Markanın en verimli modeli. Audi, yeni kompakt elektrikli aracını tanıttı
07.09.2026 16:57
Avrupa'da daha verimli ve kompakt modellere ihtiyaç olduğunu belirten Audi, yeni elektrikli aracını Almanya'daki fabrikasında üretecek.
Premium Alman otomobil markası Audi, Çinli otomobil üreticilerinin daha uygun fiyatlı modeller piyasaya sürdüğü Avrupa pazarının daha küçük segmentindeki varlığını güçlendirmek ve küresel satışlarını canlandırmak amacıyla Pazartesi günü yeni bir kompakt elektrikli araç tanıttı.
Audi CEO'su Gernot Doellner, yeni A2 e-tron'un basına tanıtıldığı Paris'in kalbindeki iki asırlık bir sanayi binasında yaptığı açıklamada, "Avrupa'da gelecek için kompakt ve verimli otomobillere ihtiyacımız var." dedi.
"Premium sadece daha fazla güç veya daha fazla kaynak anlamına gelmemeli; kaynakları daha akıllıca kullanmak anlamına da gelmelidir." dedi Doellner.
MARKANIN TARİHİNDEKİ EN VERİMLİ MODEL
Audi'nin açıklamasına göre yeni A2, 2000'li yılların başlarındaki bir model adının yeniden canlandırılması olsa da, 100 km'de 12,8 kilowatt saat gibi düşük güç tüketimiyle markanın tarihindeki en verimli model olma özelliğini taşıyor. Aracın maksimum menzilinin 646 km olduğu belirtildi.
TESLİMATLAR ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK
A2 modeli, otomobil üreticisinin Almanya'nın Ingolstadt kentindeki fabrikasında üretilecek ve teslimatlar Aralık ayında başlayacak.
Doellner, Avrupa'daki yoğun Çinli elektrikli araç rekabeti hakkında sorulan bir soruya, "Elektromobilite söz konusu olduğunda kendimizi güçlü bir konumda görüyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Geçtiğimiz hafta Volkswagen'in denetleme kurulu, yüksek gümrük vergileri, aşırı kapasite ve agresif Çinli rakiplerle mücadele etmek amacıyla kapsamlı işten çıkarmaları oybirliğiyle onaylamıştı.