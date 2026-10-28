Maliyetleri düşürmek isteyen Volkswagen, Avrupa modellerinde yeni yazılım kullanabilir
28.10.2026 09:09
Volkswagen'in maliyetleri azaltmak amacıyla Avrupa'da üreteceği yeni elektrikli otomobillerde Çin'de geliştirdiği yazılım mimarisini kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
MİLYARLARCA AVROLUK TASARRUF HEDEFİ
Küresel otomotiv pazarında artan rekabet ve maliyet baskıları, dev üreticileri stratejik kararlar almaya zorluyor. Gelen son bilgilere göre Volkswagen Grubu, geliştirme maliyetlerini milyarlarca avro aşağı çekebilmek adına gelecekteki Avrupa modellerinde Çin'de geliştirilen yazılımları kullanmayı planlıyor. Amerikan merkezli Rivian ile yapılan ortaklık planlarını da etkileyebilecek bu hamle, şirketin yazılım stratejisinde köklü bir değişime işaret ediyor.
Bugüne kadar şirket, pazarlara göre farklı mimariler kullanmayı planlıyordu. Çin'de geliştirilen teknolojilerin sadece yerel pazar için kullanılması, küresel Ar-Ge merkezlerinde üretilen yazılımların ise diğer bölgelere aktarılması öngörülüyordu. Ancak bu strateji yakın zamanda tamamen yön değiştirebilir.
Bu hamlenin temelinde çok güçlü bir finansal neden yatıyor. Fikre aşina olan kaynaklar, Volkswagen Grubu'nun en önemli araç segmenti için Çin mimarisine geçmesi halinde 4 milyar ile 5 milyar avro arasında bir tasarruf elde edebileceğini öngörüyor.
Geliştirme maliyetlerindeki uçurum oldukça dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Palo Alto tesislerinde yapılan bir saatlik geliştirme çalışmasının, şirketin Çin'in Hefei kentindeki teknoloji merkezine kıyasla yaklaşık dört kat daha pahalıya mal olduğu belirtiliyor.
Hatta yeni nesil elektrikli Tiguan gibi bir aracın geliştirme sürecinin Çin'de yapılması halinde, araç başına maliyetin yaklaşık 8 bin avro azalabileceği ifade ediliyor. Bu devasa tasarruf, şirketin kâr marjlarından taviz vermeden rekabetçi elektrikli araçlar üretmesine olanak tanıyacak.
ÇİN MERKEZLİ YAZILIM MİMARİSİ
Bu durum, Volkswagen'in hazır bir sistemi doğrudan Çinli bir tedarikçiden satın aldığı anlamına gelmiyor. Şirket, 2023 yılında Xpeng ile başlattığı iş birliğinden yola çıkarak kendi Çin Elektronik Mimarisi'ni (CEA) geliştirdi. Fikri mülkiyet hakları tamamen Volkswagen'e ait olan bu sistem, araç içi elektronik karmaşasını azaltmayı ve uzaktan (OTA) güncellemeleri desteklemeyi amaçlıyor.
Eğer bu teklif yönetim kurulundan nihai onayı alırsa, Volkswagen, Skoda ve Cupra'nın gelecekteki yüksek hacimli elektrikli otomobilleri bu mimariyi kullanacak.
Etkilenecek modeller arasında elektrikli Golf, yeni nesil Tiguan ve Passat'ın elektrikli halefi bulunuyor. Seat markası için ise senaryo pek parlak görünmüyor; İspanyol üreticinin faaliyetlerine son verilmesi, masadaki en kötü ihtimaller arasında yer alıyor.
RIVIAN ORTAKLIĞINA NE OLACAK?
Avrupa modellerinde Çin yazılımı kullanma fikri, Volkswagen'in kısa süre önce Amerikalı üretici Rivian ile kurduğu ortaklıkta bazı soru işaretleri yaratıyor. Şirketin yazılım sorunlarını aşmak için kurulan bu ortaklığın tamamen iptal edilmesi beklenmiyor.
Raporlar, sadece sorumlulukların yeniden dağıtılacağını öne sürüyor. Hacim odaklı modeller Çin mimarisine geçerken, Audi ve Porsche gibi premium markaların Rivian ile geliştirilen teknolojilere güvenmeye devam etmesi planlanıyor.
Maliyetleri düşürme odaklı bir diğer önemli gelişme ise içten yanmalı motorlarla ilgili. Sektörden gelen haberler, Volkswagen Grubu'nun artık içten yanmalı motorlu araçlar için tamamen yeni platformlar geliştirmeyi durdurduğunu gösteriyor.
Mevcut modeller güncellemeler almaya devam edecek ancak altyapıları aynı kalacak. Eylül ayında Avrupa pazarında elektrikli araç tercih edilme oranının yüzde 30,5 seviyesine ulaşması, markanın kaynaklarını ağırlıklı olarak elektrikli geleceğe yönlendirmesini oldukça mantıklı kılıyor.
Şu an için bu yazılım değişimi sadece stratejik bir plan taslağı konumunda bulunuyor. Thomas Schäfer'in bu fikri yönetim kuruluna sunduğu ve tepkilerin olumlu olduğu belirtiliyor. Ancak nihai karar verilmeden önce maliyetler, geliştirme takvimleri ve yasal düzenlemelerle ilgili soruların netleşmesi gerekecek.