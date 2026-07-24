Mercedes-AMG CLE53 Coupe Edition R, daha uygun fiyatla daha fazla donanım sunuyor

CLE53 Edition R coupe'nin fiyatı, yol masrafları hariç 159 bin 900 dolardan başlıyor ve standart CLE53 coupe'nin yol masrafları hariç 160 bin 727 dolarlık tavsiye edilen perakende satış fiyatından 827 dolar daha ucuz.

Avustralya'da AMG Stil Paketi ile satılan ilk CLE53, bu pakete aerodinamik kanatçıklar içeren yenilenmiş bir ön tampon, parlak siyah bir arka tampon ve daha büyük bir arka rüzgarlık ekliyor.