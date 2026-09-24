Lüks marka direksiyonu elektrikliye çevirdi. Fiyatı şimdilik 11 milyon 200 bin lira

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, tarihindeki ilk tamamen elektrikli otomobili Torcal SUV’u tanıttı.

Şirket, sıfır emisyonlu bir modele geçerken 100 yılı aşkın süredir Bentley ile özdeşleşen tasarım özelliklerini korumayı tercih etti.

Torcal, markanın içten yanmalı motorlu modellerindeki tasarım dilini büyük ölçüde sürdürüyor. Elektrikli otomobillerde motor soğutmak için geleneksel bir ön ızgaraya ihtiyaç duyulmamasına rağmen Bentley, Torcal’ın ön bölümünde ızgara hissi uyandırmak amacıyla elmas biçimli aydınlatma unsurları kullandı.

V8 MOTOR SESİ DAVULLARDAN GELİYOR

Bentley, elektrik motorlarının sessiz çalışma karakterini de farklı bir yöntemle değiştirdi.

Torcal’da V8 motor hissi vermek amacıyla orkestra timpani ve diğer vurmalı çalgılardan oluşturulan özel bir ses sistemi kullanılıyor. Araç hızlandıkça sisteme daha küçük davulların sesleri de ekleniyor ve ritim hızlanıyor.

Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser, şirketin amacının baştan beri “önce bir Bentley yaratmak” olduğunu söyledi.

Walliser, müşterilerin otomobil elektrikli hale geldiği için tamamen farklı bir tasarım istemediğini düşündüklerini belirtti.