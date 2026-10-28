Maliyetleri düşürmek isteyen Volkswagen, Avrupa modellerinde yeni yazılım kullanabilir

Küresel otomotiv pazarında artan rekabet ve maliyet baskıları, dev üreticileri stratejik kararlar almaya zorluyor. Gelen son bilgilere göre Volkswagen Grubu, geliştirme maliyetlerini milyarlarca avro aşağı çekebilmek adına gelecekteki Avrupa modellerinde Çin'de geliştirilen yazılımları kullanmayı planlıyor. Amerikan merkezli Rivian ile yapılan ortaklık planlarını da etkileyebilecek bu hamle, şirketin yazılım stratejisinde köklü bir değişime işaret ediyor.

Bugüne kadar şirket, pazarlara göre farklı mimariler kullanmayı planlıyordu. Çin'de geliştirilen teknolojilerin sadece yerel pazar için kullanılması, küresel Ar-Ge merkezlerinde üretilen yazılımların ise diğer bölgelere aktarılması öngörülüyordu. Ancak bu strateji yakın zamanda tamamen yön değiştirebilir.

Bu hamlenin temelinde çok güçlü bir finansal neden yatıyor. Fikre aşina olan kaynaklar, Volkswagen Grubu'nun en önemli araç segmenti için Çin mimarisine geçmesi halinde 4 milyar ile 5 milyar avro arasında bir tasarruf elde edebileceğini öngörüyor.

Geliştirme maliyetlerindeki uçurum oldukça dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Palo Alto tesislerinde yapılan bir saatlik geliştirme çalışmasının, şirketin Çin'in Hefei kentindeki teknoloji merkezine kıyasla yaklaşık dört kat daha pahalıya mal olduğu belirtiliyor.

Hatta yeni nesil elektrikli Tiguan gibi bir aracın geliştirme sürecinin Çin'de yapılması halinde, araç başına maliyetin yaklaşık 8 bin avro azalabileceği ifade ediliyor. Bu devasa tasarruf, şirketin kâr marjlarından taviz vermeden rekabetçi elektrikli araçlar üretmesine olanak tanıyacak.