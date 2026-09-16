McLaren, tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürecek
16.09.2026 19:09
İngiliz otomobil üreticisi McLaren, büyüme planı kapsamında tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürecek.
McLaren, yeni yatırım programı kapsamında İngiltere'de yeni bir montaj tesisi kurulacak. Şirket ayrıca şanzıman ve motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretmeye başlayacak. Yatırımların 2032'ye kadar doğrudan ve dolaylı yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
McLaren CEO'su Nick Collins, Reuters'a yaptığı açıklamada yatırım kararının şirketin geçen yıl geçirdiği yeniden yapılanmanın ardından geldiğini söyledi.
McLaren Automotive geçen yıl Abu Dabi merkezli CYVN Holdings tarafından satın alınmıştı. Şirketin ana hissedarı konumundaki Abu Dabi varlık fonu L'IMAD'ın da önümüzdeki beş yılda McLaren'a 1,5 milyar sterlin yatırım yapması planlanıyor.
İLK SUV MODELİ GELİYOR
McLaren şirketinin büyüme stratejisinin en dikkat çekici adımlarından biri ise markanın ilk SUV modeli olacak.
Geliştirme aşamasındaki performans SUV modelinin, McLaren'ın ürün gamını genişleterek satışlarını artırmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Collins, aracın teknik özellikleri veya piyasaya çıkış tarihi konusunda ayrıntı vermedi.
Collins, SUV modeli için, "Bunu tamamen McLaren tarzında yapacağız. Segmente müşterilerin değer vereceğini düşündüğümüz benzersiz bir şey getirecek." dedi.
Lüks spor otomobil üreticileri son yıllarda SUV modelleriyle müşteri tabanlarını genişletiyor. Lamborghini'nin Urus modeli markanın satışlarında önemli paya ulaşırken, Ferrari de Purosangue ile SUV segmentine girmişti. Bentley'nin Bentayga modeli de markanın en çok satan otomobili konumunda bulunuyor.
McLaren Operasyon Direktörü Michael Straughan, şirketin maliyetlerini azaltmak ve karlılığını yükseltmek için satış hacmini artırması gerektiğini belirtti.
Uzun süredir zarar eden McLaren'ın hedeflerinden biri de otomotiv sektöründeki en yüksek kar marjlarından birine sahip Ferrari'ye yaklaşmak.
Straughan, "En iyilerle aynı seviyeye gelebiliriz ancak önümüzde uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.
McLaren'ın satışları yeniden yapılanma sürecinin etkisiyle 2024'te yaklaşık 3 bin 300 araçtan 2025'te yaklaşık 2 bine gerilemişti. Şirket, stok ve indirim baskısını azaltmak amacıyla artık büyük ölçüde sipariş üzerine üretim yapıyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN BEKLEYECEK
McLaren'ın kısa vadede tamamen elektrikli bir otomobil üretme planı ise bulunmuyor.
CEO Collins, elektrikli otomobile yönelik müşteri talebinin henüz yeterli olmadığını belirterek, "Müşterilerimiz istediğinde elektrikli araç üreteceğiz. Şu anda istemiyorlar" dedi.