Lüks otomobil devinde yangın paniği. 29 bin araç için binalardan uzak tutun uyarısı
15.07.2026 10:16
BMW, şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerinde tespit edilen korkutucu bir elektrik arızası nedeniyle acil durum düğmesine bastı.
BMW'nin 3, 5 ve 7 Serisi'nin şarj edilebilir hibrit versiyonları, arızalı marş motorlarıyla ilgili giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldı.
Yangınla ilgili geri çağırmalar biraz daha lüks bir hal aldı. BMW'nin kısa devre yapabilecek 29 bin 119 aracı tamir etmesi gerekiyor. Sorun o kadar ciddi ki, sahiplerine "onarım tamamlanana kadar araçlarını dışarıda ve binalardan uzakta park etmeleri" tavsiye ediliyor. Daha önce de Hyundai ve KIA'dan 14 araç için bu uyarı yapılmıştı.
ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, bazı modellerde korozyona uğrayabilen bir motor çalıştırma rölesi bulunuyor. Bu durum, rölenin aşırı ısınmasına ve kısa devreye neden olabiliyor.
Bu sorun, 2016-2018 330e iPerformance, 2017-2019 740Le xDrive iPerformance ve 2018-2020 530e iPerformance'ın yanı sıra dört tekerlekten çekişli muadili de dahil olmak üzere bir dizi eski şarj edilebilir hibrit aracı etkiliyor.
Güvenlik geri çağırma raporunda, suyun marş motorunun elektrik rölesiyle temas ederek korozyona neden olabileceği belirtiliyor. Bu durum, motorun çalıştırılmasında sorunlara ve yukarıda bahsedilen kısa devre ve aşırı ısınmaya yol açabilir. Daha da önemlisi, "aşırı bir durumda, bu durum araç çalışırken veya araç park halindeyken ve kontak kapalıyken termal bir olaya neden olabilir." denildi.
ALEV ALAN ARAÇLAR VAR
Sorun, 2025 yılında 196 bin 355 aracı etkileyen ve aralarında alev alan birkaç aracın da bulunduğu önceki bir geri çağırma kampanyasıyla ilgili. Bu kampanya birçok farklı modeli kapsıyordu, ancak şarj edilebilir hibrit modelleri içermiyordu.
İlk geri çağırmanın ardından BMW, durumu araştırmaya ve izlemeye devam etti. Bu süreçte bir dizi olay rapor edildi ve sahadan yaklaşık 150 marş motoru incelendi. Bulgular otomobil üreticisini gönüllü bir güvenlik geri çağırması yapmaya itti.
Sorunu gidermek için, yetkili servis teknisyenleri marş motorunu geliştirilmiş bir tasarıma sahip yeni bir motorla değiştirecekler. Araç sahiplerine bildirimlerin Ağustos ayı sonlarında gönderilmesi planlanıyor, bu nedenle araç sahiplerinin bir süre dışarıda park etmeleri gerekebilir.