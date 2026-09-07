Markanın en verimli modeli. Audi, yeni kompakt elektrikli aracını tanıttı

Premium Alman otomobil markası Audi, Çinli otomobil üreticilerinin daha uygun fiyatlı modeller piyasaya sürdüğü Avrupa pazarının daha küçük segmentindeki varlığını güçlendirmek ve küresel satışlarını canlandırmak amacıyla Pazartesi günü yeni bir kompakt elektrikli araç tanıttı.

Audi CEO'su Gernot Doellner, yeni A2 e-tron'un basına tanıtıldığı Paris'in kalbindeki iki asırlık bir sanayi binasında yaptığı açıklamada, "Avrupa'da gelecek için kompakt ve verimli otomobillere ihtiyacımız var." dedi.

"Premium sadece daha fazla güç veya daha fazla kaynak anlamına gelmemeli; kaynakları daha akıllıca kullanmak anlamına da gelmelidir." dedi Doellner.