Maserati’yi bakırdan yeniden yaptılar: Kişiye özel üretildi, yalnızca bir tane var
28.10.2026 04:54
Peralta D, Maserati GranTurismo altyapısını elle şekillendirilmiş bakır gövdeyle buluşturuyor. Meksikalı bir koleksiyoner için hazırlanan otomobil, sıra dışı açılma mekanizmasıyla dikkat çekiyor.
Giorgetto ve Fabrizio Giugiaro'nun Italdesign'dan ayrıldıktan sonra 2015'te kurduğu Torino merkezli tasarım stüdyosu GFG Style, otomobil tasarımında alışılmış malzemelerin dışına çıkan yeni projesi Peralta D’yi tanıttı. Maserati GranTurismo temelinde geliştirilen 2+2 kişilik coupe, Meksika’da düzenlenen Pasteje Automotive Invitational etkinliğinde ilk kez gösterildi.
Fabrizio Giugiaro’nun tasarladığı ve yapımının her aşamasını takip ettiği otomobil, iş insanı ve koleksiyoner Carlos Peralta için yalnızca bir adet üretildi.
BAKIR GÖVDEYE AYNI RENKTE CAMLAR EŞLİK EDİYOR
Projenin en belirgin özelliği ise bakır renginde bir boya kullanılması değil, gövde panellerinin doğrudan elle dövülerek şekillendirilen bakırdan hazırlanması.
Peralta D’nin tasarımında keskin çizgiler, geniş ve sade yüzeyler öne çıkıyor. Gövdenin bel çizgisinin altında kalan bakır bölüm, üst taraftaki geniş cam alanları çevreliyor. Camlara uygulanan özel işlem, metalin rengini yansıtarak iki farklı malzemenin görsel olarak bütünleşmesini sağlıyor.
GFG Style, otomobili tek bir kütleden şekillendirilmiş gibi gösteren bu yaklaşımı tasarımın merkezine yerleştiriyor. Antrasit siyahı jantlarda ise 1970’lerin geometrik tasarımlarını hatırlatan desenler kullanılıyor. Bakırın sıcak tonlarıyla koyu jantlar arasındaki fark, gövdenin daha belirgin görünmesini sağlıyor.
KABİNE GİRİŞ İÇİN SIRA DIŞI BİR MEKANİZMA
Peralta D’de geleneksel kapı düzeni bulunmuyor. Kabinin ön bölümünü örten kubbe benzeri yapı açılarak giriş alanı oluştururken arka koltuklara erişim için martı kanadı biçiminde yükselen bölümler kullanılıyor.
GFG Style’a göre bu sistem, coupe otomobillerde arka koltuklara ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Tasarımın ilham kaynaklarından biri de Giorgetto Giugiaro’nun 1967’de De Tomaso Mangusta için geliştirdiği açılma çözümü.
Ön ve arka bölümde ince ışık şeritleri bulunuyor. Geometrik desenli alüminyum ızgaralar ise bazı aydınlatma elemanlarını gizleyerek ışıklar kapalıyken daha kesintisiz bir görünüm oluşturuyor.
KABİNDE MAKYAJ ALANI VE GİZLİ BUZDOLABI
Otomobilin iç mekanı da sahibinin taleplerine göre hazırlanmış. Metalik görünümlü deri yüzeyler, dışarıdaki bakır tonlarını kabine taşıyor. Dikişlerde gerçek bakır tellerin kullanılması, malzeme temasının küçük ayrıntılara kadar sürdürüldüğünü gösteriyor.
Ön yolcunun karşısında aydınlatmalı ayna ve kozmetik ürünleri için saklama alanları içeren özel bir bölüm bulunuyor. Arka orta konsola gizlenen açılır buzdolabı ise bir şampanya şişesi için yer sunuyor. Bakır kadehler de kabinin kişiselleştirilmiş parçaları arasında.
GÖVDENİN ALTINDA MASERATI GRANTURISMO VAR
Peralta D’nin bakır panelleri karbon fiber bir yapı tarafından destekleniyor. Alüminyum şasi ve mekanik altyapı Maserati GranTurismo’dan geliyor.
Bununla birlikte hangi motor versiyonunun tercih edildiği, güç değeri ve performans rakamları açıklanmış değil. Özel üretim otomobilin maliyeti de paylaşılmadı.
OĞULLARINDAN SONRA KIZLARINA ÖZEL OTOMOBİL
Peralta D, Carlos Peralta ile Giugiaro ailesinin ilk ortak projesi değil. Koleksiyoner için daha önce hazırlanan Peralta S, oğullarına adanmıştı. Yeni modelin adındaki “D” ise kızlarına yapılan göndermeyi taşıyor. Aynı zamanda İtalyancada kadınlar anlamına gelen “donne” sözcüğüyle ilişkilendiriliyor.
2025 tarihli Peralta S, ayna gibi parlatılmış alüminyum gövdesi ve ortadan motorlu yapısıyla farklı bir karaktere sahipti. Yeni Peralta D, aynı keskin tasarım anlayışını dört kişilik bir grand tourer biçiminde devam ettiriyor.