Maserati’yi bakırdan yeniden yaptılar: Kişiye özel üretildi, yalnızca bir tane var

Projenin en belirgin özelliği ise bakır renginde bir boya kullanılması değil, gövde panellerinin doğrudan elle dövülerek şekillendirilen bakırdan hazırlanması.



Peralta D’nin tasarımında keskin çizgiler, geniş ve sade yüzeyler öne çıkıyor. Gövdenin bel çizgisinin altında kalan bakır bölüm, üst taraftaki geniş cam alanları çevreliyor. Camlara uygulanan özel işlem, metalin rengini yansıtarak iki farklı malzemenin görsel olarak bütünleşmesini sağlıyor.

GFG Style, otomobili tek bir kütleden şekillendirilmiş gibi gösteren bu yaklaşımı tasarımın merkezine yerleştiriyor. Antrasit siyahı jantlarda ise 1970’lerin geometrik tasarımlarını hatırlatan desenler kullanılıyor. Bakırın sıcak tonlarıyla koyu jantlar arasındaki fark, gövdenin daha belirgin görünmesini sağlıyor.