Lüks otomobil devinde yangın paniği. 29 bin araç için binalardan uzak tutun uyarısı

BMW'nin 3, 5 ve 7 Serisi'nin şarj edilebilir hibrit versiyonları, arızalı marş motorlarıyla ilgili giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Yangınla ilgili geri çağırmalar biraz daha lüks bir hal aldı. BMW'nin kısa devre yapabilecek 29 bin 119 aracı tamir etmesi gerekiyor. Sorun o kadar ciddi ki, sahiplerine "onarım tamamlanana kadar araçlarını dışarıda ve binalardan uzakta park etmeleri" tavsiye ediliyor. Daha önce de Hyundai ve KIA'dan 14 araç için bu uyarı yapılmıştı.

ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, bazı modellerde korozyona uğrayabilen bir motor çalıştırma rölesi bulunuyor. Bu durum, rölenin aşırı ısınmasına ve kısa devreye neden olabiliyor.