McLaren, tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürecek

McLaren şirketinin büyüme stratejisinin en dikkat çekici adımlarından biri ise markanın ilk SUV modeli olacak.

Geliştirme aşamasındaki performans SUV modelinin, McLaren'ın ürün gamını genişleterek satışlarını artırmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Collins, aracın teknik özellikleri veya piyasaya çıkış tarihi konusunda ayrıntı vermedi.

Collins, SUV modeli için, "Bunu tamamen McLaren tarzında yapacağız. Segmente müşterilerin değer vereceğini düşündüğümüz benzersiz bir şey getirecek." dedi.

Lüks spor otomobil üreticileri son yıllarda SUV modelleriyle müşteri tabanlarını genişletiyor. Lamborghini'nin Urus modeli markanın satışlarında önemli paya ulaşırken, Ferrari de Purosangue ile SUV segmentine girmişti. Bentley'nin Bentayga modeli de markanın en çok satan otomobili konumunda bulunuyor.