamının daha ulaşılabilir tarafında konumlandırılıyor.
Otomobilin İngiltere’deki başlangıç fiyatının 173 bin sterlin, yaklaşık 230 bin dolar olması planlanıyor.
Karşılaştırma açısından Ferrari’nin elektrikli Luce modelinin başlangıç fiyatı 550 bin euro, yaklaşık 628 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
Walliser, Torcal’ı “daha uygun fiyatlı bir Bentley” olarak nitelendirerek modelin şirket için yeni pazarlara kapı açabileceğini söyledi.
Bentley, modeli mevcut ve potansiyel müşterilere önceden göstermeye başladı.
Şirkete göre Avrupa, Ortadoğu ve elektrikli otomobil kullanımının yüksek olduğu ABD eyaletlerinden güçlü ilgi geliyor. Çin’deki tanıtım kampanyasının ise gelecek yıl başlaması planlanıyor.
Walliser, Torcal’a ilgi gösterenlerin yaklaşık yarısının mevcut Bentley müşterileri olduğunu, diğer yarısının ise markayla ilk kez ilgilenen kişilerden oluştuğunu söyledi.
Mevcut müşterilerin bir bölümünün filolarındaki araçlardan birini elektrikli otomobille değiştirmek istediği belirtiliyor.
Bentley, Torcal’ın üretimi için İngiltere’nin kuzeybatısındaki Crewe fabrikasına 350 milyon sterlin, yaklaşık 465 milyon dolar yatırım yaptı.
Şirket daha önce ilk elektrikli modelinin piyasaya çıkışını 2026’ya ertelemiş, ardından müşterilerin elektrikliye geçiş hızının beklenenden düşük kalması nedeniyle 2030’da tamamen elektrikli bir marka olma hedefinden de vazgeçmişti.
Torcal’ın tanıtımı, İngiltere otomotiv sektöründe yeni yatırımların açıklandığı bir döneme denk geldi. McLaren kısa süre önce ülkede 500 milyon sterlinlik yatırım açıklarken Nissan da yeni bir modelin üretimi için 170 milyon sterlin yatırım yapacağını duyurdu.