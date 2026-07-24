Mercedes-AMG CLE53 Coupe Edition R, daha uygun fiyatla daha fazla donanım sunuyor
24.07.2026 12:54
Mercedes-AMG CLE53 Coupe, Edition R versiyonunda altı silindirli spor coupe modeline donanım eklerken fiyatını düşürdü.
Mercedes-AMG CLE53 4Matic Edition R spor coupe, temel aldığı normal versiyona göre biraz daha uygun fiyatlı özel bir sürüm olarak Avustralya'nın programında yerini aldı.
CLE53 Edition R coupe'nin fiyatı, yol masrafları hariç 159 bin 900 dolardan başlıyor ve standart CLE53 coupe'nin yol masrafları hariç 160 bin 727 dolarlık tavsiye edilen perakende satış fiyatından 827 dolar daha ucuz.
Avustralya'da AMG Stil Paketi ile satılan ilk CLE53, bu pakete aerodinamik kanatçıklar içeren yenilenmiş bir ön tampon, parlak siyah bir arka tampon ve daha büyük bir arka rüzgarlık ekliyor.
İÇ TASARIM
Edition R ayrıca dokunmatik ekranında, AMG Track Pace tur zamanlama ve performans verisi uygulamasına ve mat siyah 20 inç dövme alaşım jantlara da sahip oluyor.
İç kısımda, mikrofiber ve deri görünümlü döşemeyle kaplanmış AMG Performance ön koltuklar, metal yapı iç kaplamalar ve metal efektli orta konsol bulunuyor.
STANDART ÖZELLİKLER
Standart CLE53'ten alınan AMG Night Package ve Night Package II, siyah dış detaylar, nappa deri ve mikrofiber AMG Performance direksiyon simidi ve aydınlatmalı kapı eşikleri ekliyor.
Diğer ortak standart özellikler arasında 11,9 inç dokunmatik ekran, 12,3 inç gösterge paneli, açılır tavan, adaptif LED farlar, baş üstü ekranı ve Burmester 3D surround ses sistemi yer alıyor.
PERFORMANS TEKNOLOJİSİ
Normal sürüşte 330 kW güç ve 560 Nm tork üreten 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli benzinli motor, dokuz vitesli otomatik şanzıman, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle değişmeden kalıyor.
Performans teknolojisi, arka tekerlekten yönlendirme, adaptif süspansiyon, hıza duyarlı direksiyon ve geliştirilmiş frenleri içeriyor.